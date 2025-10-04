ETV Bharat / health-and-lifestyle
रात्रीच्या वेळी ‘ही’ लक्षणं दिसल्यास बाळगा सावधगिरी! असू शकतात लिव्हर डॅमेजची लक्षणं
लिव्हर डॅमेज होत असेल तर संपूर्ण शरीरात वेगवेगळी लक्षणे दिसून येतात. म्हणून, या लक्षणांकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये...
Published : October 4, 2025 at 1:49 PM IST
Hidden Sign Of Liver damage: लिव्हर हा आपल्या शरीरातील एक महत्त्वाचा अवयव आहे. शरीरातील विषारी पदार्थ आणि टाकाऊ पदार्थ फिल्टर करण्याचं काम लिव्हर करतं. तसंच लिव्हर अन्न पचवणारे बाइल प्रोटीन आणि लाल रक्तपेशी तयार करण्यास मदत करते. म्हणून, आरोग्य सुरळीत ठेवण्यासाठी यकृताची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. अस्वस्थ्यकर आहार आणि खराब जीवनशैली यामुळे लिव्हरचे लक्षणीय नुकसान होत आहे. म्हणून आहार आणि जीवनशैली सुधारणे महत्वाचे आहे. अलिकडेच केलेल्या एका अभ्यासानुसार यकृताचे आजार, विशेषतः फॅटी लिव्हर, वेगाने वाढत आहेत. मुख्यतः जास्त वजन, मधुमेह, चुकीच्या जीवनशैलीच्या सवयी, फास्ट फूड आणि जास्त मद्यपान यामुळे फॅटी लिव्हरची समस्या उद्भवत आहे. तसंच लिव्हरवर चरबी जमा होणे, संसर्ग आणि सिरोसिसमुळे होणारे आजार धोकादायक असू शकतात. लिव्हर खराब होत असल्यास शरीरात अनेक लक्षणं दिसून येतात. म्हणून, या लक्षणांकडे कधीही दुर्लक्ष करू नका. यापैकी काही लक्षणे सहसा रात्री दिसतात. जर तुम्ही ही लक्षणे लवकर ओळखली तर तुम्ही लिव्हर डॅमेज होण्यापासून टाळू शकता. तर, या लेखात, यकृताच्या समस्येमुळे रात्री दिसू शकणाऱ्या लक्षणांबद्दल जाणून घेऊया...
यकृताच्या समस्येमुळे रात्री दिसणारी लक्षणे
- रात्री खाज सुटणे: रात्री त्वचेवर खाज सुटणे हे देखील देखील लिव्हर डॅमेजचे लक्षण आहे. जेव्हा लिव्हर योग्यरित्या कार्य करत असते तेव्हा ते पित्तावर परिणाम करते, ज्यामुळे त्वचेला खाज येते, विशेषतः रात्री.
- पाय आणि घोट्यांमध्ये सूज: जर तुमचे पाय आणि घोटे रात्री सुजत आणि दुखत असतील तर तुम्हाला लिव्हरच्या समस्या असू शकतात.
- मळमळ आणि उलट्या: जर तुम्हाला रात्री मळमळ आणि उलट्या होत असतील तर ते लिव्हर डॅमेजचे लक्षण असू शकते. जरी हे सामान्य कारणांमुळे असले आणि तुम्हाला ही समस्या दररोज जाणवत असेल तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
- लघवीचा रंग गडद पिवळा: यकृताची समस्या असल्यास, शरीरात बिलीरुबिनची पातळी वाढते, ज्यामुळे लघवीचा रंग आणखी पिवळा होतो. जर तुम्हाला तुमच्या लघवीच्या रंगात बदल दिसला, विशेषतः रात्री, तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
- वारंवार जागे होणे: जर तुम्ही रात्री वारंवार जागे होत असाल, तर हे यकृताच्या नुकसानाचे लक्षण असू शकते. यकृताच्या समस्यांमुळे झोपेचा त्रास होऊ शकतो. मात्र, झोपेची कमतरता येण्याची इतर अनेक कारणे असू शकतात. परंतु जर तुम्ही वारंवार जागे होत असाल, तर तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
MedlinePlus.gov वेबसाइटनुसार, लिव्हर डॅमेज नुकसानाची इतर अनेक लक्षणे आहेत जी तुम्हाला नेहमीच जाणवू शकतात, ज्यात हे समाविष्ट आहे.
- अत्यंत थकवा: तुम्हाला काम करतानाच नव्हे तर यकृताचे नुकसान झाल्यास देखील तीव्र थकवा जाणवू शकतो. सर्जिकल गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. टी. के. लक्ष्मीकांत यांच्या मते, जर तुम्हाला या प्रकारचा थकवा जाणवत असेल, तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि योग्य उपचार घ्या.
- कावीळ: जर तुमचे डोळे आणि त्वचा पिवळी झाली तर ते लिव्हर डॅमेजचे लक्षण आहे. कावीळ देखील लिव्हर डॅमेजचे संकेत देते. म्हणून, अशी लक्षणे दिसल्यास ताबडतोब सतर्क राहणे चांगले.
- भूक न लागणे: डॉ. टी. लक्ष्मीकांत यांच्या मते, लिव्हर समस्यांचे आणखी एक लक्षण म्हणजे भूक न लागणे. जर तुम्हाला अनेक दिवसांपासून भूक न लागण्याची समस्या जाणवत असेल, तर वेळ वाया न घालवता योग्य सल्ला घ्या.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
