अभिनेता राजकुमार रावच्या बायकोने दिला गर्भधारणेबाबत 'हा' महत्वाचा सल्ला
Published : September 6, 2025 at 7:11 PM IST

Rajkummar Rao Patralekhaa: सुप्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेता राजकुमार राव आणि त्यांची पत्नी पत्रलेखा यांच्या घरी काही महिन्यात एक लहान पाहुणा येणार आहे. पत्रलेखाने सोहा अली खानच्या यूट्यूब चॅनलवर नुकत्यात दिलेल्या एका पॉडकास्टवर तिने गरोदरपणाच्या सुंदर प्रवासाबद्दल मनमोकळे पणाने सांगितलं आहे. मुलाखतीतील संभाषणात तिने एक आश्चर्यकारक खुलासा केलाय.

अभिनेता राजकुमार रावच्या बायकोने दिला गर्भधारणेबाबत 'हा' महत्वाचा सल्ला

पत्रलेखाने सांगितले की, जरी तिला नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा झाली असली, तरी तिने काही वर्षांपूर्वी अंडाणु गोठवण्याची प्रक्रिया करून ठेवली होती. परंतु गरोदर राहण्यापेक्षा अंडाणु गोठवणे म्हणजे एग फ्रिझिंगची प्रक्रियेचा अनुभव किती आव्हानात्मक होता याबद्दल तिनं खुलासा केलाय. तीन वर्षांपूर्वी तिने अंडाणु गोठवण्याची प्रक्रिया केली होती. परंतु ती त्यादरम्यान होणाऱ्या शारीरिक आणि भावणिक त्रासासाठी तयार नव्हती. ती म्हणाली की, आता मी गरोदर आहे आणि मला वाटते की गर्भधारणा अंडाणु गोठवण्यापेक्षा खूप सोपी होती. अंडाणु गोठवण्याच्या प्रक्रियेनंतर तिला अस्वस्थता व्हायची. म्हणून मुलाखतीदरम्यान सर्व तरूणींना नैसर्गिक गर्भधारणेचा सल्ला तिनं दिलाय.

गर्भधारणा नियोजीत होती की आश्चर्यकार करणारी होती या सोहा अली खानने विचारलेल्या प्रश्नांवर पत्रलेखाने खुलासा केलाय की, तिला पूर्वी याची कल्पना नव्हती, कारण गर्भधारणा चाचणीचा निकाल नकारात्मक आला होता. परंतु स्त्रीरोगतज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतर तिला आनंदाची बातमी कळली. अभिनेत्रीनं तिच्या अंडाकोषांचा वापर केला नाही ती नैसर्गिकरित्या गरोदर राहिली. आता या जोडप्याच्या आयुष्यातील या नवीन अध्यायात प्रवेश करण्यात ते दोघेही उत्सुक आहेत. पत्रलेखानं सांगितलं की, राजकुमार तिच्या आरोग्याकडे खूप लक्ष देतो. राज हा असा माणूस आहे जो मला काय करावं किंवा काय खावं हे सांगतो. शूटिंगसाठी बाहेर असल्यास आणि मुंबईबाहेर असल्यास तो दररोज फोन करतो आणि माझ्या संपूर्ण हेल्थची काळजी घेतो.

पत्रलेखा पुढे म्हणाली की, पहिल्या तिमाहीमध्ये गरोदरपणाची बातमी ऑपण करण्यास राजकुमार घाबरत होते. कारण आम्ही ट्रॅव्हल शो साइन केलं होतं. डिसेंबर किंवा जानेवारीमध्ये कॉन्ट्रॅक्टर स्वाक्षरी केली आणि आम्हाला मार्च महिन्यात गरोदर असल्याचं कळलं. परंतु एप्रिलमध्ये आम्हाला शो करायचे होते कारण आम्ही करारबद्ध होतो. करारबद्ध असल्याकारणाने आम्ही त्यांना सांगू देखील शकत नव्हतो. यादरम्यान आम्हाला खूप भीती वाटत होती. परंतु 9 जुलै रोजी आम्ही दोघांनी गरोदरपणाची हृदयस्पर्शी बातमी इंस्टाग्रामवर शेअर केली.

अंडाणु गोठवण्याच अर्थ काय? अंडाणु गोठवणे किंवा एग फ्रिझिंगला ओसाइट क्रायोप्रीझर्वेशन असंही म्हणतात. ही एक वैद्यकीय प्रक्रिया आहे जिथे महिलांचे अंडाणु काढली जातात आणि गोठवली जातात व ती भविष्यातील वापरासाठी साठवली जातात. यामुळे महिलांना त्यांची प्रजनन क्षमता टिकवून ठेवण्यास आणि वेळेवर आई होण्याची योजना आखण्यास मदत होते. स्त्रीयांच्या प्रजनन क्षमतेचे संरक्षण करण्याचा हा एक मार्ग आहे. ही प्रक्रिया अशा महिलांसाठी उपयुक्त आहे ज्यांना अनेक कारणांमुळे गर्भधारणा करण्यास तयार नाहीत.

अंडी गोठवण्याची वयोमर्यादा: एग फ्रीझिंग लहान वयात केल्यास उत्तम आहे. 25 ते 35 वर्षांच्या दरम्यान केल्यास ते चांगलं असते कारण या काळात अंड्यांची गुणवत्ता चांगली असते. मात्र महिला 40 वर्षापर्यंत अंडाणु गोठवू शकतात. हे पूर्णपणे त्यांच्या एकूण आरोग्यावर आणि अंडाशयावर अवलंबून असते.

कोण त्यांची अंडाणु गोठवू शकतात

  • करिअर, शिक्षण किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे ज्यांना गर्भधारणा पुढे ढकलायची आहे ती महिला?
  • ज्यांना कर्करोग किंवा इतर गंभीर आरोग्य समस्या असल्याचे निदान झाले आहे.
  • ज्या महिलांचा लवकर रजोनिवृत्तीचा कौटुंबिक इतिहास आहे.
  • ज्या महिला आयव्हीएफ करत आहेत आणि भविष्यातील वापरासाठी अतिरिक्त अंडाणु वाचवू इच्छितात.
  • ज्यांना योग्य जोडीदार सापडला नाही आणि ते त्यांची प्रजनन क्षमता टिकवून ठेवू इच्छितात.
  • एंडोमेट्रिओसिस सारख्या वैद्यकीय स्थिती असलेल्या महिला ज्या कालांतराने प्रजनन क्षमतेवर परिणाम करू शकतात.

अंडाणु गोठवण्याचे दुष्परिणाम

  • पोट फुगणे किंवा सौम्य ओटीपोटात वेदना होणे
  • हार्मोन इंजेक्शनमुळे मूड स्विंग्स
  • डोकेदुखी किंवा मळमळ
  • स्तनाची कोमलता
  • अंडाणु काढल्यानंतर सौम्य पेटके येणे
  • पाणी साचल्याने तात्पुरते वजन वाढणे
  • क्वचितच, ओव्हेरियन हायपरस्टिम्युलेशन सिंड्रोम (OHSS). फार कमी प्रकरणांमध्ये, अंडाशय सुजतात आणि वेदनादायक होतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10342811/

