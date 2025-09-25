ETV Bharat / health-and-lifestyle
सावधान! तुम्ही देखील दररोज लिपस्टिक लावता का? होऊ शकतो कर्करोग
अनेक महिला लिपस्टिक न लावता राहू शकत नाही. लिपस्टिक जणू आता जीवनशैलीचा भाग झालाय. परंतु ही सवय हानिकारक ठरू शकते. वाचा सविस्तर..
Published : September 25, 2025 at 7:39 PM IST
lipstick dangers serious health: लिपस्टिक लावणे हा महिलांचा सौंदर्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. लिपस्टिकमुळे मेकअप अपूर्ण आहे. सर्व उत्पादनांप्रमाणे, लिपस्टिक आता सामान्य झाली आहे. घरी, बाहेर तिंवा काम करत असोत. विद्यार्थी किंवा कार्यरत महिला, प्रत्येकजण लिपस्टिक लावत असतो. मात्र, तज्ञांचे म्हणणे आहे की ती नियमितपणे वापरल्याने काही समस्या उद्भवू शकतात.
आजकाल लिपस्टिक लावणे खूप सामान्य झाले आहे. बाहेर जाताना, महिला त्यांच्या ड्रेसशी जुळणारे लिपस्टिक लावतात, ज्यामध्ये न्यूड, ग्लॉसी आणि शिमर यांचा समावेश सर्वाधिक असतो. अनेक महिला दीर्घकाळ टिकणाऱ्या लिपस्टिक निवडतात. लिपस्टिक सौंदर्य वाढते यात काही शंका नाही. मात्र, तज्ञ म्हणतात की दररोज लिपस्टिक लावणे आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकते. ते म्हणतात की यामुळे काही समस्या उद्भवू शकतात. त्या समस्या काय आहेत ते जाणून घ्या.
- लिपस्टिकमधील हानिकारक घटक: लिपस्टिकमध्ये सहसा क्रोमियम, शिसे, ॲल्युमिनियम आणि कॅडमियम सारख्या रसायनांचा समावेश असतो. लिपस्टिकचा जास्त वापर केल्याने अनेक समस्या उद्भवू शकतात आणि असे म्हटले जाते की जे लोक २४ तासांत दोनदापेक्षा जास्त वेळा लिपस्टिप लावतात त्यांना पोटात ट्यूमर होण्याची शक्यता जास्त असते. शिवाय, लिपस्टिकमधील फॅथलेट्स अंतःस्रावी प्रणालीसाठी चांगले नाहीत. यामुळे दीर्घकालीन आरोग्य समस्या निर्माण होते. पॉलिथिलीन ग्लायकोल क्रीम-आधारित उत्पादने मज्जासंस्थेसाठी देखील चांगली नाहीत. पॅराबेन्स सहसा लिपस्टिकमध्ये आढळतो. ज्यामुळे नैराश्य आणि अतिसार सारख्या समस्या उद्भवतात.
- लिपस्टिक खरेदी करण्यापूर्वी: बहुतेक लोक लिपस्टिक खरेदी करण्यापूर्वी रंग आणि ती किती काळ टिकेल हे पाहतात. परंतु, त्याशिवाय, त्यात प्रत्यक्षात कोणत्या प्रकारची रसायने आहेत? ती तुमच्या शरीरासाठी चांगली आहेत काय हे जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. वेळोवेळी हे तपासणे चांगले.
- अंतःस्रावी प्रणालीतील बदल: लिपस्टिकमध्ये पेट्रोकेमिकल्स असतात. यामुळे अंतःस्रावी प्रणालीमध्ये मोठे बदल होऊ शकते. परिणामी शरीरात संज्ञानात्मक आणि पुनरुत्पादक क्षमतांमध्ये अनेक समस्या निर्माण होतात. म्हणून, काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे.
- कर्करोग: लिपस्टिकमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अनेक घटकांमुळे कर्करोग होतो. त्यामुळे लिपस्टिक वापरल्याने कर्करोग होऊ शकतो. खरं तर, लिपस्टिक वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांमुळे खोकला, डोळ्यांची जळजळ, घरघर आणि इतर अॅलर्जी होऊ शकतात. काही प्रकरणांमध्ये, ते कर्करोगाचे कारण देखील बनू शकते.
- त्वचेची अॅलर्जी: जर तुम्हाला अचानक ओठांवर पुरळ किंवा खाज सुटली तर लिपस्टिक हे त्याचे कारण असू शकते. कारण लिपस्टिकमध्ये बिस्मथ ऑक्सीक्लोराईड नावाचे रसायन संरक्षक म्हणून असते. हा पदार्थ कर्करोगजनक आहे. यासोबतच, जर तुमचे ओठ कोरडे किंवा काळे झाले तर काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे.
- मूत्रपिंड निकामी होणे: कधीकधी, लिपस्टिकचा नियमित वापर मूत्रपिंड निकामी होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. याचे कारण त्यातील कॅडमियम आहे. हे रसायन पोटात ट्यूमर वाढण्यास देखील कारणीभूत ठरू शकते. म्हणून, इतक्या समस्या निर्माण करणारी लिपस्टिक वापरण्यापूर्वी, त्यात कोणते रसायने आहेत? ते आपल्याला कोणत्या समस्या निर्माण करतात? कोणते उत्पादन रसायनांपासून मुक्त आहेत हे जाणून घेणे आणि त्यांचा वापर करणे चांगले.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
