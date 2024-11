ETV Bharat / health-and-lifestyle

लग्नाआधी प्रत्येक जोडप्यानं अवश्य करा 'या' गोष्टींवर चर्चा अन्यथा होईल पश्चाताप

By ETV Bharat Lifestyle Team

Do These Things Before Marriage: लग्नानंतर मुला-मुलींच्या आयुष्यात अनेक बदल होतात. लग्नबंधनात अडकलं की, प्राथमिकता आणि जबाबदाऱ्या आपोआप बदलतात. परंतु कधी-कधी हे बदल स्वीकार करण्यासाठी आपलं मन तयार नसतं. यामुळे तुमचं मन अस्वस्थ व्हायला लागतं. अशावेळी दोघांनीही एकमेकांना समजून घेतल्यास काहीप्रमाणात प्रॉब्लेमस दूर होऊ शकतात. कारण, वयानुसार काही जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्या लागतात आणि त्या आपण स्वीकारल्या नाही तर नात्यातील गोडवा कमी होवू शकतो. परंतु, या जबाबदाऱ्या सकारात्मक पद्धतीनं हाताळल्यास तुमचं आयुष्यात आनंद दरवळू शकते. परंतु या गोष्टीसाठी दोघेही तयार असलं पाहिजे.