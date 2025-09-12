ETV Bharat / health-and-lifestyle
70 टक्के भारतीय लठ्ठपणामुळे त्रस्त; वाढतोय असंसर्गजन्य आजारांचा धोका
लॅन्सेटच्या अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, भारतातील असंसर्गजन्य आजारांमुळे होणाऱ्या मृत्युदरात वाढ झाली आहे. असंसर्गजन्य आजार वाढण्यामागे लठ्ठपणा प्रमुख कारण आहे.
Published : September 12, 2025 at 7:55 PM IST
Lancet Study On Obesity In India: ओबेसिटी आणि ओव्हर वेट हे असे आजार आहेत, जे प्रामुख्याने पाश्चात्य जगाची समस्या मानले जात होते. मात्र, 1990 ते 2022 पर्यंतच्या वजनाशी संबंधित आकडेवारी मोजणाऱ्या द लॅन्सेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या अलीकडील अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, भारतीयही यात मागे नाहीत. खरं तर, भारत सध्या लठ्ठपणाच्या संकटातून जात आहे.
या अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, भारतातील शहरी लोकसंख्येपैकी 70% म्हणजेचं आठ कोटी लोकं ओबेसिटी तसंच ओव्हर वेटशी झुंजत आहेत. यात धक्कादायक म्हणजे एक कोटी लोक 5-19 वर्षे वयोगटातील आहेत. लठ्ठपणा किंवा जास्त वजन असणे हे केवळ ताण निर्माण करणारे किंवा असुरक्षिततेचे कारण नाही तर ते प्राणघातक ठरू शकते कारण त्यामुळे अनेक असंसर्गजन्य आजार होतात.
- लठ्ठपणामुळे असंसर्गजन्य आजार होतात: लठ्ठपणा हा केवळ भारतातच नाही तर जगभरातील एक महत्त्वाचा आरोग्य प्रश्न आहे, गेल्या काही दशकांपासून त्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. या वाढीबरोबरच, हृदयरोग, मधुमेह आणि विशिष्ट प्रकारचे कर्करोग यांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांमध्ये (एनसीडी) समांतर वाढ झाली आहे. या आजारांच्या विकासात अनुवंशिकता आणि जीवनशैलीतील घटक भूमिका बजावतात.
- हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग: लठ्ठपणामुळे कोरोनरी धमनी रोग, स्ट्रोक आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. शरीरातील अतिरिक्त चरबीमुळे कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्सची पातळी वाढू शकते, तसेच उच्च रक्तदाब देखील होऊ शकतो, जे सर्व हृदयरोग आणि स्ट्रोकसाठी प्रमुख जोखीम घटक आहेत.
- टाइप2 मधुमेह: लठ्ठपणामुळे टाइप 2 मधुमेहाचा प्रमुख धोका जास्त आहे. शरीरातील अतिरिक्त चरबी, विशेषतः पोटाभोवती, रक्तातील साखरेची पातळी प्रभावीपणे नियंत्रित करण्याची शरीराची क्षमता कमी करते. कालांतराने, यामुळे इन्सुलिन प्रतिरोध होऊ शकतो आणि शेवटी टाइप २ मधुमेहाचा विकास होऊ लागतो.
- काही कर्करोग: लठ्ठपणामुळे स्तन, कोलन, मूत्रपिंड आणि स्वादुपिंडाच्या कर्करोगासह अनेक प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो. असं मानलं जाते की, लठ्ठपणाशी संबंधित दीर्घकालीन दाह आणि हार्मोनल बदल कर्करोगाच्या विकासात भूमिका बजावतात.
- श्वसन विकार: लठ्ठपणामुळे श्वसनाच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे स्लीप एपनिया आणि दमा सारख्या आजारांचा धोका वाढतो. जास्त वजनामुळे श्वसनमार्गावर दबाव येऊ शकतो, ज्यामुळे झोपेमध्ये श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि दम्याची लक्षणे वाढतात.
- सांध्यांच्या समस्या: लठ्ठ व्यक्तींकडून वाहून नेल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त वजनामुळे सांध्यावर, विशेषतः गुडघे, कंबर आणि पाठीच्या खालच्या भागात अतिरिक्त ताण येतो. यामुळे सांधेदुखी, ऑस्टियोआर्थरायटिस आणि हालचाल कमी होऊ शकते, ज्यामुळे वजन वाढणे आणि निष्क्रियतेचे चक्र आणखी वाढते.
लॅन्सेट अभ्यासाचे प्रमुख निष्कर्ष
- मृत्युदरात वाढ: गेल्या दहा वर्षांत, भारतात 80 वर्षांखालील लोकांमध्ये दीर्घकालीन असंसर्गजन्य आजारांमुळे होणाऱ्या मृत्युदरात वाढ झाली आहे.
- महिलांसाठी जास्त धोका: महिलांमध्ये ही वाढ जास्त आहे. 2001 मध्ये 46.7% वरून 2019 मध्ये 48.7% पर्यंत वाढ झाली आहे. पुरुषांसाठी मृत्युदरही वाढला असला तरी तो महिलांच्या तुलनेत कमी आहे.
- जागतिक स्तरावर: याच काळात जगातील बहुतेक देशांमध्ये मृत्युदरात घट झाली आहे. हे मुख्यत्वे सुधारित आरोग्य व्यवस्था, लवकर निदान आणि चांगले उपचार यामुळे आहे. भारत अजूनही या क्षेत्रांमध्ये मागे आहे, असे अभ्यासात म्हटले आहे.
- महिलांना जास्त धोका का असतो? 40 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना हृदयरोग, मधुमेह, स्ट्रोक आणि फुफ्फुसाचा कर्करोग आजारांचा त्रास होण्याची शक्यता जास्त असते. याची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
- उशिरा निदान: महिलांना आजारांचे निदान उशिरा होते.
- उपचारांची उपलब्धता: प्रतिबंधात्मक वैद्यकीय सुविधा आणि उपचार महिलांसाठी सहज उपलब्ध नाहीत.
- सामाजिक परिस्थिती: एक प्रमुख कारण म्हणजे महिलांचे आरोग्य सामान्यतः दुय्यम मानले जाते.
- जीवनशैली: आहाराच्या सवयी आणि कामाशी संबंधित ताण यासारख्या जीवनशैलीतील बदल देखील यामध्ये योगदान देतात.
जागरूकता: मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोगाची वेळेवर चाचणी घेण्यासाठी जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. या अभ्यासात भारतातील आरोग्य आकडेवारीच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आरोग्य देखरेख प्रणाली सुधारणे खूप महत्वाचे आहे कारण वास्तविक परिस्थिती अभ्यासात सुचविल्यापेक्षा वाईट असू शकते. बहुतेक देश दीर्घकालीन आजारांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण कमी करत असताना, भारत उलट दिशेने जात आहे. विशेषतः महिलांना याचा फटका बसतो. तातडीने उपाययोजना न केल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते, असे अभ्यासात म्हटले आहे.
