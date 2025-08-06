Essay Contest 2025

चुकूनही भावाला बांधू नका 'ही' राखी; कारण.. - RAKSHABANDHAN 2025

भावा-बहिणीच्या नात्यात राखी हे अत्यंत अनमोल बंधन आहे. सामान्यतः राखी रेशीम धाग्यापासून तयार केली जाते. बाजारात उपलब्ध अनेक प्रकारच्या राख्या अध्यात्मिक महत्व कमी करू शकतात.

चुकूनही भावाला बांधू नका 'ही' राखी; कारण..
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 6, 2025

Raksha Bandhan 2025: भाऊ-बहिणींचा नात्यातीमधील गोडवा वाढवणारा सण म्हणजेच रक्षांबंधन. हा सण काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. बाजारामध्येही विविध प्रकारच्या राख्या उपवलब्ध आहेत. बाजार राख्यांनी सजले आहे. भावांसाठी अनोखी राखी घेण्यासाठी बाजारामध्ये बहिनींची गर्दी पहायला मिळत आहे. भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचे आणि पवित्रतेचे प्रतीक असलेला रक्षाबंधनाचा सण या वर्षी ९ ऑगस्ट रोजी साजरा केला जाईल. या पवित्र दिवशी बहिणी आपल्या भावाच्या हातावर राखी बांधतात आणि त्यांच्या कल्याणाची कामना करतात. मात्र, तुम्हाला माहिती आहे काय राख्या निवडताना काही गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. कारण या चूका नात्यात दूरावा आणू शकतात. चला तर जाणून घेऊया राख्या घेतांना कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावं.

  • राखी फॅशन नाही: आजकाल बाजारात विविध प्रकारचे ब्रेसलेट, प्लास्टिक आणि कार्टून राख्या उपलब्ध आहेत. या राख्या दिसायला आकर्षित असतात. परंतु त्या फक्त फॅशन म्हणून वापरल्या जातात. हिंदू धर्मात राखीला रक्षासूत्र मानले जाते, म्हणून राखी घेताना ती रेशमी धाग्यांची घेण्यास प्राधान्य द्यावे.
  • देवाचे नाव किंवा चित्र असलेली राखी घेऊ नका: अनेक लोकांना वाटते की देवाचे नाव किंवा चित्र असलेली राखी पवित्र आहे. मात्र, राखी काढून टाकल्यानंतर ते इतरत्र फेकली जाते. अनेक घरी लहान मुल ती खेळण्यासाठी वापरतात. परंतु यामुळे देवांचा अनादर होऊ शकतो. तुमच्या जीवनावर त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. यामुळे देवाची नावं असलेली राखी घेऊ नका.
  • काळी राखी बांधू नका: हिंदू संस्कृतीत काळा रंग नकारात्मक उर्जेचे प्रतीक मानला जातो. म्हणून, काळ्या धाग्यापासून बनवलेली राखी न बांधने चांगले. यामुळे राखीचा पूर्ण परिणाम होणार नाही, उलट भावावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.
  • धाग्याऐवजी प्लास्टिक किंवा धातूच्या राख्या वापरू नका: राखी हा एक पवित्र धागा आहे, जो सहसा धाग्यापासून बनवतात. प्लास्टिक, धातू किंवा दागिन्यांनी सजवलेल्या राख्या त्यांचे आध्यात्मिक महत्त्व गमावतात.
  • जुनी किंवा फाटलेली राखी वापरू नका: जुनी किंवा फाटलेली राखी पुन्हा वापरू नये. ती अशुभ मानली जाते.
  • डाव्या हाताने भावाला राखी बांधू नये: रक्षाबंधनाच्या दिवशी बहिणींनी भावाच्या उजव्या हाताला राखी बांधावी कारण उजव्या हाताला राखी बांधणे शुभ मानले जाते. यासोबतच, राखी बांधण्यापूर्वी भावाच्या कपाळावर टिळा लावावा आणि मिठाई अर्पण करावी.
  • दुपारी की संध्याकाळी राखी कधी बांधावी? शास्त्रानुसार, रक्षाबंधन पौर्णिमेच्या दिवशी भाद्रकाळ संपल्यानंतर राखी बांधावी. संध्याकाळनंतर राखी बांधू नये.
  • राखी बांधताना एकाग्रतेचा अभाव: राखी बांधताना एकाग्रता आणि भक्ती असणे महत्त्वाचे आहे. हा फॅशन शो नाही तर एक धार्मिक विधी आहे हे लक्षात ठेवावे.
  • राखीसोबत भावाच्या कल्याणासाठी मनापासून प्रार्थना करणे: राखी बांधणेच महत्त्वाचे नाही, तर भावाच्या आरोग्यासाठी, यशासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी मनापासून प्रार्थना करणे देखील महत्त्वाचे आहे.
  • ती इकडे तिकडे फेकू नका: राखी हे एक पवित्र प्रतीक आहे. फेकल्याने किंवा दुर्लक्ष केल्याने अशुभ परिणाम मिळू शकतात.
  • रक्षाबंधन हा केवळ एक सामाजिक सण नाही, तर तो भावा-बहिणीमधील आध्यात्मिक बंधनाचा आणि शुभ उर्जेचा प्रतीक आहे. या दिवशी, बहिणी आपल्या भावाच्या कल्याणासाठी त्याच्या हातावर राखी बांधतात, जी एक संरक्षक धागा मानली जाते. म्हणून, राखी खरेदी करताना, त्याचे आध्यात्मिक महत्त्व आणि धार्मिक श्रद्धेचा आदर करणे महत्वाचे आहे. चुकीची राखी निवडल्याने पूर्ण फायदे मिळू शकत नाहीत.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही.)

