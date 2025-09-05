लालबागच्या राजा दर्शनातील राधिका मर्चंट आणि अनंत अंबानीचा लूक सोशल मीडियावर व्हायरल

ETV Bharat / health-and-lifestyle
Published : September 5, 2025 at 7:25 PM IST
ANANT AMBANI RADHIKA MERCHANT: देशभर गणेश चतुर्थी साजरी केली जात आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही सेलिब्रिटी आणि सामान्य लोक लालबागच्या राजाला भेट देण्यासाठी गर्दी करत आहेत. ज्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर सतत व्हायरल होत आहेत. आज ५ सप्टेंबर रोजी अंबानी कुटुंबाची धाकटी सून राधिका मर्चंट तिचा पती अनंत अंबानीसोबत लालबागच्या राजाला भेट दिली. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये राधिका तिचा पती अनंतचा हात धरून बाप्पाच्या दर्शनासाठी जाताना दिसली, दोघांच्या या गोंडस क्षणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
लालबागच्या बाप्पाचं दर्शन घेताना राधिका आणि अनंत अंबानी यांचा पोशाख खूपच साधा होता. राधिका मर्चंटने चमकदार केशरी रंगाचा कुर्ता घातला होता. तिने तो मॅचिंग पलाझो पँटसह जोडला आणि खांद्यावर ऑर्गेन्झा दुपट्टा घेतला. या सुंदर आणि साध्या पोशाखात राधिका गोंडस दिसत होती. तसंच राधिकाने मनगटावर नाजूक बांगड्या आणि चमकदार डायमंड ड्रॉप इयररिंग्जने तिचा लूक पूर्ण केला. यासोबतच तिने न्यूड आयशॅडो, मस्कारा आणि न्यूड शेड लिपस्टिक लावली जी तिला खूप सुंदर लूक देत होती. हाफ अपडो स्टाईलमध्ये केस स्टाइल करून ती खूप सुंदर दिसत होती. त्याच वेळी, अनंतने लांब बाही असलेला सैल निळा शर्ट, काळी ट्राउझर्स आणि पॉलिश केलेले शूज घातले होते.
- अनंत अंबानी गणेशाची आरती करताना दिसले: दोघांनीही लालबागमध्ये पूर्ण भक्तीने भगवान गणेशाची पूजा केली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये अनंत अंबानी गणेशाची आरती करताना दिसत आहेत. त्याच वेळी, राधिकाची आई शैला मर्चंट आणि वडील विरेन मर्चंट देखील या जोडप्यासोबत दिसले.
- काल मुकेश आणि नीता अंबानी यांचा एक व्हिडिओ समोर: अलिकडेच 4 सप्टेंबर रोजी देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती आणि रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी आणि त्यांची पत्नी नीता अंबानी बाप्पाचे दर्शन घेण्यासाठी लाल बागच्या राजाच्या दरबारात पोहोचले, जिथे नीता अंबानी यांच्या आई आणि बहीणही त्यांच्यासोबत दिसल्या. सर्वांनी बाप्पाची पूजा केली. दरम्यान, लाल बागच्या राजाच्या दर्शनाच्या वेळी पॉवर कपल मुकेश आणि नीता अंबानी यांनी शेअर केलेल्या एका गोंडस क्षणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. व्हिडिओमध्ये मुकेश अंबानी त्यांच्या पत्नीच्या कपाळावर टिळक लावताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोकांना तो खूप आवडला.
- लालबाग का राजा ही कहाणी खूप खास आहे: लालबाग का राजा हा इच्छा पूर्ण करणारा बाप्पा म्हणून ओळखला जातो. म्हणूनच देशभरातील सेलिब्रिटी आणि लोक लालबाग का राजा यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी येतात. लालबाग का राजाची कहाणी 1934 मध्ये सुरू झाली जेव्हा लालबाग परिसरातील मच्छीमार आणि विक्रेत्यांनी त्यांचा बाजार गमावला. त्यानंतर, त्यांनी भगवान गणेशाला मदतीसाठी प्रार्थना केली आणि त्यांनी त्यांना एक नवीन बाजार बांधण्यास मदत केली. त्या बदल्यात, त्यांनी बाजारात एक मोठी गणेशमूर्ती स्थापित केली.