सावधान! घड्याळाच्या Alarm ने वाढतो हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा धोका; जाणून घ्या अलार्मशिवाय कसे उठावे
आपल्यापैकी बरेच लोक सकाळी लवकर जाग यावी म्हणून अलार्म लावून झोपतात. परंतु आलार्मच्या आवाजनं हृदविकार आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. वाचा सविस्तर..,
Published : September 24, 2025 at 5:52 PM IST
ALARMS CAN CAUSE A HEART ATTACK: गेल्या काही वर्षांत हृदयविकाराचा झटका आणि हृदयाशी संबंधित आजारांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे, तरुणांनाही हृदयविकाराचा झटका येत आहे. याचे कोणतेही विशिष्ट कारण नसले तरी, प्रत्येक अभ्यासात नव- नवीन कारण उघड होतात. व्हर्जिनिया विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार सकाळी अलार्म लावून जागे झाल्यास हृदयविकाराचा धोका वाढतो.
अलीकडेच केलेल्या एका अभ्यासात असं स्पष्ट झालं की, सकाळी अलार्म लावून उठल्यास हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. नैसर्गिकरित्या जागे झाल्यास रक्तदाबामध्ये कोणताही फरक होत नाही. परंतु जबरदस्तीनं जागे झाल्यास रक्तदाब वाढतो. एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, अलार्म वाजवून जागे होणाऱ्या लोकांचा रक्तदाब नैसर्गिकरित्या जागे होणाऱ्या लोकांपेक्षा ७४ टक्के जास्त असतो.
- अलार्म वाजल्याने हृदयविकाराचा धोका कसा वाढतो? जेव्हा अलार्म वाजतो तेव्हा शरीरात तणावाची प्रतिक्रिया निर्माण होते. यामुळे कॉर्टिसोल आणि अॅड्रेनालाईन नावाचे हार्मोन्स बाहेर पडतात. हे दोन्ही हार्मोन्स हृदयाचे ठोके वाढवतात. परिणामी रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, ज्यामुळे रक्तदाब तात्पुरता वाढतो. अचानक अलार्म वाजवताना जागे झाल्याने झोपेत व्यत्यय येतो आणि बराच काळ तंद्री आणि प्रतिसाद न देणारे वाटू शकते. संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, पुरेशी झोप (७ तासांपेक्षा कमी) न घेतल्याने आणि अलार्म वाजवताना जागे झाल्याने सकाळी रक्तदाब आणि हृदयरोगाचा धोका वाढू शकतो.
- डॉक्टरांच्या मते? हैदराबादमधील अपोलो हॉस्पिटल्समधील न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार यांनी अलीकडेच त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी त्यात म्हटलं आहे की, अलार्म लावून जागे झाल्याने स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो. डॉ. कुमार यांनी लिहिले आहे की ७ तासांपेक्षा कमी झोपणाऱ्या लोकांमध्ये रक्तदाबातची समस्या अधिक स्पष्ट होते, ज्यामुळे हृदयविकार आणि स्ट्रोकसारख्या हृदयरोगाचा धोका वाढतो. जे लोक आधीच हृदयरोग किंवा उच्च रक्तदाबाच्या समस्येनं त्रस्त आहेत त्यांच्यासाठी हे आणखी धोकादायक आहे. त्यांनी पुढं स्पष्ट केलं की, गाढ झोपेतून अचानक जागे झाल्याने झोपेमध्ये व्यत्यय येतो, ज्यामुळे व्यक्तीला दोन तासांपर्यंत तंद्री जाणवते. परिणामी ताण आणखी वाढतो.
- जागे होण्यासाठी सर्वोत्तम अलार्म टोन: बासरी, व्हायोलिन किंवा पियानो सारखे मंद वाद्यांचे आवाज वापरावेत. पावसाचे थेंब, हलके जैज, वाहणारी नदी किंवा धबधबे, समुद्राच्या लाटा, पक्ष्यांचं आवाज किंवा जंगलातील वातावरण यासारखे आवाज असणारी अलार्म टोन ठेवावी असा तज्ञांनी सल्ला दिलाय. कारण या आवाजांमुळे हृदयविकाराचा त्रास होत नाही.
अलार्मशिवाय कसे जागे व्हावे
- तुमच्या खोलीत नैसर्गिक प्रकाश येऊ द्या, ज्यामुळे मेंदूमध्ये झोपेला चालना देणाऱ्या मेलाटोनिन हार्मोनचे उत्पादन कमी होईल. परिणामी, तुम्ही नैसर्गिकरित्या जागे व्हाल.
- शरीराच्या नैसर्गिक झोपेच्या सिग्नलकडे लक्ष द्या, जसे की जांभई येणे किंवा थकवा जाणवणे, आणि जेव्हा तुम्हाला तयार वाटेल तेव्हा झोपायला जा.
- नियमित शारीरिक हालचाली झोपेची गुणवत्ता सुधारू शकतात. यामुळे सकाळी लवकर जाग येवू शकतो.
- नियमित झोपेचे वेळापत्रक तयार करा - दररोज त्याच वेळी, अगदी आठवड्याच्या शेवटी देखील उठा आणि झोपा. हे तुमच्या शरीराच्या नैसर्गिक झोप-जागृती चक्राचे (सर्काडियन लय) नियमन करण्यास मदत करते. दररोज रात्री ७-९ तास झोपेचे लक्ष्य ठेवा. झोपेचा अभाव तंद्री आणू शकतो आणि जागे होणे कठीण करू शकतो.
- पौष्टिक नाश्ता करा- दररोज आवश्यक असलेले पोषक तत्वे आणि ऊर्जा मिळविण्यासाठी खाणे आवश्यक आहे. नाश्ता हा ऊर्जा वाढवण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे.
- जे लोक नियमितपणे नाश्ता करतात ते सकाळी उठल्यावर अधिक सतर्क असतात आणि त्यांचा मूड चांगला असतो आणि नाश्ता वगळणाऱ्यांपेक्षा ते चांगली झोपतात. शिवाय, नाश्ता वगळल्याने एखाद्या व्यक्तीचे झोपेचे आणि उठण्याचे चक्र बिघडू शकते.
