pink salt vs white salt: आपल्या स्वयंपाक घरात मीठ महत्त्वाची भूमिका बजावते. मिठाशिवाय जेवणची कल्पनाच करता येत नाही. शरीरातील द्रवपदार्थांचे संतुलन, मज्जातंतूंचे कार्य आणि स्नायूंच्या आकुंचनासाठी मीठ आवश्यक आहे. बाजारात विविध प्रकारचे मीठ उपलब्ध आहेत. बाजारात अनेक प्रकारचे मीठ उपलब्ध असले तरी गुलाबी हिमालयीन मीठ आणि नियमित वापरले जाणारे पांढरे मीठ हे दोन प्रकार सर्वात लोकप्रिय आहेत. परंतु आरोग्यविषयक जागरूक असलेले लोक सहसा गुलाबी मीठ खाण्यास प्राधान्य देतात. जरी दोन्ही प्रकारच्या मीठचा उद्देश अन्नाला चव आणि अन्न जास्त काळ टिकवून ठेवण्याचा असला तरी त्यांची रचना, प्रक्रिया आणि संभाव्य आरोग्य फायद्यांमध्ये महत्त्वाचे फरक आहेत. तर, चला पाहूया की या दोन्हीपैकी कोणते मीठ तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे.
- गुलाबी मीठ: पाकिस्तानमधील खेवर मिठाच्या खाणीतून गुलाबी मीठ काढलं जाते. ते सर्वात शुद्ध मीठांपैकी एक मानले जाते. लोह, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि कॅल्शियम सारख्या सूक्ष्म खनिजांच्या उपस्थितीमुळे त्याचा रंग गुलाबी होतो. हे खनिजे जरी कमी प्रमाणात असले तरी, त्याचे अद्वितीय स्वरूप आणि आरोग्य फायदे निर्माण करतात.
- पांढरं: दुसरीकडे, पांढरे मीठ सामान्यतः भूगर्भातील मीठाच्या साठ्यातून काढले जाते किंवा समुद्राच्या पाण्याचे बाष्पीभवन करून ते तयार केले जाते. पांढरं मीठ एका विस्तृत प्रक्रियेतून जाते, ज्यामुळे त्यातील बहुतेक नैसर्गिक खनिजे नष्ट होतात आणि फक्त जवळजवळ शुद्ध सोडियम क्लोराईड शिल्लक राहते. आयोडीनमध्ये पांढरे मीठ मिसळले जाते. आयोडीनच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या गलगंडासारख्या आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी आयोडीन हे एक आवश्यक पोषक तत्व आहे.
- पौष्टिक फरक: गुलाबी मीठ आणि पांढऱ्या मीठातील मुख्य फरक म्हणजे त्यातील खनिजांचे प्रमाण. गुलाबी हिमालयीन मीठात मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि पोटॅशियमसह ८४ ट्रेस खनिजे असतात. पांढऱ्या मीठात या खनिजांची कमतरता असली तरी, ते आयोडीन वाढवते, जे थायरॉईडच्या कार्यासाठी आवश्यक आहे. आयोडीनची कमतरता ही जागतिक आरोग्य समस्या असल्याने, आयोडीनयुक्त मीठ या महत्त्वाच्या पोषक तत्वाचा एक मौल्यवान स्रोत आहे.
- गुलाबी मिठाचे फायदे: गुलाबी मीठ हे पांढऱ्या मिठाला नैसर्गिक आणि अपरिष्कृत पर्याय म्हणून अनेकदा प्रचारित केले जाते. जे जास्त प्रक्रिया केलेले अन्न टाळतात त्यांच्यासाठी हे एक उत्तम पर्याय आहे. जरी त्यात खूप कमी प्रमाणात खनिजे असतात, तरी गुलाबी मीठ मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि कॅल्शियम प्रदान करते, जे हाडांच्या आरोग्यासाठी आणि स्नायूंच्या कार्यासाठी फायदेशीर असतात.
- पांढऱ्या मीठाचे फायदे: मिठाची एकसारखी पोत आणि चव यामुळे ते स्वयंपाक आणि बेकिंगसाठी एक उत्तम पर्याय बनते. टेबल सॉल्टमधील आयोडीन थायरॉईडच्या आरोग्यास मदत करते आणि आयोडीनच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या आजारांना प्रतिबंधित करते. ते सहज उपलब्ध देखील आहे. ते गुलाबी मिठापेक्षा स्वस्त देखील आहे. पांढऱ्या मिठामध्ये ट्यूमर टाळण्यासाठी काही रसायने जोडली जातात, जी गुलाबी मिठामध्ये जोडली जात नाहीत.
- कोणते चांगले आहे? गुलाबी मीठ आणि पांढरे मीठ दोन्हीमध्ये सोडियमचे प्रमाण अंदाजे सारखेच असते. म्हणून, दोन्हीपैकी जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि इतर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे मीठ निवडले तरी ते मर्यादित प्रमाणात वापरणे महत्त्वाचे आहे. उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोगाचा धोका कमी करण्यासाठी, जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) दररोज २,३०० मिलीग्रामपेक्षा कमी सोडियम (सुमारे एक चमचे मीठ) वापरण्याची शिफारस करते.
