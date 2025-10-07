ETV Bharat / health-and-lifestyle

लाल की पांढरा आरोग्यासाठी कोणता कांदा आहे सर्वोत्तम?

कांद्याशिवाय स्वयपांक करणं जवळजवळ अशक्यच आहे. म्हणून स्वयंपाकघरात कांद्याचा वापर नियमितपणे केला जातो. चला तर जाणून घेऊया आरोग्यासाठी कोणता कांदा सर्वोत्तम आहे.

By ETV Bharat Health Team

Published : October 7, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Red Vs white Onion: कांद्याशिवाय स्वयंपाक करणं जवळजवळ अशक्यच आहे. कांदा हा एक असा घटक आहे, जो दररोज स्वयंपाकघरात मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. किंमत कमी असो वा जास्त प्रत्येक जण ते खरेदी करतात. तुम्ही जेवणासाठी कोणत्याही प्रकारची करी तयार करा चवीसाठी तुम्हाला कांदे घालावे लागतात. शिवाय, आईही कांद्याशिवाय चांगली भाजी करू शकत नाही ही म्हण देखील खूप प्रसिद्ध आहे. याचा अर्थ असा की, कांद्यासारखी महत्वाची गोष्ट वगळून आई सुद्धा भाजी तयार करू शकत नाही, कांदा स्वत:मध्ये एवढा उत्कृष्ट आहे की, त्यात सुधारणा करता येऊ शकत नाही.

बाजारात दोन प्रकारचे कांदे उपलब्ध आहेत. लाल आणि पांढरे कांदे. परंतु तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, या दोघांपैकी कोणता कांदा आरोग्यदायी आहे. दोन्ही कांद्यामधील फरक फक्त रंगातच नाही. चव आणि पोषक तत्वांमध्ये देखील बराच फरक आहे. चला तर जाणून घेऊया लाल की पांढरे कांदे खाणं आरोग्यासाठी उत्तम आहे.

रंगात फरक: हे कदाचित सर्वांना माहीत असेल की, पांढऱ्या आणि लाल कांद्यामध्ये फरक असतो. दोन्ही कांद्यामधील आतील पोषक घटक देखील वेगळे असतात. पांढरे कांदे खूप गुळगुळीत असतात. बाहेरील थर देखील हलक्या पांढऱ्या रंगाचा असतो. हे कांदे खूप कुरकुरीत आणि आतील थर खूप घट्ट असतो.लाल कांद्याच्या बाबतीत, काही फरक दिसून येतो. लाल कांद्याचा बाह्य थर गुलाबी रंगाचा असतो. हा कांदाही खूप कुरकुरीत असतो. मात्र, पांढऱ्या कांद्याच्या तुलनेत ते मऊ असतात. लाल कांदे दिसायला आकर्षित असल्यामुळे ते बहुतेकदा सॅलडमध्ये वापरली जातात.

कोणता चवीला जास्त चांगला? दोन्ही कांद्याची चव वेगळी आहे. जरी ते सारखे दिसत असले तरी, बारकाईनं पाहिलं तर चवीत मोठा फरक दिसून येतो. अनेक घरामध्ये लाल कांद्याचा जास्त वापर केला जातो. परंतु पांढरे कांद्ये लाल कांद्याच्या तुलनेत गोड असतात. म्हणून जेवणात सलॅड म्हणून जर तुम्हाला कांद्या खायचा असेल तर तुम्ही पांढरा कांद्या निवडावा. जर पोषक तत्वांबद्दल बोलायचं झालं तर पांढऱ्या कांद्यामध्ये कॅलरीजचे प्रमाण देखील कमी असतात. ज्यांना वजन कमी करायचं आहे त्यांच्याकरिता पांढरा कांदा उत्तम पर्याय आहे. तसंच पांढऱ्या कांद्यामध्ये क्वेरसेटिनसारखे अ‍ॅटीऑक्सिडंट्स आढळतात, जे जळजळ कमी करतात तसंच दीर्घकालीन आजारांचा धोका देखील कमी करण्यासाठी हे फायदेशीर आहेत. तसंच यात व्हिटॅमिन सी देखील मुबलक प्रमणात आढळते. यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते. त्याचबरोबर पांढऱ्या कांद्यामध्ये फॉलिक अ‍ॅसिड, फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटीबॅक्टेरियर घटक आढळतात.

लाल कांद्ये पांढऱ्या कांद्यापेक्षा तिखट असतात. मात्र पिकल्यानंतर त्याची चव सौम्य गोड होते. लाल कांद्यामधील पोषक घटकांबद्दल बोलायचं झालं तर, लाल कांद्यामध्ये मुबलक प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स आणि अ‍ॅथोसायनिन्ससारखे फ्लेव्होनॉइड्स असतात. यामुळे त्यांना लाल रंग प्राप्त होतो. तसंच लाल कांद्यामुळे कर्करोग आणि हृदरोगासारख्या आजारांचा धोका देखील कमी होतो. फूड रिसर्च इंटरनॅशनल या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनानुसार लाल कांदा कर्करोगावर जास्त फायदेशीर आहे. कारण त्यात कर्करोगाशी लढणारे गुणधर्म आढळतात.

दोन्हीपैकी कोणता चांगला: दोन्ही कांदे आरोग्यासाठी चांगले आहेत. कोणता कांदा खावा हे ज्याच्या त्यांच्या आवडीवर अवलंबून आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

