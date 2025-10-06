ETV Bharat / health-and-lifestyle
वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुस्कार जाहीर; मेरी ई. ब्रुनकोसह हे दोन शास्त्रज्ञ ठरले मानकरी
2025 चा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार मेरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रॅम्सडेल आणि शिमोन साकागुची यांना त्यांच्या परिधीय रोगप्रतिकारक सहनशीलतेच्या शोधासाठी देण्यात आलाय.
Published : October 6, 2025 at 5:53 PM IST
NOBEL PRIZE IN MEDICINE 2025: दरवर्षी प्रमाणे यंदादेखील नोबेल पुरस्कारांची घोषणा सुरू झाली आहे. वैद्यकशास्त्र, भौतिकशास्त्र, साहित्य आणि शांतता यासह विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या शास्त्रज्ञ आणि विचारवंतांना नोबल पुरस्कारांन सन्मानित करण्यात येईल. आज म्हणजेच सोमवारी, 6 ऑक्टोबर रोजी, मेरी ब्रुंको, फ्रेड रॅम्सडेल आणि शिमोन साकागुची हे शास्त्रज्ञ 2025 चा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराचे मानकरी ठरले. त्यांच्या परिधीय रोगप्रतिकारक सहनशीलता क्षेत्रातील संशोधनासाठी त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आलाय. स्टॉकहोमच्या कॅरोलिनस्का इन्स्टिट्यूटने जाहीर केले की, या शोधामुळे शरीराच्या संरक्षण प्रणालीची समज बदलते, ज्यामुळे संधिवात, टाइप 1 मधुमेह आणि ल्युपस यासारख्या स्वयंप्रतिकार रोगांवर उपचारांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शरीराच्या संरक्षण प्रणालीचे रहस्य: विषाणू आणि बॅक्टेरियाशी लढण्यासाठी रोगप्रतिकारशक्ती महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र, कधकधी रोगप्रतिकारशक्ती चूकून स्वत:च्या अवयवांवर हल्ला करते. ज्याला ऑटोइम्यून रोग म्हणतात. शास्त्रनांचा असा विश्वास होता की, रोगप्रतिकार पेशी शरीर सहनशील बनवतात. परंतु नोबल विजेत्यांनी दाखवून दिले की, शरीराच्या बाह्य भागांमध्ये देखील एक विशिष्ट यंत्रणा कार्यरत असते. जी रोगप्रतिकारशक्ती नियंत्रित करते. यामुळे शरीराच्या अवयवांचे संरक्षण होण्यास मदत होते.
तीन शास्त्रत्रांचे टीमवर्क
शिमोन साकागुची (जापान)
शिमोन साकागुची हे नियामक टी पेशींच्या शोधासाठी ओळखले जातात. 1995 मध्ये त्यांनी दाखवून दिले की, CD4+ CD25+ पेशी रोगप्रतिकार शक्तीला दाबतात, ज्यामुळे शरीराला स्वत:च्या ऊतींवर हल्ला करण्यापासून रोखता येते. साकागुचीच्या शोधातून असं दिसून आलं आहे की, रोगप्रतिकारक शक्ती सहनशीलता राखण्यात ट्रेग्स महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यांच्या कार्याने ऑटोइम्यून आजाराची समज बदलली, आज ट्रेग्स औषधांमध्ये तयार केले जात आहेत.
मेरी ई. ब्रुंको आणि फ्रेड रॅम्सडेल (यूएसए)
मेरी ब्रुंको आणि फ्रेड रॅम्सडेल यांनी ट्रेग्ससाठी 'मास्टर स्विच' असलेल्या FOXP3 जनुकाचा शोध लावला. २००१ मध्ये, त्यांना आढळले की FOXP3 मधील उत्परिवर्तनांमुळे IPEX सिंड्रोम होतो. हा एक दुर्मिळ आजार आहे. ज्यामध्ये मुलाची रोगप्रतिकारक शक्ती स्वतःच्या शरीरावर हल्ला करते. यामुळे बालरोग, मधुमेह आणि आतड्यांसंबंधी समस्या उद्भवतात. त्यांच्या संशोधनात असे दिसून आले की FOXP3 ट्रेग्सना सक्रिय ठेवते. हा शोध परिधीय रोगप्रतिकारक सहनशीलता समजून घेण्यात एक मोलाचा उदाहरण ठरला. एकत्रितपणे, संशोधकांनी हे सिद्ध केले की, केंद्रीय सहनशीलतेव्यतिरिक्त परिधीय सहनशीलता आवश्यक आहे. त्यांचे शोध आता औषधांमध्ये वापरले जात आहेत, जसे की ऑटोइम्यून रोगांसाठी.
नवीन औषधांचा युग: हे पारितोषिक स्वयंप्रतिकार रोगांनी ग्रस्त लाखो लोकांसाठी आशा निर्माण झाली आहे. जगभरात 5 कोटींहून अधिक लोक या आजारांनी ग्रस्त आहेत. ट्रेग्स थेरपीमुळे प्रत्यारोपणाचा नकार कमी होईल. कर्करोगातील ट्रेग्स नियंत्रित केल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होऊ शकते. नोबेल समितीने म्हटले आहे की या शोधामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती नियंत्रित करण्याचा एक मार्ग उघड झाला आहे.
बक्षिस रक्कम: बक्षीस रक्कम 11 दशलक्ष स्वीडिश क्रोना (सुमारे 8.5 कोटी रुपये) आहे, जी तिघांमध्ये विभागली जाईल. पारितोषिक वितरण समारंभ 10 डिसेंबर रोजी स्टॉकहोममध्ये होईल.