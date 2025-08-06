Essay Contest 2025

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स - MONSOON CHILDREN HEALTH

पावसाच्या दिवसांत मुलं बाहेर खेळल्यास त्यांना आजार होण्याची दाट शक्यता असते. परंतु आता तुम्ही टेंशन घेऊ नका पावसाळ्यात मुलांच्या आरोग्यसाठी तज्ञांनी काही टिप्स सुचविल्या आहेत.

MONSOON CHILDREN HEALTH Health Care For Children In Monsoon How To Take Care Child In Monsoon Taking Care Of Children In Monsoon
पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 6, 2025 at 2:46 PM IST

Monsoon Children Health: पावसाळा व उन्हाळ्यात कडक उन्हापासून आराम मिळतो. मात्र, त्यामुळे आजारांमध्येही वाढ होते. प्रौढांच्या तुलनेत मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्यामुळे त्यांना अनेक संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते. यामुळे पालक नेहमीच मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी जास्त काळजी घेतात. परंतु मुलांना रिमझिम पावसात भिजणे, पाण्यात लोटांगण घालणे, होळ्या तयार करुन त्या वाहत्या पाण्यात सोडणे अशा गोष्टी करणं आवडतात. परंतु तज्ञांच्या मते, पावसाळ्यात मुलांना ताप, अतिसार, श्वसन संसर्ग, वेक्टर जनित आजार आणि टायफॉइड यासारख्या आजारांचा सामना करावा लागतो. या समस्या पावसाळ्यात वारंवार होणाऱ्या विषाणूजन्य आणि जीवाणूजन्य संसर्गामुळे होतात. मुलांनी निरोगी राहून पावसाळ्याचा कसा आनंद घ्यावा तसंच पावसाळ्यातील आजारांशी प्रभावीपणे कसं लढावं ते पाहूया.

MONSOON CHILDREN HEALTH Health Care For Children In Monsoon How To Take Care Child In Monsoon Taking Care Of Children In Monsoon
पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचं बचाव करायचं? फॉलो करा या टिप्स (Getty Images)
  • पाणी प्या: जेव्हा हवामान थंड असते तेव्हा आपल्याला पाणी पिण्याची आठवण येत नाही. मुलं तर खेळण्याच्या नादत अनेक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात. म्हणून पावसाळ्यात देखील मुलं व्यवस्थित पाणी पित आहेत की नाही याची खात्री करत राहावी. त्यांना दिवसभरात पुरेसे पाणी पिण्याची आठवण करून द्यावी. शरीरातील अशुद्धता बाहेर काढण्यासाठी पाणी सर्वात चांगले माध्यम आहे. तज्ञांच्या मते, पावसाळ्यात थंड पाणी पिण्यापेक्षा उकडलेलं पाणी प्यावं. कारण पावसाळ्यातील दूषित पाणी हे अतिसार इतर पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांचे एक सामान्य कारण आहे. यामुळे उकडलेलं किंवा फिल्टर केलेलं पाणी प्यायल्यास घशातील संसर्ग, सर्दी, खोकला आदी आजार टाळण्यास मदत होते. त्यासाठी शरीर डिहायड्रेशन टाळण्यासाठी सूप, ब्रोथ आणि ओरल रिहायड्रेशन सोल्यूशन्स यासारखे द्रवपदार्थांचा आहारात समावेश करू शकता.
MONSOON CHILDREN HEALTH Health Care For Children In Monsoon How To Take Care Child In Monsoon Taking Care Of Children In Monsoon
पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचं बचाव करायचं? फॉलो करा या टिप्स (Getty Images)
  • अन्नाची खबरदारी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, पावसाळ्यात मुलांना जंक फूड आणि बाहेरील अन्नापासून दूर ठेवावे. चुकून खराब झालेले आणि साठवलेले अन्न खाल्ल्याने आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात, म्हणून घरातील जेवणाला प्राधान्य दिलं जाते. दूध, दही,गरम सूप, स्मूदी देण्याची आणि हंगामी फळे आणि भाज्या अधिक खाण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात .असं म्हटलं जातं की, लिंबू, संत्री, गाजर, त्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे कारण ते केवळ शरीराला पोषक तत्वंच प्रदान करत नाहीत तर रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास देखील मदत करतात.
  • परिसर स्वच्छ ठेवा: आजूबाजूस साचलेले पाणी डासांचे प्रजनन केंद्र आहे. ज्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया आणि टाइफायइड सारखे आजार होतात. स्वच्छ वातावरण राखल्याने संसर्गाचा धोका कमी होतो. तुमचं घर नियमित स्वच्छ आणि निर्जंतुक करा. विशेषत: वारंवार स्पर्थ केलेले पृष्ठभाग. मुलांची खेळणी आणि खेळण्याचे क्षेत्र स्वच्छ आणि कोरडे ठेवा.
MONSOON CHILDREN HEALTH Health Care For Children In Monsoon How To Take Care Child In Monsoon Taking Care Of Children In Monsoon
पावसाळ्यात आजारांपासून मुलांचं बचाव करायचं? फॉलो करा या टिप्स (Getty Images)

"पावसाळ्यात पालकांना मुलांच्या आरोग्याची काळजी वाटते. कारण या काळात फ्लू आणि श्वसनाच्या समस्या अधिक आढळतात. या आजारांपासून मुलांच बचाव करण्यासाठी त्यांना फिल्टर केलेलं पाणी द्या. बाहेरचे अन्न खाणं टाळा, घरात डास येण्यापासून रोखण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे मच्छरदाणी वापरणे. विशेषतः, घरात पाणी साठू नये याची काळजी घ्या"

- बालरोगतज्ज्ञ डॉ. शर्मिला

MONSOON CHILDREN HEALTH Health Care For Children In Monsoon How To Take Care Child In Monsoon Taking Care Of Children In Monsoon
पावसाळ्यात आजारांपासून मुलांचं बचाव करायचं? फॉलो करा या टिप्स (Getty Images)
  • मुलांवर लक्ष ठेवा: जर हवामान थंड असेल तर मुले आंघोळ न करण्याचा हट्ट धरतात. परंतु तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मुलांनी दररोज आंघोळ करणं चांगलं आहे. दररोज गरम पाण्याने आंघोळ करणे आवश्यक नाही आणि परंतु पावसात भिजल्यानंतर गरम पाण्याने आंघोळ करणं चांगलं. असंही म्हटलं जातं की, पावसाळ्यात हात नियमितपणे सॅनिटायझरने सॅनिटाइझ करावं आणि गरम कपडे घालावेत, जर पावसात भिजलेले कपडे ते ताबडतोब बदलावेत, अन्यथा संसर्ग होऊ शकतो. सँडल आणि शूजच्या बाबतीतही ही खबरदारी आवश्यक आहे. बाहेर जाताना रेनकोट, छत्री आणि गुडघ्यापर्यंत उंच गम बूट घालणे चांगले.
  • खेळ: पावसाळ्याच्या पावसामुळे बाहेर खेळण्याची वेळ मर्यादित होऊ शकते. परंतु तज्ञ म्हणतात की जर मुलं घरी शांत बसल्यास त्यांना भूक लागणार नाही. तसंच ती आळशीही होतील म्हणून व्यायाम करणं आवश्यक आहे. यामुळे पालकांनी घरीच नृत्य आणि खेळांसह लहान व्यायामांचं नियोजन करावं. बाहेर जाण्याऐवजी, बोर्ड गेम, कोडी, हस्तकला, कथा पुस्तके आणि क्रियाकलाप पुस्तके आणा जेणेकरून मुलांचे मनोरंजन होईल. तसंच मुलांनी बाहेर खेळण्याचा हट्ट केल्यास तर त्यांना मुसळधार पावसानंतर लगेचच खेळू देऊ नका. कारण चिखलामुळे त्यांना विविध संसर्ग होऊ शकतो.

पावसाळ्यात डास आणि माश्या खूप असतात. यामुळे आजार जास्त प्रमाणात पसरतात. दोन्ही घटक आजार पसरवण्याचे मुख्य माध्यम आहेत. म्हणून नियमितपणे फरशी स्वच्छ करणे, खिडक्यांना जाळी लावणे आणि मच्छरदाण्यांचा वापर करणे आवश्यक आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

