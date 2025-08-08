Essay Contest 2025

ETV Bharat / health-and-lifestyle

'या' भेटवस्तू देऊन रक्षाबंधनाचा सण बनवा खास - RAKSHA BANDHAN 2025

जर तुम्ही अद्यापही बहिणीला काय भेटवस्तू द्यायची हे ठरवलं नसेल तर काळजी करू नका. खाली दिलेल्या हृदयस्पर्शी भेटवस्तू देऊन बहिण-भावाचा सण आणखी खास बनवू शकता.

RAKSHA BANDHAN 2025 RAKSHA BANDHAN BEST GIFT IDEAS WONDERFUL GIFT IDEAS FOR RAKHI RAKSHA BANDHAN
या भेटवस्तू देऊन रक्षाबंधनाचा सण बनवा खास (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन एक दिवसावर येऊन ठेपलं आहे. उद्या म्हणजेच 9 ऑगष्ट रोजी देशभरात तो साजरा केला जाईल. या दिवशी बहिण आपल्या भावाच्या मनगटावर राखी बांधतात आणि त्यांच्या कल्याणासाठी तसंच सुरक्षितेसाठी प्रार्थना करतात. त्या बदल्यात भाऊ देखील लाडक्या बहिणींना खूश करण्यासाठी खास भेटवस्तू देतो. परंतु प्रत्येक वेळी कपडे, चॉकलेट किंवा पैसे देणे आता जुनी पद्धत झाली आहे. अशापरिस्थिती अनेक भावांना असा प्रश्न पडतो की, राखीला बहिणींना कोणती अनोखी भेट द्यावी? जर तुमच्या मनात देखील हा प्रश्न पडला असेल तर आज आम्ही तुम च्याकरिता काही हृदयस्पर्शी आणि अस्मरणीय भेटवस्तूंची कल्पना घेऊन आलोय. या खास भेटवस्तू भाऊ-बहिणींचा दिवस खास बनवू शकतात.

RAKSHA BANDHAN 2025 RAKSHA BANDHAN BEST GIFT IDEAS WONDERFUL GIFT IDEAS FOR RAKHI RAKSHA BANDHAN
या भेटवस्तू देऊन रक्षाबंधनाचा सण बनवा खास (ETV Bhara(file photo))
  • कस्टमाइज्ड दागिने: तुम्ही बहिणीसाठी खास बनवलेले दानगिने देवू शकता. मुलींना दागिने खूप आवडतात. तुम्ही बहिनीला तिच्या नावाचा ब्रेसलेट तिच्या आद्याक्षरांसह पेंडेट किंवा स्टायलिश कफलिंक्स भेद देऊ शकता. या लहान-लहान गोष्टी मोठ्या अस्मरणीय आठवणी बनतात.
  • मेमरी स्क्रॅपबुक: तुमच्या बहिणींसाटी एक DIY स्क्रॅपबुक एक भावनिक भेट ठरू शकते. तुम्ही त्यात जुने फोटो, हस्तलिखित पत्र, मजेदार आठवणी दोघांच्याच आठवणींनी सजवू शकता. भूतकाळ आठवण्याचा आणि एकमेकांवरील प्रेम अनुभवण्याचा हा एक सुंदर मार्ग आहे.
RAKSHA BANDHAN 2025 RAKSHA BANDHAN BEST GIFT IDEAS WONDERFUL GIFT IDEAS FOR RAKHI RAKSHA BANDHAN
या भेटवस्तू देऊन रक्षाबंधनाचा सण बनवा खास (CANVA)
  • गिफ्ट हॅम्पर्स: चांगले हॅम्पर्स कोणाला आवडत नाही? तुम्ही बहिणीला आवडणारे चॉकलेट, स्नॅक्स किंवा ब्युटी प्रोडक्टसने भरलेली बास्केट भेद देऊ शकता. जर तुमची बहिण फिटनेस फ्रिक असेल तर तुम्ही तिला हर्बल टी, बाथ सॉल्ट आणि ऑरगॅनिक स्नॅक्ससह वेलनेस हॅम्पर्स देऊ शकता.
  • हस्तलिखित पत्र: इमोजीच्या युगात हाताने तयार कलेले पत्र तुमच्या बहिणीसाठी भेटवस्तू म्हणून सर्वोत्तम पर्याय असू शकते. त्यात तुम्ही तुमच्या भावना लिहा. तुमच्यापाठीशी नेहमी उभी राहिल्याबद्दल तिचे आभार माना आणि काहीही झाले तरी तिच्यासोबत राहण्याचे वचन द्या.
RAKSHA BANDHAN 2025 RAKSHA BANDHAN BEST GIFT IDEAS WONDERFUL GIFT IDEAS FOR RAKHI RAKSHA BANDHAN
या भेटवस्तू देऊन रक्षाबंधनाचा सण बनवा खास (CANVA)
  • स्पा डे एक उत्तम भेट: जर तुमची बहीण विवाहित असेल आणि तिला स्वत:साठी वेळ मिळत नसेल तर तुम्ही तिला आराम करण्यासाठी एखाद्या नामांकीत स्पा पार्लरचा स्पा डे भेट देऊ शकता. तिला ते आवडेल आणि यामुळे तिच्या शरीरालाही आराम मिळेल.
  • जिम असेसरिज: जर तुमची बही आरोग्यविषयी जागरूक असेल तर किंवा फिटनेसकडे जास्त लक्ष देत असेल तर तुम्ही तिला फिटेनस बॅंड, जिम बॅग, प्रोटीन बारचा बॉक्स किंवा जिम आउफिट यासारखे साधे जिममधील आवश्यक वस्तू भेट देऊ शकता. तुमच्या बहिणीसाठी ही एक परिपूर्ण भेट वस्तू ठरू शकते. तुम्हाला याकरिता 900 ते 100 रुपये खर्च येऊ शकतो.
RAKSHA BANDHAN 2025 RAKSHA BANDHAN BEST GIFT IDEAS WONDERFUL GIFT IDEAS FOR RAKHI RAKSHA BANDHAN
या भेटवस्तू देऊन रक्षाबंधनाचा सण बनवा खास (Getty Images)
  • त्वचेची काळजी घेणारी उत्पादने: जर तुमच्या बहीण त्वचेची जास्त काळजी घेत असेल तर हा पर्याय परिपूर्ण ठरेल. तुम्ही एक लहान कॉम्बो पॅक भेट देऊ शकता. ज्यामध्ये फेस वॉश, मॉइश्चरायझर, फेस मास्क, लिप बाम किंव टोनर असू शकते. ही दैनंदिन जीवनासाठी आणि स्वत:ची काळजी घेण्यासाठी एक परिपूर्ण भेट आहे. याची किंमत देखील फक्त 500 ते 100 रुपयेच्या जवळपास असेल.
  • स्लिंग बॅग: जर तुमची बहीण कॉलेज किंवा ऑफिसला जात असेल तर स्लिंग बॅग तिच्यासाठी एक परिपूर्ण भेट असेल. बाजारात 600 ते 1000 रुपयांपर्यत बॅग उपलब्ध आहेत.

हेही वाचा

हेही वाचा

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

