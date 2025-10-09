ETV Bharat / health-and-lifestyle
मुलतानी माती की बेसन? या दिवाळीत त्वचा चमकदार ठेवण्यासाठी काय ठरणार फायदेशीर
सणासुदीच्या काळात प्रत्येकाला वाटते की आपण सुंदर दिसावं याकरिता अनेक लोक विविध प्रकारचे प्रोडक्टदेखी वापरतात. परंतु नैसर्गिक प्रोडक्ट सर्वोत्तम असल्याचं म्हटलं जातं.
multani mitti vs besan flour: आपल्यापैकी बरेच जण सुंदर दिसण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असलेल्या अनेक सौंदर्यप्रसाधनांचा वापर करतात. तर काही जण नैसर्गिक सौंदर्यप्रसाधनांचा वापर करतात. नैसर्गिक सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये मुलतानी माती (फुलर्स अर्थ) आणि बेसन हे दोन्ही उत्कृष्ट असल्याचं म्हटलं जातं. हे पारंपारिक नैसर्गिक घटक आहेत. बरेच लोक चेहऱ्याची काळजीम्हणून बेसन आणि मुलतानी माती वापरतात. मात्र, त्वचेचा प्रकार आणि त्वचेच्या समस्येनुसार दोघांपैकी एक निवडणे आणि वापरणे चांगले. चला तर जाणून घेऊया मुलतानी माती आणि बेसन पीठ यापैकी त्वचेसाठी काय चांगले आहे.
मुलतानी मातीचे उपयोग: आयुर्वेदात मुलतानी मातीला खूप महत्त्व आहे. मुलतानी मातीला फुलर्स अर्थ म्हणूनही ओळखलं जाते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ती अनेक प्रकारच्या सौंदर्य उत्पादनांमध्ये वापरली जाते. त्वचा मऊ करण्यासाठी मुलतानी माती खूप प्रभावी असल्याचे म्हटलं जाते. शिवाय, ती त्वचा खोलवर स्वच्छ करते. त्याचबरोबर मुरुम आणि डाग कमी करण्यास मदत करते. सन टॅन आणि जळजळ दूर करण्यासाठी देखील मुलतानी माती मदत करते. त्वचेचे छिद्र घट्ट करण्यासाठी देखील ती उत्तम आहे. ‘द ओपन डर्मेटोलॉजी जर्नल’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, मुलतानी माती तेलकट त्वचेसाठी खूप योग्य आहे. कारण मुलतानी माती त्वचेतील घाण आणि अतिरिक्त तेल काढून टाकते . शिवाय, ती ताजी, तेजस्वी आणि चमकदार त्वचा प्रदान करते असं म्हटलं जाते.
बेसन पिठाचे फायदे: फॉर्म्युलेशन अँड इव्हॅल्युएशन ऑफ फेशियल पील ऑफ मास्क जेल कंटेनिंग ग्रामफ्लोर" ने एक अभ्यास प्रकाशित केला आहे की बेसन पीठ मृत त्वचेच्या पेशी काढून टाकते आणि त्वचा उजळवते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मुलतानी मातीच्या तुलनेत, बेनस पीठ नैसर्गिकरित्या त्वचेला उजळवते. मात्र, तज्ञांच्या मते त्यात मुलतानी माती घालल्याने त्वचेला चमक प्रदान होते. तेलकट त्वचा असलेल्या लोकांना बेसन पीठ वापरण्याचा सल्ला दिला जातो. यासाठी चार चमचे बेसन पीठ एक चमचा गुलाबजल किंवा लिंबाचा रसामध्ये दोन चमचे मध मिसळून चेहरा आणि मानेला लावावे. मिश्रण 10 ते 15 मिनिटांनी थंड पाण्याने धुवून स्वच्छ करावे. तज्ञांनी सांगितले आहे की असं नियमितपणे केल्याने चांगले परिणाम मिळतात.
दोन्हीपैकी कोणते चांगले आहे?: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मुलतानी माती आणि बेसन पीठ दोन्ही चेहऱ्यासाठी खूप चांगले आहेत. मात्र, ते त्वचेच्या प्रकारानुसार निवडण्याचा सल्ला तज्ञ देतात. जर तुमची त्वचा कोरडी असेल तर तुम्ही हायड्रेशनसाठी बेसन पीठ वापरावे, तर तेलकट त्वचा असलेल्यांना मुरुमांपासून बचाव करण्यासाठी मुलतानी माती लावण्याचा सल्ला दिला जातो. परंतु तुम्ही या दोन्हीपैकी जे काही वापरता, ते आधी पॅच टेस्ट करून घ्यावे, अन्यथा डॉक्टरांचा सल्ला घेणे चांगले
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)