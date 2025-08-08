Essay Contest 2025

या राखी पौर्णिमेला भावासाठी तयार करा या 3 प्रकारच्या चविष्ट खीर - RAKSHA BANDHAN 2025

रक्षाबंधनानिमित्त बाजारपेठ गोड पदार्थांनी नटलेली आहेत. परंतु स्वत:च्या हातांनी तयार केलेली मिठाई नात्यात आणखी गोडवा वाढवू शकते..

या राखी पौर्णिमेला भावासाठी तयार करा या 3 प्रकारच्या चविष्ट खीर
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 8, 2025 at 5:32 PM IST

Raksha Bandhan 2025: गोड पदार्थांशिवाय सण अपूर्ण आहे. तसंच गोड पदार्थांमध्येही खीरशिवाय जेवण अपूर्ण आहे. बाजारात विविध प्रकारचे गोड पदार्थ उपलब्ध असले तरी घरी तयार करण्यात आलेली मलाईदार खीर खाण्याची मजा काही औरच. परंतु खीरेचं नाव घेताच आपल्याला तांदळाची खीर आठवते. परंतु यावेळी भावा-बहिनीच्या नात्यातील गोडवा वाढवण्यासाठी स्वत:च्या हातांनी तांदळाच्या खीर ऐवजी दुसऱ्या प्रकारची चविष्ट खीर नक्की ट्राय करा. तुम्ही तुमच्या या खास खीरने या राखीला भावाचं तोंड गोड करा.

मखाना खीर

  • साहित्य
  • दूध- 5 कप
  • मखाना- 1 कप
  • साखर- चवीनुसार
  • जायफळ पावडर 1/4 टीस्पून
  • केशर चिमुटभर
  • तूप 1 टीस्पून
  • चिरलेला पिस्ता सजावटीसाठी
या राखी पौर्णिमेला भावासाठी तयार करा या 3 प्रकारच्या चविष्ट खीर

कृती: एका पॅनमध्ये तूप गरम करा आणि त्यात मखाना घाला. दोन ते तीन मिनिटं परतून घ्या. मखाना परतून झाल्यानंतर गॅस बंद करा. मखाना थंड होवू द्या आणि बारीक वाटून घ्या. आता नॉन स्टिक पॅनमध्ये दूध घाला आणि चांगलं बॉइल करून घ्या. त्यात बारीक केलेला मखाना घाला आणि पाच मिनिटं शिजू द्या. मखाना शिजल्यानंतर त्यात साखर, जायफळ पावडर आणि केशर घाला आणि चांगलं मिक्स करा. मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर ते पिस्त्याने सजवा आणि सर्व्ह करा.

या राखी पौर्णिमेला भावासाठी तयार करा या 3 प्रकारच्या चविष्ट खीर

नारळाची खीर

  • साहित्य
  • किसलेला नारळ 1 नग
  • दूध 1 लिटर
  • साखर - चवीनुसार
  • वेलची पावडर 1/2
  • चिरलेले बदाम 1 टीस्पून
  • काजू 1 टीस्पून
  • पिस्ता 1 टीस्पून
  • केशर चिमूटभर

कृती

सर्वप्रथम एक चमचा दूधात केशर भिजत ठेवा. आता एक लिटर दूध मध्यम आचेवर उकळा. दूध चांगलं उकळले की त्यात किसलेला नारळ घाला आणि सतत ढवळत रहा. मंद आचेवर 15 ते 20 मिनिटं शिजवा. आता दूधात साखर, वेलची पावडर, केशर, बदाम, काजू आणि पिस्ता घाला आणि पुन्हा पाच ते सात मिनिटं शिजू द्या. यानंतर गॅस बंद करा आणि खीर थंड किंवा गरम सर्व्ह करा.

या राखी पौर्णिमेला भावासाठी तयार करा या 3 प्रकारच्या चविष्ट खीर

चीज खीर

  • साहित्य पनीर 3/4 कप
  • दूध 2 कप
  • गोड केलेले कंडेन्स्ड मिल्क 1/4 कप
  • वेलची पावडर 1 टीस्पून
  • साखर चवीनुसार
  • केशर चिमुटभर
  • बारीक चिरलेलेला पिस्ता 2 टीस्पून

कृती

सर्वप्रथम पनीर चांगलं मॅश करून बाजूला ठेवा. आता एका पॅनमध्ये दूध घालून ते चांगलं उकळा. दूध उकळल्यानंतर त्यात कंडेन्स्ड मिल्क घाला आणि मिक्स करा. दूध पुन्हा उकळू लागलं की त्यात वेलची पावडर घाला. आता मॅश केलेलं पनीर दूधात घाला आणि चांगलं मिक्स करून घ्या. पाच मिनिटं मंद आचेवर हे मिश्रण शिजू द्या. मिश्रमात साखर घाला आणि मंद आचेवर पुन्हा शिजू द्या. खीर घट्ट झाल्यावर गॅस बंद करा आणि त्यात केशर आणि पिस्ता घालून मिक्स करा. तयार आहे चीज खीर तुम्ही गरम किंवा थंड सर्व्ह करू शकता.

