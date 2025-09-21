ETV Bharat / health-and-lifestyle

सकाळी रक्तदाब का वाढतो? जाणून घ्या अभ्यास काय म्हणतो

काही चूकीच्या सवयींमुळे अनेक लोकांना सकाळी उच्च रक्तदाबाचा सामना करावा लागू शकतो. वाचा सविस्तर..,

सकाळी रक्तदाब का वाढतो? जाणून घ्या अभ्यास काय म्हणतो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 21, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
waking up with high blood pressure: साधारणपणे रात्री झोपेच्या वेळी रक्तदाब कमी होतो. मात्र, जेव्हा आपण सकाळी उठतो, तेव्हा शरीर दैनंदिन कामांसाठी तयार होण्यासाठी काही हार्मोन्स शरीराबाहेर सोडते. या हार्मोन्समुळे रक्तदाब थोडा वाढतो. कधीकधी ही वाढ खूप जलद, उच्च किंवा धोकादायक असू शकते. या स्थितीला मॉर्निंग हायपरटेन्शन म्हणतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, सकाळी उच्च रक्तदाब असलेल्या लोकांनामध्ये हृदयविकार आणि स्ट्रोकसारख्या समस्यांचा धोका जास्त असतो. कारण सकाळच्या वेळी या समस्याचा धोका जास्त असतो. जीवनशैलीतल चूका किंवा आरोग्यविषयक समस्या सकाळी रक्तदाबाची समस्या वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात.

सकाळी रक्तदाब का वाढतो? जाणून घ्या अभ्यास काय म्हणतो (Getty Images)
  • स्लीप एप्निया: सकाळी उच्च रक्तदाबाचे एक मुख्य कारण म्हणजे स्लीप एप्निया. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, झोपेच्या वेळी श्वास घेणे वारंवार थांबल्यास ऑक्सिजनची पातळी कमी होते, ज्यामुळे अ‍ॅड्रेनालाईन आणि कोर्टिसोल सारखे ताण संप्रेरक बाहेर पडतात. हे संप्रेरक रात्रभर हृदय गती वाढवतात, ज्यामुळे सकाळी सामान्य रक्तदाबापेक्षा जास्त रक्तदाब होतो. अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, स्लीप एप्नियासाठी उपचार घेतलेल्या लोकांना प्रतिरोधक उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि स्ट्रोक होण्याची शक्यता जास्त असते. स्लीप फाउंडेशनच्या एका अभ्यासानुसार, ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप एप्निया असलेल्या अनेक रुग्णांचे सकाळी उठल्यावर रक्तदाब अचानक वाढते.
सकाळी रक्तदाब का वाढतो? जाणून घ्या अभ्यास काय म्हणतो (Getty Images)
  • औषधांचा कालावधी किंवा परिणाम: रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी आपण जी औषधे घेतो ती अल्पकालीन असतात. मात्र, तज्ञांचं म्हणणं आहे की रात्रीच्या वेळी त्यांचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. तसंच योग्य वेळी औषधे न घेतल्याने रात्री रक्तदाब अनियत्रित होऊ शकतो परिणामी सकाळी रक्तदाब वाढू शकतो. सकाळी रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार दीर्घकाळ चालणाऱ्या औषधांची घेण्याची वेळ बदलणे चांगले.
  • योग्य आहाराचा अभाव: रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी खाण्याची सवय महत्त्वाची भूमिका बजावते. झोपण्यापूर्वी खारट किंवा प्रक्रिया केलेले पदार्थ खाल्ल्याने शरीरात जास्त पाणी टिकून राहते असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. यामुळे रक्ताचे प्रमाण आणि रक्तदाब वाढतो. शिवाय, रात्री जड जेवण केल्यानं हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणालीवर अतिरिक्त ताण येतो आणि कालांतराने, या सवयी झोपेच्या वेळी रक्तदाब नैसर्गिकरित्या कमी होण्यापासून रोखतात.
  • दारू: अनेकांचा हा गैरसमज आहे की रात्री दारू पिल्याने चांगली झोप येते. मात्र, त्यामुळे होणारा उत्साह तात्पुरता असतो आणि या सवयीमुळे कालांतराणे झोपेत व्यत्यय येऊ शकतो आणि सकाळी रक्तदाब वाढू शकतो. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनने केलेल्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, जे लोक नियमितपणे दारू पितात त्यांचा सकाळी रक्तदाब वाढतो.
सकाळी रक्तदाब का वाढतो? जाणून घ्या अभ्यास काय म्हणतो (Getty Images)
  • हार्मोनल वाढ आणि ताण: जेव्हा आपण सकाळी उठतो तेव्हा आपलं शरीर नैसर्गिकरित्या कॉर्टिसोल आणि अॅड्रेनालाईन सारखे हार्मोन्स सोडते. याला "मॉर्निंग सर्ज" म्हणतात. निरोगी लोकांमध्ये हे सामान्य असले तरी, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, उच्च ताण, चिंता किंवा इतर आरोग्य समस्या असलेल्या लोकांमध्ये ही वाढ अधिक स्पष्टपणे दिसून येते, ज्यामुळे जागे झाल्यानंतर लगेचच रक्तदाबात जलद वाढतो. कधीकधी ते हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी समस्या निर्माण करण्यासाठी पुरेसे तीव्र असू शकते. दीर्घकालीन ताण झोपेची गुणवत्ता देखील कमी करतो.
  • अंतर्निहित आरोग्य समस्या: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, सकाळी उच्च रक्तदाब कधीकधी अंतर्निहित आरोग्य समस्या दर्शवू शकतो. जसे की, दीर्घकालीन मूत्रपिंड समस्या, मधुमेह आणि लठ्ठपणा यासारख्या समस्या रात्रीच्या वेळी रक्तदाब नियंत्रणावर परिणाम करू शकतात. या सारख्या समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींचा सकाळी रक्तदाब वाढणे अधिक धोकादायक ठरू शकतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

