'डेट देम टिल यू हेट देम' हा रिलेशनशिप ट्रेंड काय आहे, लोकांना तो का आवडतोय?
आजकाल नात्यांचे नव-नवीन ट्रेंड दिसून येतात. त्यातच आता एका नव्या ट्रेंडची भर पडली आहे. हा नवा ट्रेंड खूप वेगाने व्हायरल होत आहे. वाचा सविस्तर..,
Published : September 11, 2025 at 7:38 PM IST
Date them till you hate them trend: आजकाल नातेसंबंधांमध्ये अनेक ट्रेंड चर्चेत आहेत. नॅनो शिप, सिच्युएशनशिप, स्लो फॅशन आदी नावं आपल्या कानावर कधीनाही कधी आली असणारचं, परंतु सध्या सोशल मीडियावर एक नवीन ट्रेंड व्हायरल होत आहे. तो म्हणजे 'डेट देम टिल यू हेट देम' तरुणांमध्ये या ट्रेंडची खूप चर्चा सुरु आहे. तसंच अनेक तरुणांचा हा ट्रेंड आवडत देखील आहे. त्याचबरोबर या ट्रेंडमुळे सोशल मीडियावर वादविवाद देखील सुरु झालाय. चला तर जाणून घेऊया नेमका हा ट्रेंड काय आहे आणि तरुणांमध्ये का वाढतोय.
ट्रेंडच्या नावावरूनच हे स्पष्ट होते की, तुम्ही तुमच्या जोडीदाराच्या लहानातील लहान सवयींमुळे नाराज होईपर्यंत किंवा एकमेकांचा कंटाळा येईपर्यंत त्याचबरोबर सहजपणे ब्रेकअप करण्याचा निर्णय घेईपर्यंत तुम्ही जोडीदाराशी रिलेशनशिपमध्ये राहिले पाहिजे.
'डेट देम टिल यू हेट देम' हा ट्रेंड काय आहे? आजच्या काळात हा ट्रेंड अनेक लोक फॉलो करत आहेत. नातेसंबंधांच्या या ट्रेंडमध्ये, जोडपे एकमेकांना कंटाळेपर्यंत डेट करतात. कारण अशा परिस्थितीत, ब्रेकअप करणे फार सोपं असते. या ट्रेंडमध्ये, जोडपे त्यांच्या समस्या आणि अडचणींबद्दल बोलण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, उलट त्यांना दुर्लक्ष करतात. जोपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर जात नाही तो पर्यंत सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जाते. या ट्रेंडमुळे जीवन जगणं सोपं होईल असा अनेकांचा गोड गैसरमज आहे. एकमेकांबद्दल भावनाशुन्य असल्यामुळे ब्रेकअपनंतर होणाऱ्या त्रासांपासून देखील सुटका होईल असा या ट्रेंडमागील उद्देश असला तरी जोडप्यांपैकी एकालाही त्रास होणार नाही याची हमी ट्रेंड देत नाही.
या ट्रेंडचे फायदे : या ट्रेंडमागील सर्वात मोठा फायदा म्हणजे भावनिक सुरक्षितता. अनेकांसाठी ब्रेकअपचे दुःख खूप कठीण असते. 'डेट देम टिल यू हेट देम' हे एक प्रकारचे भावनिक नियोजन आहे. यामध्ये नकारात्मकता सहजपणे वाढवली जाते. यामुळे ब्रेकअप करणं फार सोपं होतं. एखाद्याला त्रास देण्याऐवजी, भांडण्याऐवजी किंवा बदलाची मागणी करण्याऐवजी भक्त भावनांवर नियंत्रण ठेवावं लागतं. जेणेकरून एखादी व्यक्ती ब्रेकअपसाठी स्वतःला तयार करू शकेल.
सोशल मीडियावर चर्चा: या ट्रेंडबाबत सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे. काही लोक या ट्रेंडचे समर्थन करत आहेत तर काही या हा ट्रेंड विरोधात आहेत. काही लोकांच्या मते, हा खूप भावनिकदृष्ट्या वाईट आणि स्वार्थी ट्रेंडचा प्रकार आहे. जो नात्यातील अपरिपक्वता आणि संवादाचा अभाव दर्शवितो. या ट्रेंडचा अवलंब केल्यास असं सांगता देखील येत नाही की ब्रेकअप झाल्यानंतर दोघांपैकी कुणालाच त्रास होणार नाही.
तुम्ही देखील हा ट्रेंड फॉलो करत तर नाही ना
- या ट्रेंड फॉलो करणाऱ्याची सुरुवातीची लक्षणं
- जोडीदारासोबत चांगली बातमी शेअर करणे थांबवणे.
- जोडीदाराच्या सवयीमुळे आनंद होण्यापेक्षा जास्त त्रास होणे.
- त्यांच्यासोबत राहण्यापेक्षा अविवाहित राहण्याचे स्वप्न जास्त पाहणे.
- खोलवर बोलणे टाळणे
- जर तुम्ही यापैकी दोनपेक्षा जास्त पद्धतींना बळी पडले असाल तर तुम्ही कदाचित नकळत या ट्रेंडमध्ये अडकले आहात.
टिप: एक निरोगी नातं प्रामाणिकपणा, विश्वास आणि मुक्त संवादावर अवलंबून असतो. 'डेट देम टिल यू हेट देम' हे या सर्व तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. खरे धैर्य कठीण प्रसंग टाळण्यात नाही तर त्यांना तोंड देण्यात आहे. जर तुम्हाला जोडीदाराच्या वागण्यापासून काही त्रास होत असेल तर त्याच्याशी प्रेमाने आणि आदराने बोला. जर संवाद साधण्यात यश आलं नाही आणि समस्या सुटल्या नाहीत तर स्पष्ट शब्दांत नातेसंबंध संपविणे हे हळूहळू द्वेष निर्माण करण्यापेक्षा खूपच आदरणीय आणि परिपक्व पाऊल आहे.