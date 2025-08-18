WEIGHT LOSS WITH SURYANAMASKAR: योग शररीरिक, मानसिक आणि अध्यात्मिक दृष्टिकोनातून खूप फायदेशीर आहे. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी नियमित योग करणे एक उत्तम मार्ग असल्याचं म्हटलं जातं. अनेक अभ्यासातून असंही आढळून आलं आहे की, योग शरीराला लवचिक बनवतो, स्नायूंना बळकटी देतो आणि ताण कमी करतो. परंतु व्यस्त जीवनशैलीमुळे अनेक लोकांचा व्यायामाकडे दुर्लक्ष होतो. धावपळीच्या जीवनात व्यायामाकरिता वेळ काढणे जणू एक अवघड टास्क ठरत आहे. यामुळे अनेक लोक योगाच्या फायद्यापासून अलिप्त आहेत. बरेच लोकांचं मत आहे की, योग केल्याने त्यांच्या फिटनेस प्रवासात खूप मदत झाली. तुम्हाला देखील जिममध्ये न जाता तंदूरूस्त राहायचं असेल तर खाली सांगितलेले योग करा करून नक्की फायदा मिळवू शकता.
खरंतर, प्रत्येक योगासनांचे स्वतःचे फायदे असतात. सूर्यनमस्कार पोज विशेषतः वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. असं आम्ही म्हणत नाही तर सोशल मीडियावरील एक महिला म्हणते. नुकतेच एका महिलने व्हिडिओ पोस्ट केलाय. यामध्ये तिनं सांगितलं की, सूर्यनमस्कार केल्याने 20 दिवसांत तिनं 5 किलो वजन कमी केलं. सोशल मीडियावर तिच्या फिटनेस प्रवासाचा व्हिडिओ शेअर करताना त्या तरुणीने म्हटलं की, जिममध्ये न जाता किंवा कोणताही जड व्यायाम न करता, तिने फक्त 20 दिवसांत जवळजवळ 5 किलो वजन कमी केले. ती म्हणाली की, हे फक्त सूर्यनमस्कार योगासनामुळे शक्य झाले.
आपल्या सर्वांना माहित आहे की वजन कमी करणे ही काही छोटी गोष्ट नाही. आज काल लोक वजन कमी करण्यासाठी सोशल मीडियावरील अनेक टिप्स फॉलो करतात. परंतु कोणत्या टिप्स अवलंबण्यासारख्या आहेत आणि कोणत्या नाहीत हे ठरवणे हे अनेकांसाठी कठीण असते. परंतु जर तुम्हाला कोणतेही दुष्परिणाम आणि कठोर परिश्रम न करता वजन कमी करायचे असेल तर सूर्यनमस्कार योगासन खूप फायदेशीर ठरू शकते.
- प्राणामासन: प्रार्थना आसन.
- हस्त-उत्तनासन: हात वर करा आणि मागे वाकवा.
- पादहस्तासन: समोरच्या बाजूने वाकून पाय पकडा.
- आश्व विद्यासन: एक पाय मागे आणि दुसरा पाय पुढे खेचा.
- पर्वतासन: शरीराला V आकारात उचला.
- अष्टांग नाव: आठ अंगांच्या मदतीने शरीर जमिनीवर ठेवा.
- भुजंगासन: पोटावर झोपून शरीर वर करा.
- पर्वतासन: शरीराला V आकारात उचला.
- आश्व विद्यासन: एक पाय मागे आणि दुसरा पाय पुढे खेचा.
- पादहस्तासन: पुढे वाकून पायांना स्पर्श करा.
- हस्त-उत्तनासन: हात वर करा आणि मागे वाकवा.
- प्राणामासन: प्रार्थना आसनात या.
सूर्यनमस्काराचे फायदे: सूर्यनमस्कार ही शरीर बळकट करणारी 12 योगासानांची मालिका आहे. सर्व पूर्ण करण्यासाठी किमान अर्धा तास लागतो. म्हणजेच अर्ध्या तासात संपूर्ण शरीराच्या सर्व स्नायूंची हालचाल होते. सूर्यनमस्कार केल्यामुळे भरपूर घाम येतो आणि घामाच्या स्वरुपात बरीच चरबी बाहेर पडते. सूर्यनमस्कार नेहमी रिकाम्या पोटी करावा. तसंच कमीत कमी बारा वेळ सूर्यनमस्कार करणं फायदेशीर आहे. निरोगी जीवन जगण्यासाठी सूर्यनमस्कार एक उत्तम व्यायाम असल्याचं तज्ञांचं मत आहे. नियमित सूर्यनमस्कार केल्यानं पाचक प्रणाली सुधारते. ताण कमी होण्यास मदत होते तसंच हृदयाचे आरोग्य सुधारते. यासोबतच ज्यांना त्वचेसंबंधित प्रॉब्लेम आहेत त्यांच्याकरिता देखील सूर्यनमस्कार फायदेशीर असल्यांचं म्हटलं जातं. जर तुम्ही 30 दिवस न चूकता सूर्यनमस्कार केला तर शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यत सुधारणा होऊ शकते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)