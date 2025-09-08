ETV Bharat / health-and-lifestyle
सणासुदीच्या काळात बाजारात भेसयुक्त केशरची विक्री; कसं ओळखावं भेसळयुक्त केशर?
केशर महागडे असल्याने सर्वांना ते परवडत नाही. यामुळे काही व्यापारी बनवाट केशर तयार करतात आणि विकतात. चला तर जाणून घेऊया भेसळयुक्त केशर कसं ओळखावं.
Published : September 8, 2025 at 2:25 PM IST
Real Vs Fake Saffron: जगातील महाग मसाल्यांपैकी एक पदार्थ म्हणजे केशर. केशर खाणं प्रत्येकाला परवडेल असं नाही. औषधी गुणर्मापासून ते खाद्यपदार्थ चविष्ट बनवण्यासाठी केशरचा वापर केला जातो. केशरला काश्मीरचे सोने तसंच मसाल्यांचा राजा असंही म्हटलं जातं. अनेक गंभीर आजारांपासून केशर शरीराचं बचाव करते. मिठाई आणि पुलाव यासारख्या पदार्थांना अनोखा रंग आणि चव प्रदान करण्यात केशर आघाडीवर आहे. केशर खाल्ल्याने हृदरोग, मानसिक तसंच लैगिक समस्यांपासून मुक्तता मिळते. परंतु बाजारात मोठ्या प्रमाणात भेसळयुक्त केशर विकल्या जातं त्यामुळे आपण घेत असलेले केशर खरचं खरे आहे की नाही हे ओळखणं खूप महत्त्वाचं आहे. चला तर जाणून घेऊया खरं आणि नकली केशरची ओळख कशी पटवावी.
- बेकिंग सोडा वापरून चाचणी: एका कप पाण्यात दोन चमचे बेकिंग सोडा घाला. त्यात केशर घाला. २ ते ३ सेकंद तसंच राहू द्या. जर पाणी पिवळ्या रंगाचं दिसत असेल तर याचा अर्थ केशर शुद्ध आहे. जर पाणी तपकिरी किंवा लाल झाले तर ते भेसळयुक्त आहे असं समजावं.
- वास: केशर शुद्ध आहे की नकली हे तुम्ही त्याच्या सुगंधावरून ओळखू शकता. शुद्ध केशरचा वास चांगला असतो. त्याला फुलासारखा वास येतो. त्याचप्रमाणे भेसळयुक्त केशराचा वास विचित्र येतो. तसंच त्याची चव देखील कडू असते. हा वास जास्त रसायनांच्या मिश्रणामुळे येतो. म्हणून, असे केशर खरेदी न करणे चांगले. खरेदी केले तरी ते न वापरणे चांगले. कारण त्यात मिसळलेल्या गुणधर्मांमुळे बद्धकोष्ठता आणि पोटदुखीचा त्रास होऊ शकतो.
- अधिक रंग: शुद्ध केशर जास्त रंग देतो. जर तुम्ही एक ग्लास दुधात केशरच्या ३ पाकळ्या टाकल्या तर संपूर्ण दूधाचा रंग बदलतो. पण बनावट केशर तसे करत नाही. रंग बदलण्यासाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात बनावट केशर घालावे लागते. प्रत्येकाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे. अस्सल केशर लवकर तुटत देखील नाही आणि बनावट केशर तोडताच लवकर तुटतो.
- चव: खरे केशर थोडे कडू असते. मात्र, भेसळयुक्त केशरमध्ये गोडवा वाढविण्यासाठी काही रंग जोडले जातात. हे माहित नसल्यामुळे, बरेच लोक भेसळयुक्त केशर खातात कारण त्याची चव चांगली असते. म्हणून, काळजी घ्या. शुद्ध केशरची चव किंचित कडू असते. तसंच जिभेवर ठेवताचं केसर काही मिनिटांत उष्णता जानवू लागल्यास ते अस्सल आहे असं समजावं. भेसळयुक्त केशर खाल्ल्याने पोटदुखी, पचन समस्या आणि कधीकधी धोकादायक कर्करोगाची समस्या देखील उद्भवू शकते.
- गरम पाणी: केशरची सत्यता आपण गरम पाण्याने तपासू शकतो. एका कप गरम पाण्यात केशर घाला आणि ते ५ ते २० मिनिटे तसंच राहू द्या. शुद्ध केशर थोडेसे नारिंगी किंवा थोडेसे पिवळे होईल. परंतु, बनावट केशर चमकदार लाल रंगाचा दिसतो.
केशर खाण्याचे फायदे
अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध: केशरमध्ये क्रोसिन, सॅफ्रानल आणि पिक्रोक्रोसिन सारखे शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स पुरेशा प्रमाणात आढळतात, जे शरीरातील हानिकारक मुक्त रॅडिकल्सना निष्क्रिय करण्यास मदत करतात. तसंच अँटिऑक्सिडंट्स पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह ताण आणि जळजळ होण्यापासून बचाव करतात.
मूड वाढवणारे: केशर त्याच्या अँटीडिप्रेसंट गुणधर्मांसाठी ओळखलं जातं. अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, ते मेंदूमध्ये सेरोटोनिनची पातळी वाढवून सौम्य ते मध्यम नैराश्याची लक्षणे कमी करण्यास मदत करू शकतात.
पचन सुधारते: केशर पचनास मदत करते. याच्या नियमित सेवनाने चयापचय सुधारण्यास मदत होते.
हृदयाच्या आरोग्यास समर्थन: केशरमधील अँटीऑक्सिडंट्स कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्यास आणि धमन्यांमध्ये प्लेक जमा होण्यास प्रतिबंध करण्यास योगदान देतात. यामुळे हृदयरोग आणि स्ट्रोकचा धोका कमी होतो.
स्मरणशक्ती वाढते: केशरचा संबंध सुधारित स्मरणशक्ती आणि संज्ञानात्मक कार्याशी जोडला गेला आहे. केशरच्या सेवनाने स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते. अल्झायमर रोगाच्या उपचारांमध्ये त्याच्या संभाव्य फायद्यांसाठी अभ्यास केला जात आहे.
केशरचा वापर स्वयंपाकासाठी: केशर हा अनेक पाककृतींमध्ये, विशेषतः भूमध्यसागरीय, भारतीय आणि पर्शियन पदार्थांमध्ये एक लोकप्रिय मसाला आहे. तो बिर्याणी विविध मिष्टान्न पदार्थांमध्ये एक अनोखी चव आणि रंग प्रदान करते.
औषधी उपयोग: दमा, मासिक पाळीतील वेदना आणि निद्रानाश यासारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी पारंपारिक औषधांमध्ये केशरचा वापर केला जातो. आरोग्यासाठी उपयुक्त असलेल्या पूरक पदार्थांमध्ये देखील त्याचा वापर केला जातो.
सौंदर्यप्रसाधनांचा वापर: केशर हे त्याच्या दाहक-विरोधी आणि अँटिऑक्सिडंट गुणधर्मांमुळे कॅास्मेचिक्समध्ये देखील उपयोग केला जातो.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
