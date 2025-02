ETV Bharat / health-and-lifestyle

वेगानं चालावं की लांब अंतरापर्यंत चालावं? वजन कमी करण्यासाठी कोणती पद्धत फायदेशीर? - BRISK WALKING

WHICH WALK IS BEST FOR WEIGHT LOSS: जगभरातील अनेक लोक जास्त वजनामुळे त्रस्त आहेत. फिट राहण्याकरिता ते एक ना अनेक उपाय करतात. परंतु वजन कमी करण्यासाठी चालणं एक उत्तम मार्ग आहे. कोणत्याही वयोगटातील व्यक्ती कधीही चालणं सुरु करू शकतात. वजन कमी करण्याचा हा एक निःशुल्क पर्याय आहे. बरेच जण सकाळ-सायंकाळ चालतात देखील. मात्र, वजन कमी करण्यासाठी वेगानं चालावं की लांब चालत जावं अशा संभ्रमात ते असतात. तुमच्या याच शंकेच आज आम्ही निराकरण करणार आहोत चला तर जाणून घेऊया तज्ञांच्या मते वजन कमी करण्यासाठी काय आहे सर्वोत्तम.

वेगानं चालण्याचे फायदे (Getty Images)