ETV Bharat / health-and-lifestyle

पावसाळ्यात ट्रिप प्लॅन करताय? महाराष्ट्रातील 'ही' ठिकाणं आहेत सर्वोत्तम - BEST PLACES IN MAHARASHTRA

Published : June 26, 2025 at 7:11 PM IST

By ETV Bharat Lifestyle Team

Best Places To Visit In Monsoon: कुटुंब किंवा मित्रांसोबत फिरायला जाणे कोणाला आवडत नाही? बऱ्याच लोकांना भ्रमंती करायला आवडते. बरेच लोक वर्षातून एकदातरी एक ट्रिप प्लॅन करतातच. जोडीदारासोबत किंवा प्रेयसीसोबत ट्रिपला जाणं बहुतांश लोकांना आवडते. जर तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत रोमँटिक क्षण घालवायचे असतील, तर आज आम्ही तुमच्यासाठी काही ठिकाणांची माहिती घेऊन आलो आहोत, जी जुलैमध्ये जोडप्यांसाठी भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम ठिकाणांपैकी आहेत. बातम्यांद्वारे जाणून घेऊया की पावसाळ्यात तुमच्या जोडीदारासोबत भेट देण्यासाठी कोणती ठिकाणे आहेत सर्वोत्तम.