घरीच बनवा ढाबा स्टाईल मसालेदार कांदा पराठा - DHABA STYLE ONION PARATHA

कांद्याचे पराठे बनवणे थोडं अवघड आहे.कधीकधी त्यात स्टाफिंग व्यवस्थित भरली जात नाही यामुळे कांद्ये बाहेर पडतात. तसंच कधी पराठे पातळ होतात तर कधीकधी लाटताना फाटतात.

घरीच बनवा ढाबा स्टाईल मसालेदार कांदा पराठा (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 4, 2025 at 7:59 PM IST

Dhaba style onion paratha recipe: मसालेदार आणि कुरकीरत कांद्याचे पराठे खाण्यास कुणाला आवडणार नाही? नाश्त्यात काहीतरी चविष्ट खायचं असेल किंवा दुपारच्या जेवणात काहीतरी चविष्ठ खायचं असेल तर कांद्याचे पराठे हा एक उत्तम पर्याय आहे. परंतु कांदा पराठे बनवणे थोडं अवघड आहे. मात्र, कधीकधी भरणे नीट तयार होत नाही तर कधी कांदा पाणी सोडतो. यामुळे पराठे ओले होतात तसंच लाटताना देखील फाटतात. परंतु आज आम्ही तुमच्या करिता या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी काही टिप्स घेऊन आलोय. तर विलंब न करता घरी परफेक्ट ढाबा स्टाईल कांद्याचे पराठे कसे तयार करावे ते जाणून घेऊया.

पीठ (Getty Images)

साहित्य

  • गव्हाचे पीठ - पुरेसे
  • बारीक चिरलेला कांदा - एक कप
  • जिरे - एक चमचा
  • मीठ - चवीनुसार
  • लोणी - थोडेसे
  • हिरव्या मिरच्या - तीन
  • बारीक कापलेले आले - एक चमचा
  • आले लसूण पेस्ट - एक टेबलस्पून
  • गरम मसाला - एक चमचा
कांदा (Getty Images)

पराठ्यासाठी हे पीठ वापरा: कांद्याच्या पराठ्यांसाठी नेहमी मऊ पीठ वापरा. पीठात चिमूटभर मीठ आणि एक चमचा तेल मिसळून ते मळून घ्या. तेल घातल्याने पराठी एकदम कुरकुरीत होतात.

मिरची (ETV Bharat)

कांद्याचे पाणी कसं काढायचं: बऱ्याचदा कांद्यातून पाणी सुटते. त्यामुळे पराठे चिवष्ट लागत नाहीत. म्हणून प्रथम कांदा बारीक चिरून घ्या आणि त्यात एक चमचा मीठ घाला आणि काही वेळ एका भांड्यात ठेवा. काही वेळानं कांद्याला पाणी सुटेल जे तुम्हाला हाताने पिळून काढता येऊ शकते.

घरीच बनवा ढाबा स्टाईल मसालेदार कांदा पराठा (ETV Abhiruchi)

तयार करण्याची पद्धत

  • या रेसिपीसाठी, प्रथम चपातीचे पीठ तयार करा. यासाठी, एका भांड्यात गव्हाचे पीठ, थोडे मीठ घ्या तसंच एक चमचा तेल घाला. आवश्यकतेनुसार पुरेसे पाणी घाला, ते मऊ मळून घ्या आणि अर्धा तास बाजूला ठेवा.
  • दरम्यान, रेसिपीसाठी आवश्यक असलेले इतर साहित्य तयार करा. म्हणजेच, एक कप कांदे शक्य तितके बारीक चिरून बाजूला ठेवा. तसंच, आल्याचा एक छोटा तुकडा सोलून त्याचे पातळ काप करा. त्याचप्रमाणे हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून तयार ठेवा.
घरीच बनवा ढाबा स्टाईल मसालेदार कांदा पराठा (ETV Abhiruchi)
  • आता पराठ्यासाठी स्टफिंग तयार करा. यासाठी, एक रुंद मिक्सिंग बाऊल घ्या आणि त्यात आधीच कापलेली पातळ कांद्ये, जिरे, आले-लसूण पेस्ट, हिरव्या मिरचीची पेस्ट घाला. तसंच, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ आणि सर्व घटक चांगले मिसळा.
  • येथे लक्षात ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे चपातीचे पीठ तयार करताना आपण त्यात थोडे मीठ घालतो. म्हणून, स्टफिंग बनवताना काळजी घ्या.
  • आता पराठा तयार करण्यासाठी कणकेचा गोळा हलका लाटून घ्या त्यावर कांद्याची स्टफिंग भरा आणि गोळा हलक्या हाताने पसरवा. नंतर, हाताने गुंडाळून त्याची छोटी पुरी बनवा. नंतर, चपातीवर कोरडे पीठ लावा आणि पराठ्यासारखे लाटून घ्या, हळूहळू दोन्ही बाजूंनी लाटून घ्या जेणेकरून आतील मिश्रण बाहेर येणार नाही.
  • नंतर, चुलीवर एक तवा ठेवा आणि तो गरम करा. तवा गरम झाल्यावर त्यावर थोडे बटर लावा.
  • नंतर, तयार केलेला पराठा गरम झालेल्या तव्यावर ठेवा, त्यावर थोडेसे बटर पसरवा आणि मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी फिरवून चांगले भाजून घ्या जेणेकरून ते जळणार नाही.
  • दोन्ही बाजू व्यवस्थित शिजल्या की, ते एका प्लेटमध्ये काढा आणि गरमागरम सर्व्ह करा. बस्स, तुमचा तोंडाला पाणी आणणारा "कांदा पराठा" तयार आहे, ज्याची चव खूपच रूचकर वाटेल!

