तुळशीच्या पानांचा अर्क घेतल्याने खरचं ताण कमी होऊ शकतो काय? वाचा सविस्तर - TULSI REDUCES CORTISOL

दररोज तुळशीची पाने चावून खाल्ल्याने अथवा तुळशीचा रस पिल्याने कॉर्टिसोल, तणाव संप्रेरक, 36% कमी होतात असं नुकत्याचं केलेल्या एका अभ्यासातून दिसून आलं आहे.

By ETV Bharat Health Team

Published : August 20, 2025 at 8:00 PM IST

Tulsi reduces cortisol: आयुर्वेदात तुळशीचा वापर शरीराला अनेक आजारांपासून, विशेषतः तणाव आणि असंतुलनाशी संबंधित आजारांपासून बचाव करण्यासाठी केला जातो. तुळशीचं बॉटनिकल नाव ओसीमम टेनुइफ्लोरम आहे. अलिकडच्या एका अभ्यासात असं दिसून आले आहे की तुळशी शरीरातली कॉर्टिसोल, म्हणजेच "स्ट्रेस हार्मोन" ची पातळी 36% पर्यंत कमी करु शकते.

कॉर्टिसोल म्हणजे काय? कॉर्टिसॉल हा अधिवृक्क ग्रंथींद्वारे तयार होणारा संप्रेरक आहे. त्याला अनेकदा ‘तणाव संप्रेरक’ असं म्हणतात. कॉर्टिसोल आरोग्याच्या अनेक पैलूंवर परिणाम करू शकतो. कॉर्टिसोलचे उच्च किंवा कमी प्रमाण आरोग्यावर विपरीत परिणाम करू शकतात. जेव्हा आपलं शरीर ताणतणावात असतो तेव्हा हे संप्रेरक स्रावित होतं आणि प्रतिक्रिया निर्माण करतं. शरीरात, वाढलेली कॉर्टिसॉल पातळी चिंता, थकवा, कमी झालेली प्रतिकारशक्ती आणि कमी झोप यासारख्या अनेक गंभीर परिस्थितींशी संबंधित असते. आपल्या शरीराच्या एकूण देखभालीसाठी कॉर्टिसॉल कमी करण्याचे नैसर्गिक मार्ग शोधणे आवश्यक आहे.

अभ्यास काय म्हणतो: अमेरिकन संशोधकांनी केलेल्या नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिन जर्नलमध्ये एका अभ्यासात असं आढळून आलं की, तुळस शरीरातील कॉर्टिसोलची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी करू शकते. ‘अ रँडमाइज्ड, डबल-ब्लाइंड, प्लेसिबो-कंट्रोल ट्रायल इनव्हेस्टिंग द इफेक्ट्स ऑस अ ओसिमम टेनुइफ्लोरम एक्सट्रॅक्ट ऑन स्ट्रेस, मूड आणि स्लीप इन स्ट्रेस या नावाने प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात ही बाब उघळकीस आली आहे.

हा अभ्यास 18ते 65वयोगटातील 100ण्यात आला. या संशोधनाचा उद्देश तणावाच्या वेळी शरीराच्या प्रतिसादावर औषधी वनस्पतीचा कसा परिणाम होतो हे ठरवणे हा होता. सहभागींकडून घेतलेल्या केस आणि लाळेच्या नमुन्यांचा वापर करून निष्कर्ष काढण्यात आला. 8 आठवड्यांच्या सखोल चाचणीनंतर, तुळशीचा अर्क घेतलेल्या गटाच्या केसांच्या कोर्टिसोलच्या पातळीत लक्षणीय 36% घट दिसून आली. हे दीर्घकालीन ताण पातळीत मोठी घट दर्शवते. संशोधकांनी लाळेच्या कोर्टिसोलची देखील चाचणी केली. ते देखील कमी होते, म्हणजेच सहभागींचे शरीर शांतपणे ताण हाताळत होते. ताणतणावानंतर रक्तदाबाची पातळी देखील कमी झाली. तसंच, या अभ्यासाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे झोपेची गुणवत्ता सुधारली. अथेन्स निद्रानाश स्केलवर सहभागींनी झोपेची गुणवत्ता चांगली असल्याचे नोंदवले. स्लीप ट्रॅकर्सच्या डेटाद्वारे देखील याची पुष्टी झाली.

जीवनशैली: या प्रचंड कामाच्या युगात, ताण कमी करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. आज ताणतणावाचा परिणाम प्रत्येकावर होतो. आणि त्याचा शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. तुळस हा यावर एक उपाय आहे. कोर्टिसोल कमी करून, ते चिंता कमी करण्यास, झोप सुधारण्यास आणि रक्तदाब सुधारण्यास मदत करते. आणि एकूणच शरीराचे संतुलन देखील सुनिश्चित करते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

