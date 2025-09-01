ETV Bharat / health-and-lifestyle

या शहरात ट्रॅफिक जाममध्येही कोणीच वाजवत नाही हॉर्न; कारण जाणून व्हाल थक्क - SILENT CITY AIZAWL

भारतामध्ये असे एकमेव शहर आहे जे वाहतूक कोंडी आणि वाहनांच्या सततच्या हॉर्नपासून मुक्त आहे. चला तर जाणून घेऊया ते शहर कोणतं....

या शहरात ट्रॅफिक जाममध्येही कोणीच वाजवत नाही हॉर्न; कारण जाणून व्हाल थक्क (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 1, 2025 at 7:48 PM IST

SILENT CITY AIZAWL: वाहतुकीची कोंडी आणि त्यामुळे तयार होणाऱ्या हॉर्नच्या ध्वनी प्रदुषणामुळे नाकी नऊ येतात. आपल्यापैकी सर्वांनाच ऑफिस किंवा इतर कामानिमित्त बाहेर जाताना वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतो. दरम्यान आपल्यापैकी अनेक जण हार्नचा वापर करतात. परंतु एक असे शहर आहे. ज्या शहरात ट्रॅफिक जाम असताना देखील एकही व्यक्ती हॉर्न वाजवत नाही. ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करत नाही किंवा लाईन तोडण्याचा प्रयत्न देखील करत नाही. आता आपल्यापैकी अनेकांना यावर विश्वास बसणार नाही आणि अनेकांना तर हे काल्पनिक वाटेल परंतु हे खरं आहे मिझोरमची राजधानी ऐझॉलमध्ये हे वर्षभर घडते.

वाहतूक कोंडी नसलेले एकमेव भारतीय शहर

भारतातील बहुतेक प्रमुख शहरी केंद्रे वाहतूक कोंडोसाठी कुप्रसिद्ध आहेत. ज्यात जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम इत्यादी कमी लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणांचा देखील समावेश आहे. परंतु जर वाहतूक व्यवस्थित व्यवस्थापित केली गेली आणि कार मालकांनी त्यांचे शहर ध्वनीमुक्त ठेवण्यास स्वत:च्या जाणीवेतून नियमांचे पालन केले तर प्रत्येक भारतीय शहर कसे असू शकते याचे एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे ऐझॉल. इतर शहरांमध्ये हिरवा सिग्नल असला तरीसुद्धा वाहन चालक हॉर्न वाजवताना आपल्याला दिसतात. परंतु हे असं शहर आहे ज्यात ट्रॅफिक सिंग्नल हिरवा होण्याची वाट पाहत असताना किंवा वाहनचालक हॉर्न वाजवताना क्वचितच दिसतात. त्याऐवजी वाहन मालक इंजिन बंद करून लांब रागेत धीराने वाट पाहत असल्याचे दिसून येते. ऐझाॉलमधील शांत वाहतुकीमागे कोणतेही मोठे रहस्य नाही. तसंच येथे आक्रमक पोलिसिंग किंवा वाहतूक नियमांची कठोर अंमलबजावणी देखील नाही. येथील लोक शिस्त आणि नागरी जबाबदारीची मुख्य मूल्ये काटेकोरपणे पाळतात. यामुळे हे शक्य झालं आहे.

ऐझॉलचे स्मार्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट हा तेथील लोकांचा पुढाकार आहे. वाहतूक आणि ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी, नो-हॉर्न धोरण लागू करण्यात आले आहे, जे हळूहळू गाडी चालवणे आणि डोंगराळ आणि वळणदार रस्त्यांवर लांब रांगेत हॉर्न वाजवणे टाळते. याचा अर्थ, येथील लोक स्वतःहून वाहतूक नियमांचे पालन करून वाहतूक कोंडी टाळतात. ऐझॉलचे लोक घाई करत नाहीत. ते विनाकारण वारंवार हॉर्न वाजवत नाहीत आणि एकमेकांना ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्नही करत नाहीत.

3.5 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ऐझॉल शहरात सुमारे 1.25 लाख नोंदणीकृत वाहने आहेत. कधीकधी शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत प्रवास करण्यासाठी एक किंवा दोन तास लागतात - म्हणजे फक्त 15 किमी. तरीही, लोक हॉर्न वाजवत नाहीत. लोक म्हणतात की या शहरातील लोक सभ्य आणि सुव्यवस्थित आहेत. जर वाहतूक कोंडी झाली तर एखादी समस्या असू शकते, असे मानून मोठ्याने हॉर्न वाजवणे लोक टाळतात.

हिरव्यागार टेकड्यांच्या मध्ये वसलेले, मिझोरामची राजधानी ऐझॉल क्वचितच राष्ट्रीय बातम्यांमध्ये येते. मात्र, हे शहर आता सोशल मीडियाद्वारे त्याच्या उत्कृष्ट वाहतूक शिस्तीसाठी देशभर प्रसिद्ध झाले आहे. हॉर्न न वाजवता आणि गोंधळ न करता लांब रांगेत फिरणाऱ्या दुचाकी वाहनांचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. हे व्हिडिओ अनेक न्यूज प्लॅटफॉर्म आणि ब्लॉगर्सनी शेअर केले आहेत, ज्यामुळे ऐझॉलला भारतातील एकमेव 'शांत शहर' असे नाव मिळाले आहे. ऐझॉल हे मिझोरामचे सर्वात वेगाने वाढणारे शहर आहे आणि ते राज्याचे राजकीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक केंद्र देखील आहे. प्रशासकीय मुख्यालय असल्याने, राज्य विधानसभा आणि सचिवालय यासारख्या महत्त्वाच्या सरकारी संस्था या शहरात आहेत.

ऐझॉलच्या शांत वाहतुकीचे खरे रहस्य काय आहे? शहरात कडक पोलिस व्यवस्था नाही किंवा वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन नाही. या स्मार्ट वाहतूक व्यवस्थापनाचे रहस्य मिझोरामच्या संस्कृतीत आहे, जी शिस्त आणि नागरी जबाबदारीला मुख्य मूल्ये मानते आणि या सुंदर ईशान्य राज्यातील रहिवासी त्यांचे काटेकोरपणे पालन करतात. ऐझॉलच्या अद्भुत वाहतूक व्यवस्थेमुळे लोकांना आश्चर्य वाटले आहे तसंच ऐझॉल त्याच्या सुव्यवस्थित वाहतुकीव्यतिरिक्त, त्याच्या स्वच्छतेसाठी देखील प्रसिद्ध आहे, येथे तुम्हाला रस्त्यावर कचरा टाकताना कोणीही सापडणार नाही.

