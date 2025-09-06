ETV Bharat / health-and-lifestyle

जाड मुलींनी या फॅशन मिस्टेक्स केल्या तर लूक होईल 'फ्लॉप'!

सरासरीपेक्षा जास्त वजन असलेल्या महिलांनी कपडे घालताना खूप काळजी घेतली पाहिजे. स्टायलिश आणि फॅशनेबल दिसण्यासाठी काही चुका टाळल्या पाहिजेत.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 6, 2025 at 3:21 PM IST

Maharashtra festival vibes: महाराष्ट्रात सणांची सुरुवात झाली आहे. गणेशोत्सव होळी आणि पोळा नुकताच संपला असून आता लोक देवी, दसरा आणि दिवाळीच्या तयारीला लागली आहेत. ट्रेंडी कपडे खरेदी करणे आणि इतरांपेक्षा सुंदर दिसणे हे प्रत्येक महिलेचं स्वप्न असतं म्हणून अनेक महिला आणि मुली फॅशनप्रमाणे स्वत:ला ढाळत असतात. परंतु जाड मुलींनी कपड्यांबद्दल विशेष काळजी घेतली पाहिजे. कारण महाग, ट्रेंडी किंवा फॅशनेबदल कपडे परिधान करून तुम्ही इतरांपेक्षा हटके दिसणाच्या नादात इतरांसाठी ट्रोलिंगचे विषय बणू शकता. जेव्हा प्लस-साईज महिलांचा विचार केला जातो तेव्हा कपडे निवडताना काही चुका टाळल्या पाहिजेत.

फॅशनच्या जगात, प्रत्येकाला सुंदर राहायचे असते. त्यांना त्यांच्या ड्रेसिंग स्टाईलने सर्वांना प्रभावित करायचे असते. आणि, महिलांबद्दल सांगण्यासारखे काही खास नाही. प्रत्येक महिला सुंदर आणि आकर्षक दिसू इच्छिते. यासाठी महिला त्यांच्या कपड्यांसह, मेकअप आणि पादत्राणांवर प्रयोग करतात. मात्र, सुंदर आणि आकर्षक दिसण्यासाठी, तुम्हाला मेकअपपासून ते कपड्यांपर्यंत सर्वकाही परिपूर्ण शोभते की नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

प्लस साईज म्हणजे गुबगुबीत महिलांसाठी अनेक प्रकारचे स्टाइल स्टेटमेंट निवडणे थोडे कठीण आहे. प्लस साईज म्हणजे तुम्हाला दिसणारा कोणताही डिझाइन ड्रेस सोडून द्यावा लागेल, तुम्हाला तुमच्या शरीराला अनुकूल असलेला स्टाइल सेन्स समजून घ्यावा लागेल. काही चुका आहेत ज्या गुबगुबीत महिलांनी कपडे निवडताना टाळल्या पाहिजेत. चला त्या पाहूया.

प्लस साईज महिलांनी, म्हणजेच ज्या गुबगुबीत आहेत, त्यांनी कधीही ट्यूब टॉप घालू नये. हे टॉप तुमच्या अंडरआर्म्समधील चरबी हायलाइट करतात . यामुळे तुम्ही जाड दिसता. असे टॉप थोडे घट्ट असतात. ते फक्त स्तनाचा भाग झाकतात. हे टॉप स्कर्ट किंवा जीन्ससह अस्ताव्यस्त दिसतात. तुम्ही त्यांना ओव्हरसाईज शर्टसह जोडू शकता. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही कोल्ड-शोल्डर्स, ऑफ-शोल्डर किंवा ओव्हरसाईज क्रॉप शर्ट किंवा टॉप निवडू शकता.

मिनी स्कर्ट किंवा शॉर्ट्स: मिनी स्कर्ट किंवा डेनिम शॉर्ट्स तुमच्या मांड्यांच्या वक्रतेमुळे तुमचे वक्र बाजूंनी मोठे दिसू शकतात. स्कर्टखाली टाईटस घातला तरीही यामुळे तुमचा संपूर्ण लूक खराब होऊ शकतो. तुम्ही पेन्सिल किंवा ऑफिस स्कर्ट निवडू शकता. यामुळे तुमच्या मांड्या उत्तम प्रकारे झाकल्या जाऊ शकतात तसंच तुम्ही यामुळे स्टायलिश दिसू शकता.

जास्त आकाराचे बॅगी कपडे: बॅगी ड्रेसेस ट्रेंडमध्ये असल्याने, अनेक फॅशन इन्फ्लुएंसर ते परिधान करतात. हा एक सैल आणि आरामदायी कपड्याची स्टाईल आहे. हे कॅज्युअल लुकसाठी उत्तम पर्याय असले तरी जाड मुलींनी हे ड्रेसेस घालने लाजिरवाणे ठरू शकते. मोठ्या आकाराच्या बॅगीमुळे जाड मुली आणखी जाड दिसू लागतात. जर तुम्हाला बॅगी ड्रेसेस घालण्याची इच्छा असेल तर चांगले दिसणारे बॅगी कपडे निवडावेत. पण मोठ्या आकाराच्या बॅगी नकोत.

कमी उंचीची जीन्स: जर तुम्ही थोडे जाड असाल तर कमी कंबर असलेल्या जीन्स घालू नका. कारण त्यामुळे तुमच्या पोटाची चरबी आणि पोट दिसून येईल. क्रॉप टॉप लूकसह ते गोंधळलेले दिसेल. जाड महिलांना किंवा मुलींना उंच कंबर असलेली पँट किंवा जीन्स चांगले दिसतात. कारण यामुळे संपूर्ण कंबर क्षेत्र झाकलं जातं. ते तुमच्या कंबरेभोवती घट्ट कव्हर तयार करतात. यासह, तुम्ही क्रॉप शर्ट किंवा टॉप घालू शकता.

पूर्ण बाह्यांचे कपडे घालणे टाळा: जास्त वजन असलेल्या लोकांनी नेहमीच पूर्ण बाह्यांचे कपडे घालू नयेत. बऱ्याच मुली त्यांच्या खांद्यावरील चरबी लपविण्यासाठी पूर्ण बाह्यांचे कपडे निवडतात. यामुळे त्या असुरक्षित होतात. मात्र, पूर्ण बाह्यांचे कपड्यांमुळे तुम्ही आणखी जाड दिसू लागता. हाफ स्लीव्हज किंवा कधीकधी स्लीव्हलेस निवडण्याचा प्रयत्न करा. कॉलरबोन, मानेचा भाग दाखवायला सुरुवात करा. यामुळे तुमचा लूक आणखी आकर्षित दिसेल. तसंच, जाड महिलांनी खूप सैल कपडे घालू नयेत. फक्त नियमित फिटिंग कपडे घाला. जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही बॉडी शेपर निवडू शकता.

