मुलांच्या डब्याला पर्याय शोधताय? झटपट तयार करा ‘बिस्किट सँडविच’
मुलांच्या डब्यात दररोज काय द्यावं हा प्रश्न प्रत्येक आईला पडतो. आता तुम्ही काही मिनिटांत बिस्किट सँडविच तयार करून मुलांच्या डब्यात देऊ शकता.
Published : September 28, 2025 at 7:18 PM IST
biscuits sandwich: बिस्किटे हे मुलांसाठी आवडत्या स्नॅक्सपैकी एक आहे. जेव्हा पालक सुपरमार्केटमध्ये जातात तेव्हा ते त्यांच्या मुलांसाठी फिफ्टी फिफ्टी, बोर बर्न, पारलेजी सारखे विविध प्रकारचे बिस्किटे खरेदी करतात. प्रत्येकजण बिस्किट थेट खातात किंवा दुधात किंवा चहामध्ये बुडवून खातात. मात्र, तुम्हाला माहित आहे का? तुम्ही त्याच बिस्किटांसह एक सुपर स्नॅक तयार करू शकता. ज्यांना नियमित स्नॅक रेसिपीऐवजी काहीतरी नवीन करून पहायचे आहे त्यांच्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.
तुम्ही घरी बिस्किटांसह हे सँडविच स्नॅक अगदी कमी वेळात तयार करू शकता. हे फक्त खूप चविष्टच नाहीत तर पोष्टीक देखील आहेत. आंबट, खारट, मसालेदार आणि गोड चव असलेले बिस्किट सँडविच मुले आवडीनं खाणार. बिस्किटांसह बनवलेले हे चविष्ट पदार्थ फक्त मुलांनाच नाही तर मोठ्यांनाही आवडतात. हे बिस्किट सँडविच बनवण्यासाठी तुम्हाला जास्त साहित्याची आवश्यकता नाही. तर, बिस्किटांसह बनवलेल्या या स्नॅक रेसिपीसाठी कोणते घटक आवश्यक आहेत? त्याच्या तयारीची पद्धत पाहूया.
साहित्य
- बिस्किटे - पुरेसे
- कांदे - दोन (मध्यम आकाराचे)
- गाजर - दोन
- मिश्रण - ४० ग्रॅम
- धणे - थोडेसे
- किसलेला नारळ - थोडासा
- मेथी पावडर - दोन टेबलस्पून
- हळद - दोन चिमूटभर
- मिरची पावडर - दोन टेबलस्पून
- मिरपूड पावडर - एक टेबलस्पून
- गरम मसाला - थोडासा
- मीठ - चवीपुरते
- कढीपत्ता - एक कोंब
- बटाटे - दोन
- चिंचेचा रस - एक छोटा कप
कृती
- या रेसिपीसाठी, प्रथम बटाटे स्वच्छ धूवून घ्या आणि उकडण्यासाठी ठेवा. बटाटे चांगले मऊ होईपर्यंत शिजवा.
- ते शिजवण्यापूर्वी, रेसिपीसाठी आवश्यक असलेले कांदे शक्य तितके बारीक चिरून घ्या. तसंच, गाजर धुवून बारीक किसून घ्या. कोथिंबीर बारीक चिरून घ्या.
- बटाटे चांगले शिजले की, ते सोलून घ्या, बारीक मॅश करा आणि बाजूला ठेवा.
- आता एक रुंद प्लेट किंवा मिक्सिंग बाऊल घ्या आणि त्यात मिश्रण, आधीच कापलेले पातळ कांद्याची पेस्ट, किसलेले गाजर, बारीक किसलेले नारळ आणि धणे पूड घाला आणि स्टफिंग एकदा हाताने चांगले दाबून व्यवस्थि मिक्स करा.
- नंतर, चुलीवर एक पॅन ठेवा आणि त्यात चार ते पाच चमचे तेल घाला.
- तेल थोडे गरम झाल्यावर त्यात हळद, चवीनुसार मीठ, मिरची पावडर, मिरपूड पावडर आणि गरम मसाला घाला आणि चांगले मिसळा.
- नंतर कढीपत्ता आणि बारीक मॅश केलेले बटाट्याचे मिश्रण घाला आणि स्पॅटुलाने चांगले मिसळा.
- नंतर, मंद आचेवर एक किंवा दोन मिनिटे मिश्रण शिजू द्या.
- आता चिंचेचा रस घाला आणि सर्व साहित्य चांगले मिसळेपर्यंत पुन्हा मिक्स करून घ्या. मंद आचेवर आणखी एक-दोन मिनिटे परतून घ्या. स्टोव्ह बंद करा आणि बाजूला ठेवा.
- आता एक बिस्किट घ्या आणि त्यावर आधी तयार केलेले थोडेसे स्टफिंग स्पॅटुलाने पसरवा आणि ते सर्व बाजूंनी समान रीतीने झाकून टाका.
- नंतर वर दुसरे बिस्किट ठेवा आणि दोन्ही बिस्किटे सँडविचसारखे एकत्र दाबा जेणेकरून स्टफिंग चांगले चिकटेल.
- बस्स सुपर ‘बिस्किट स्नॅक’ तयार आहे.
- तुम्ही हा नाश्ता फक्त फिफ्टी बिस्किटांनीच नाही तर तुमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही बिस्किटांनी बनवू शकता.