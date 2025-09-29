ETV Bharat / health-and-lifestyle
वजन कमी करण्यापासून ते कर्करोगपर्यंत 'राजमा' खाण्याचे होतात अनेक फायदे
राजमा हा वनस्पती-आधारित प्रथिनांचा चांगला स्रोत आहे. त्यात प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असल्याने, ते स्नायूंच्या वाढीस आणि भूक नियंत्रित करण्यास मदत करते.
Published : September 29, 2025 at 7:28 PM IST
What Happens Eat Rajma in daily: राजम्याला किडनी बीन्स असंही म्हणतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्यात असलेले प्रथिने, फायबर, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स आरोग्यासाठी खूप चांगले आहेत. राजमा शरीरात चरबी आणि लिपिड्स जमा होण्यास प्रतिबंध करतात आणि वजन नियंत्रणात ठेवतात. ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहते. शिवाय, त्याचे अँटिऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म मधुमेहाशी संबंधित समस्यांचा धोका कमी करतात असं म्हटलं जातं. आपल्या दैनंदिन आहारात राजमा समाविष्ट करण्याचे फायदे आणि त्यात कोणते पोषक घटक आहेत ते पाहूया.
तज्ञांचं म्हणणं आहे की, राजमा खाताना अनेक लोकांना पचनाच्या समस्या, पोटफुगी आणि गॅसचा त्रास होतो. मात्र, तज्ञांच्या मते, अशा समस्या तेव्हाच उद्भवतात जेव्हा ते योग्यरित्या शिजवले जात नाहीत किंवा जास्त प्रमाणात खाल्ले जाते. खरं तर त्यांच्या दैनंदिन आहाराचा भाग बनवल्याने शरीराला अनेक पोषक तत्वे मिळतात.
अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या मते, १०० ग्रॅम राजमामध्ये असलेले पोषक घटक
- प्रथिने: ७.६९ ग्रॅम
- कार्बोहायड्रेट्स: २१.५ ग्रॅम
- फायबर: ५.४ ग्रॅम
- कॅल्शियम: ४६ मिग्रॅ
- लोह: १.३८ मिग्रॅ
- पोटॅशियम: २१५ मिग्रॅ
- कॅलरीज: १२३ कॅलरीज
- फोलेट (व्हिटॅमिन बी९): १३० मायक्रोग्राम
- मॅग्नेशियम: ४५ मिग्रॅ
आरोग्यदायी फायदे
- प्रथिनांचा चांगला स्रोत: राजमा वनस्पती-आधारित प्रथिनांचा चांगला स्रोत आहे. शाकाहारी लोकांसाठी प्रथिनांचा हा एक उत्तम पर्याय आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्यात प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असल्याने ते स्नायूंच्या वाढीस आणि भूक नियंत्रित करण्यास मदत करते.
- वजन कमी करण्यास मदत: यात चरबी कमी, फायबर आणि प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असल्याचं म्हटलं जातं. म्हणूनच, वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हे एक चांगले अन्न असल्याचं म्हटलं जातं. कारण त्यातील फायबर पचन मंदावते आणि जास्त काळ पोट भरलेलं ठेवते. यातील प्रथिने चयापचय वाढवते आणि भूकम कमी करते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, राजमा कमी वेळात वजन कमी करण्यास लक्षणीयरीत्या उत्तेजन देते.
- साखरेचे नियमन: राजम्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) कमी असतो, म्हणजेच ते रक्तातील साखरेची पातळी हळूहळू वाढवते. शिवाय, अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, राजमा टाइप २ मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर आहे.
- हृदयाचे आरोग्य सुधारते: तज्ञाचं म्हणणं आहे की, राजमामध्ये पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम असते. त्यात उच्च पोटॅशियमचे प्रमाण रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करते, ज्यामुळे हृदयरोग आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.
- पचनास मदत : राजमामध्ये असलेले उच्च फायबर घटक पचन सुधारते, आतड्यांमधील चांगल्या बॅक्टेरियांसाठी अन्न म्हणून काम करते आणि पचनसंस्थेचे आरोग्य सुधारते असं म्हटलं जाते. तसंच ते बद्धकोष्ठता टाळण्यास देखील मदत करतं, असंही म्हटलं जाते.
- कर्करोगाचा धोका कमी करू शकतो: अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, राजमामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, दाहक-विरोधी, कर्करोग-विरोधी, पॉलीफेनॉल, फ्लेव्होनॉइड्स आणि लिग्नान्स सारखे वनस्पती संयुगे असतात. द फार्मा इनोव्हेशन जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, हे हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग तसंच काही प्रकारच्या कर्करोगापासून संरक्षण करतात. या संदर्भात, नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, शेंगांच्या बियांचे जास्त सेवन केल्याने पोट आणि मूत्रपिंडाच्या कर्करोगाचा धोका कमी होतो.
- मेंदूच्या कार्याला मदत करते: राजमामध्ये आढळणारे बी जीवनसत्त्वे, फोलेट आणि मॅग्नेशियम मेंदूचे कार्य आणि मूड सुधारतात असं म्हटलं जाते. तसंच, फोलेट आणि लोह लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीस मदत करतात आणि मेंदूला चांगला ऑक्सिजन पुरवठा करतात.
- हाडे आणि सांध्यासाठी: राजमामध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम सारखे पोषक घटक असतात जे हाडे मजबूत करतात असं म्हटलं जातं. कॅल्शियम हाडे मजबूत ठेवते आणि ऑस्टियोपोरोसिस रोखते तसंच मॅग्नेशियम हाडांची घनता सुधारते असं स्पष्ट झालं आहे. राजमाचे पूर्ण फायदे मिळविण्यासाठी दिवसातून १/२ ते १ कप खाण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र ८ तास भिजवून ठेवणे आणि खाण्यापूर्वी पूर्णपणे शिजवणे आवश्यक आहे.
दुष्परिणाम
- विषारी परिणाम: तज्ञांनी चेतावणी दिली आहे की, कच्च्या किंवा कमी शिजवलेल्या राजमामुळे काही आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. कारण कमी शिजवलेल्या राजमामध्ये फायटोहेमॅग्लुटिनिन नावाचे विष असते, ज्यामुळे विषबाधा होऊ शकते. बीएमसी जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, कच्च्या राजमा खाल्ल्याने तीव्र मळमळ, तीव्र उलट्या आणि अतिसार होऊ शकतो.
- पचनाच्या समस्या: राजमामध्ये ऑलिगोसॅकराइड्स नावाचे कार्बोहायड्रेट्स असतात. हे पचायला कठीण असतात आणि आतड्यांमध्ये आंबू शकते, ज्यामुळे गॅस आणि पोटफुगीसारख्या समस्या उद्भवते.
- पोषक तत्वांचे शोषण: राजमामध्ये फायटिक अॅसिड आणि लेक्टिन असतात. ते शरीराला लोह, कॅल्शियम आणि जस्त सारख्या महत्त्वाच्या खनिजांचे शोषण करण्यापासून रोखतात असं म्हटलं जातं. नियमितपणे मोठ्या प्रमाणात राजम्याचं सेवन केल्यास, दीर्घकाळात खनिजांची कमतरता निर्माण होऊ शकते. राजमा योग्यरित्या शिजवल्याने त्यांचे परिणाम मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात.
- अॅलर्जी: काही लोकांना या राजम्यापासून ऍलर्जी होऊ शकते, जसे की त्वचेवर पुरळ उठणे, खाज सुटणे आणि सूज येणे.
- किडनी स्टोन: राजमामध्ये ऑक्सॅलेट्स असतात, जे किडनी स्टोन तयार होण्यास कारणीभूत ठरतात असं म्हटलं जातं.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)