Oranges consumption improves mood: संत्र्याला सुपरफूड म्हटलं जातं. कारण संत्री अनेक पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेले फळ आहे. यामुळे अनेक आजारांपासून शरीराचा बचाव होतो. त्वचा सुधारण्यासाठी देखील संत्री उत्तम असल्याचं म्हटलं जातं. संत्र्याच्या सेवनाने नैराश्याचा धोका कमी होतो? हे तुम्हाला माहिती आहे काय? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल आणि मॅसॅच्युसेट्स जनरल हॉस्पिटलने केलेल्या एका नवीन अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, दररोज एक संत्री खाल्ल्याने नैराश्याचा धोका २० टक्क्यांनी कमी होतो. हा अभ्यास एक लाखाहून अधिक महिलांवर करण्यात आला.
हार्वर्ड मेडिकल स्कूलमधील मेडिसिनचे प्रशिक्षक आणि मॅसॅच्युसेट्स जनरल हॉस्पीटलमधील फिजिशियम राज मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली हा अभ्यास करण्यात आला. यात संशोधकाना असं आढळून आलं की, जे लोक दररोज लिंबूवर्गीय फळे खातात त्यांना नैराश्याचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी असतो. संत्र्यामुळे नैराश्याचा धोका कसा कमी होतो आणि या फळाचे इतर कोणते फायदे आहेत ते जाणून घेऊया.
संत्री मूड सुधारतात: अभ्यासात असं आढळून आलं की, नैराश्याचा धोका कमी करण्याचा हा मार्ग फक्त लिंबूवर्गीय फळांमुळेच होता. सफरचंद आणि केळी यासारख्या इतर फळांमध्ये हा संबंध दिसून आलेला नाही. सीबीएसच्या अहवालानुसार, ‘पारंपारिक अँटीडिप्रेसेंट्स व्यतिरिक्त संत्र्याचे सेवन नैराश्याच्या उपचार योजनांचा भाग बनू शकते’, असे प्रमुख लेखक डॉ. राज मेहता म्हणाले. तसंच लिंबूवर्गीय फळांमध्ये मानवी आतड्यांमध्ये आढळणारे फॅकॅलिबॅक्टेरियम प्रॉस्नित्झीकाए या प्रकारच्या जीवाणूंच्या वाढीस उत्तेजन देतात. यामुळे हॅप्पी हार्मोन्स वाढवणाऱ्या न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन आणि डोपामाइनची उपलब्धता वाढते. परिणामी मूड सुधारण्यास मदत होते.
संत्र्यांमध्ये व्हिटॅमिन सी पुरेशा प्रमाणात आढळते. व्हिटॅमिन सी न्यूरॉन्सची योग्य वाढ होण्यास मदत करते. शिवाय, ते पेशींच्या आतील संवाद जलद करण्यासाठी एक संरक्षक आवरण तयार करतात. व्हिटॅमिन सी मेंदूतील प्रमुख रसायनांच्या प्रकाशनाचे नियमन करते आणि त्यांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देते. वयानुसार निरोगी रक्तवाहिन्या राखण्यासाठी, मेंदूचे कार्य सुधारण्यासाठी आणि निरोगी रक्तवाहिन्या राखण्यासाठी हे आवश्यक आहे. संत्र्यांमध्ये व्हिटॅमिन सीचे प्रमाण जास्त असल्याने, ते खाल्ल्याने दैनंदिन व्हिटॅमिन सीच्या गरजा पूर्ण होण्यास मदत होते. यामुळे मूड सुधारण्यास मदत होते.
स्मरणशक्ती सुधारतात: लिंबूवर्गीय फळांमध्ये फ्लेव्होनॉइड्सचे प्रमाण जास्त असते. जे स्मरणशक्ती सुधारणाऱ्या आवश्यक जीवाणूंच्या वाढीस मदत करतात. ते आतड्यांसंबंधी कार्य सुधारण्यास देखील मदत करते. ज्यामुळे शरीरात ‘आनंदी’ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन आणि डोपामाइनची उपलब्धता वाढते. फ्लेव्होनॉइड्सने समृद्ध असलेले संत्र्याचा रस नैराश्य आणि इतर मानसिक आजारांची लक्षणे देखील कमी फायदेशीर आहे.
संत्री खाण्याचे इतर फायदे
त्वचा सुधारते: संत्र्यांमधील व्हिटॅमिन सी आणि अॅटीऑक्सिडंट्स पुरेशा प्रमाणात आढळतात. जे शरीरातील कोलेजनचे उत्पादन वाढवतात, ज्यामुळे वृद्धत्वाची लक्षणं कमी होतात. याशिवाय संत्र्याचे सेवन केल्याने मुरुमांची समस्या देखील दूर होते आणि डाग कमी होतात. ज्यामुळे त्वचा स्वच्छ आणि चमकदार दिसते.
रोगप्रतिकारशक्ती वाढते: संत्री खाल्ल्याने रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते. याच्या नियमित सेवनाने हंगामी फ्लू, बॅक्टेरिया आणि संसर्गांशी लढण्यास मदत होते.
हृदयासाठी फायदेशीर: संत्र्याला हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगलं फळ मानलं जाते. संत्र्यातील पोटॅशियम आणि फायबर हृदयाच्या आरोग्याला आधार देते.
होडे मजबूत होतात: संत्री दररोज खाल्ल्याने हाडे निरोग राहतात. संत्र्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, कॅल्शियम आणि फॉस्फरस यासरखे पोषक घटक आढळतात जे हाडे निरोगी आणि मजबूत ठेवण्यास मदत करतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)