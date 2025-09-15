ETV Bharat / health-and-lifestyle

हसण्यामुळे हृदयरोगाचा धोका खरोखरच कमी होतो का? हास्याचे किती प्रकार आहेत जाणून घ्या

हसण्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, हृदयाचे ठोके सामान्य राहतात आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका कमी होतो. इतर फायदे जाणून घ्या...

हसण्यामुळे हृदयरोगाचा धोका खरोखरच कमी होतो का? हास्याचे किती प्रकार आहेत जाणून घ्या (Getty Images)
Mental benefits of Laughter: तणावाशी झुंजणाऱ्या लोकांसाठी हास्य हे वरदानापेक्षा कमी नाही. कठीण काळ आणि आरोग्य समस्यांशी झुंजणाऱ्या लोकांसाठी हा एक सर्वोत्तम उपाय आहे. हास्य शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि सामाजिक आरोग्य सुधारते. तसंच हसण्यामुळे मनातील दुःख आणि वेदना दूर होतात आणि आयुर्मान वाढते. एक जण हसला की सगळेच हसतात. यामुळे घरातील वातावरण आनंदी राहतं. हसण्यामुळे सगळीकडे सकारात्मक ऊर्जा तयार होते. अशा वातावरणात राहायला सर्वांनाचं आवडते. जीवनात हास्य इतकं महत्त्वाचं आहे की, बरेच लोक लाफिंग क्लब देखील लावतात. आता आपण जाणून घेऊया की हास्याचे किती प्रकार आहेत आणि त्याचे फायदे काय आहेत.

हसण्याचे फायदे खालीलप्रमाणे: जर आयुष्य हे नाटक असेल, तर 'हास्य' हे त्याचे पार्श्वसंगीत आहे! पात्र काहीही असो, प्रसंग कोणताही असो, 'हास्य' सर्वांना खुलवतो. यामुळे ताण दूर होतो. तज्ञांच म्हणणं आहे की, हसण्यामुळं डोपामाइन आणि एंडोर्फिन हार्मोन्स बाहेर पडतात, ज्यामुळे मन आनंदी होते. मेयो क्लिनिकच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, हसण्यामुळे शरीरातील ऑक्सिजनयुक्त हवा वाढते आणि हृदय, फुफ्फुसे आणि स्नायू उत्तेजित होतात. असं म्हटलं जातं की, हसण्यामुळे शरीराला आराम मिळतो, एकाग्रता, सर्जनशीलता आणि आत्मविश्वास वाढतो. असंही म्हटलं जातं की थोडेसे हसणे देखील चेहऱ्याच्या ४३ स्नायूंना सक्रिय करते, ज्यामुळे चेहऱ्यावरील रक्ताभिसरण वाढते. यामुळे त्वचा नैसर्गिकरित्या चमकते आणि शरीरात पांढऱ्या रक्त पेशींचे उत्पादन वाढते. अनेक संशोधनातून असंही दिसून आलं आहे की, हसण्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते तसंच हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकची शक्यता कमी होते. याशिवाय, सेंट ऑगस्टीन युनिव्हर्सिटी फॉर हेल्थ सायन्सेसच्या एका अभ्यासानुसार, हसण्यामुळे एंडोर्फिन नावाचा हार्मोन बाहेर पडतो जो तणाव संप्रेरकांच्या नकारात्मक प्रभावांना तोंड देतो, ज्यामुळे रक्तदाब कमी होतो.

हास्याचे किती प्रकार आहेत? असं म्हटलं जातं की, हास्याचे 40 प्रकार आहेत, ज्यामध्ये हलके, सौम्य हास्य ते चेहऱ्याच्या स्नायू आणि नसांमध्ये हालचाल निर्माण करणारे मोठ्याने हास्य समाविष्ट आहे. अनेक संशोधक आणि तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, कोणत्याही प्रकारचे हास्य आरोग्यासाठी चांगले असते.

हास्याचे इतर फायदे

  • हे अँटीबॉडीजचे उत्पादन वाढवून फ्लू आणि सर्दी सारख्या अनेक आजारांना रोखण्यास मदत करते. एकटे राहिल्याने दीर्घकालीन आजारांमुळे किंवा शारीरिक समस्यांमुळे होणारे नैराश्य कमी होते.
  • हास्य स्मृती आणि शिकण्याच्या भागांना उत्तेजित करते, ज्यामुळे तुम्ही मानसिकदृष्ट्या सक्रिय राहता.
  • हास्य मूड सुधारण्यास मदत करते आणि कठीण काळात भावनिक समाधान प्रदान करते.
  • जेव्हा तुम्ही आरामात हसता तेव्हा तुमचे फुफ्फुस वाढतात, ज्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते.
  • हसण्याने चेहऱ्याच्या स्नायूंचा व्यायाम होतो, ज्यामुळे चेहऱ्याचे सौंदर्य वाढते.
  • दररोज 10 ते 15 मिनिटं हसल्यानं 40 कॅलरीज बर्न होतात.
  • राग कमी करण्याचा सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे हास्य.
  • रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत होते.
  • हसल्यानं शरीरातील मेलेनिन हार्मोनचे उत्पादन वाढते. यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

