'या' पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे मेंदू लवकर वृद्ध होऊ शकतो

काही पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे मेंदूचे वय वाढू शकते आणि संज्ञानात्मक घट आणि स्मृतिभ्रंश होण्याचा धोका वाढू शकतो.

या पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे मेंदू लवकर वृद्ध होऊ शकतो (Getty Images)
October 6, 2025

Top 5 nutrients For The brain: मेंदू हा मानवी शरीरातील सर्वात महत्वाच्या अवयवांपैकी एक आहे. एकूण आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी मेंदूचे आरोग्य निरोगी ठेवणे आवश्यक आहे. आजकाल, स्मृतिभ्रंश आणि संज्ञानात्मक घट यासारख्या समस्या वाढत आहेत. जीवनशैली आणि अनुवांशिक घटक ही याची मुख्य कारणे असली तरी, अस्वास्थ्यकर आहार आणि पोषक तत्वांचा अभाव यामुळे देखील धोका वाढू शकतो. अँटिऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध आहार निरोगी मेंदूच्या कार्यास समर्थन देऊ शकतो. मात्र, त्यांच्या कमतरतेमुळे मेंदूचे वय वाढू शकते. अशा कोणत्या पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे मेंदूची वृद्धत्व प्रक्रिया वेगवान होऊ शकते ते पाहूया.

या पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे मेंदू लवकर वृद्ध होऊ शकतो (Getty Images)

व्हिटॅमिन बी12: व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेचा संबंध अल्झायमर, पार्किन्सन आणि संज्ञानात्मक घट यांच्याशी जोडला गेला आहे. व्हिटॅमिन बी12 हे एक पोषक तत्व आहे जे स्मृती राखण्यात, डीएनए संश्लेषणात आणि होमोसिस्टीन पातळी कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. मेंदूच्या आरोग्यासाठी व्हिटॅमिन बी12 ची पातळी सुरक्षित राखणे आवश्यक आहे. म्हणून, तुमच्या आहारात अंडी आणि मासे यासारखे व्हिटॅमिन बी12 चे चांगले स्रोत असलेले पदार्थ समाविष्ट करा. शाकाहारी लोक पूरक आहार किंवा दुग्धजन्य पदार्थ निवडू शकतात.

ओमेगा-३ फॅटी अ‍ॅसिड: ओमेगा-३ हे स्मरणशक्ती आणि संज्ञानात्मक कार्य सुधारण्यासाठी एक आवश्यक पोषक तत्व आहे. शरीरात त्याच्या कमतरतेमुळे स्मरणशक्ती कमी होऊ शकते आणि मेंदूचे वय वाढू शकते. त्यामुळे नैराश्य, बायपोलर डिसऑर्डर आणि डिमेंशिया यासारख्या विविध मानसिक आरोग्य समस्यांचा धोका देखील वाढू शकतो. म्हणून, तुमचा मेंदू निरोगी ठेवण्यासाठी ओमेगा-३ समृद्ध असलेले पदार्थ खाणे महत्वाचे आहे. ओमेगा-३ समृद्ध असलेले पदार्थ, जसे की फॅटी फिश, अक्रोड, जवस बियाणे आणि चिया बियाणे, तुमच्या आहारात नियमितपणे समाविष्ट केले जाऊ शकतात.

मॅग्नेशियम: मॅग्नेशियम हे एक पोषक तत्व आहे जे स्मरणशक्ती सुधारण्यास मदत करते. मॅग्नेशियम मज्जातंतू सिग्नल आणि न्यूरोबायोलॉजिकल कार्य नियंत्रित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. मॅग्नेशियमची कमतरता जळजळ वाढवू शकते आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण निर्माण करू शकते. यामुळे मेंदूच्या कार्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि डिमेंशिया आणि संज्ञानात्मक घट होण्याचा धोका वाढू शकतो. म्हणून, तुमच्या आहारात पालेभाज्या, बिया, धान्ये, काजू आणि डार्क चॉकलेट यासारखे मॅग्नेशियमचे चांगले स्रोत समाविष्ट करा.

व्हिटॅमिन डी: व्हिटॅमिन डी हे न्यूरॉन्सना आधार देणारे आणि जळजळ कमी करण्यास मदत करणारे पोषक तत्व आहे. त्याच्या कमतरतेमुळे अमायलॉइड-बीटा नावाच्या प्रथिनाची पातळी वाढू शकते आणि डिमेंशिया होऊ शकतो. शरीरात व्हिटॅमिन डीची पातळी स्थिर करण्यासाठी, दररोज सूर्यप्रकाश घ्या किंवा मशरूम, चरबीयुक्त पदार्थ, अंडी आणि दूध यासारखे पदार्थ नियमितपणे खा.

व्हिटॅमिन ई: व्हिटॅमिन ई हे एक शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट आहे जे मेंदूच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यास मदत करते. व्हिटॅमिन ई न्यूरॉन्सचे ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून बचाव करतात तसंच संज्ञानात्मक घट कमी करण्यास मदत करतात. व्हिटॅमिन ईची कमतरता मेंदूच्या वृद्धत्वाला गती देऊ शकते. तसंच अल्झायमरचा धोका वाढवू शकते. म्हणून, व्हिटॅमिन ईची कमतरता भरून काढण्यासाठी, पालक, एवोकॅडो, सूर्यफूल बियाणे, हेझलनट, बदाम इत्यादींचा आहारात समावेश केला जाऊ शकतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

