Quinoa for weight loss: भारतामध्ये क्विनोआची मागणी भरपूर वाढली आहे. आजकाल प्रत्येक दुकानात क्विनोआ सहज उपलब्ध आहे. दररोज भात खाणाऱ्यासाठी क्विनोआ बेस्ट पर्याय ठरू शकते. वजन कमी करणाऱ्यांसाठी तर क्विनोआ सर्वोत्तम मानला जात आहे. ओट्स, बाजरी आणि इतर धान्यांनंतर भारतात क्विनोआ खाल्ला जात आहे. हा एक ग्लूटेन मुक्त पदार्थ असून याममध्ये नऊ प्रकारचे पोषण तत्वे आढळतात. जसे की, फायबर, तांबे, कॅल्शियम, प्रथिने, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम तसंच व्हिटॅमिन पुरेशा प्रमाणात आढळतात. चपाती, पोहे, उपमा आणि कोथिंबीर स्वरूपात तुम्ही तुमच्या आहारात क्विनोआचा समावेश करू शकता. ज्यांना आहारातून गव्हाची चपाती वगळायची आहे त्यांच्यासाठी क्विनोआच्या पीठापासून तयार करण्यात आलेली चपाती सर्वोत्तम आहे.
- क्विनोआ म्हणजे काय? क्विनोआ हे पोषक तत्वांचे एक पॉवरहाऊस आहे. अभ्यासातून असं दिसून आले आहे की प्रथिने जास्त असलेल्या क्विनोआमध्ये कार्बोहायड्रेट्स, फायबर, फोलेट, व्हिटॅमिन बी6, व्हिटॅमिन ई, लोह, जस्त, मॅंगनीज, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि फॉस्फरस असतात. क्विनोआमध्ये क्वेर्सेटिन आणि केम्पफेरॉल सारखे अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात, जे शरीरात जळजळ रोखण्यास मदत करतात. तसंच शरीरातील पेशींचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करते. क्विनोआमध्ये क्वेर्सेटिन आणि केम्पफेरॉल देखील असते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास आणि रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करतात.
- हृदयासाठी फायदेशीर: क्विनोआ हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करते कारण त्यात ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड आणि मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स असतात. रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करून ते मधुमेहींसाठी देखील उपयुक्त ठरू शकते. विविध अभ्यासांमध्ये असं म्हटलं आहे की, क्विनोआ खाल्ल्याने भूक नियंत्रित होते आणि अन्नाची लालसा कमी होते. भरपूर फायबर असल्याने, क्विनोआ खाल्ल्याने आतड्यांसंबंधी आजार देखील टाळता येतात.
- क्विनोआची वैशिष्ट्ये: क्विनोआ पचनासंबंधित रोगांना दूर ठेवण्यास मदत करते. क्विनोआ अपचन, बद्धकोष्ठता, पोटफुगी इत्यादी टाळू शकते. अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, क्विनोआचा फ्लेव्होनॉइड्स (वनस्पतींमध्ये आढळणारे अँटीऑक्सिडंट संयुगे) समृद्ध आहे यामुळे कर्करोगासारख्या आजारांपासून संरक्षण होऊ शकते. क्विनोआमध्ये मॅग्नेशियम भरपूर असते, जे टाइप 2 मधुमेहाचा धोका कमी करते.
- ते कसे शिजवायचे? क्विनोआ लापशी किंवा इतर पदार्थ म्हणून खाऊ शकता. यासाठी एक कप क्विनोआ पाण्यात तासभर भिजवा. नंतर दोन कप पाणी घालून शिजवा. या मिश्रणात विविध भाज्या देखील घालता येतात. मीठ आणि मिरपूड घालून तुम्ही तयार करू शकता.
- क्विनोआचे काही दुष्परिणाम आहेत का? क्विनोआच्या बाहेरील थरामध्ये असलेले 'सॅपोनिन' हे रसायन काही लोकांमध्ये अॅलर्जी निर्माण करू शकते. जर तुम्हाला क्विनोआ खावून लाल ठिपके, उलट्या, अतिसार आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे यासारखी लक्षणे जाणवत असतील तर स्वतः औषधोपचार करू नका आणि ताबडतोब वैद्यकीय मदत घ्या. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, ज्यांची पचनशक्ती कमी आहे त्या लोकांना क्विनोआमुळे पोटफुगीसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. परंतु, स्वयंपाक करण्यापूर्वी ते एक तास पाण्यात भिजवल्यास पचनाच्या समस्या टाळता येतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
संदर्भ
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9241864/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5998774/