अंकुरित गहू खाण्याचे अविश्वसनीय फायदे तुम्हाला माहिती आहेत का? - SPROUTED WHEAT HEALTH BENEFITS

गहू हे भारतातील एक महत्त्वाचं पीक आहे. जे प्रामुख्याने उत्तरेकडील राज्यांमध्ये घेतलं जाते. परंतु अंकुरित गहू तुम्ही खाल्लं आहे काय?

अंकुरित गहू खाण्याचे अविश्वसनीय फायदे तुम्हाला माहिती आहेत का? (Getty images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 13, 2025 at 7:55 PM IST

Sprouted Wheat Health Benefits: वाटाणे, मूग आणि हरभरा यांसारखे अंकुरलेले धान्य खाण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत. अंकुरण्याची प्रक्रिया धान्यांमध्ये पोषक तत्वांची उपलब्धता वाढवते, ज्यामुळे ते अधिक पौष्टिक बनतात. अंकुरलेले धान्य खाणे आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे. ते शरीराला ऊर्जा आणि अनेक पोषक तत्वे प्रदान करतात. वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी नाश्त्यासाठी हा एक चांगला पर्याय मानला जातो. पण तुम्ही कधी अंकुरलेले गहू खाल्ले आहे का? आपल्यापैकी अनेक जण गव्हापासून तयार करण्यात आलेली चपाती खातात. परंतु अंकुरलेल्या गव्हाबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे. चला तर मग जाणून घेऊया ते कसे खावे आणि ते आरोग्यासाठी कसे फायदेशीर आहे.

अंकुरीत गहू खाण्याचे फायदे (IANS)

अंकुरलेला गहू कसा बनवायचा?

आयुर्वेदिक तज्ञांच्या मते, अंकुरलेला गहू व्हिटॅमिन ईचा सर्वोत्तम स्रोत आहे. ते केस आणि त्वचेसाठी चांगले आहे. तसंच अकुरलेले गहू गर्भाशय आणि प्रजनन क्षमता वाढविण्यास मदत करतात. गव्हाला अंकुरीत करण्यासाठी गहू धुवा आणि ४-६ तास भिजत ठेवा. त्यानंतर, गहू पाण्यातून काढून कपड्यात बांधा. नंतर १ ते २ दिवस असेच राहू द्या. गव्हाला अंकुर आलेले दिसल्यास त्यात काकडी, टोमॅटो, कांदा, हिरव्या मिरच्या आणि लिंबाच्या रसात मिसळा आणि ते खा.

त्वचेच्या आरोग्यासाठी अंकुरित गहू फायदेशीर (Getty images)

अंकुरलेले गहू खाण्याचे फायदे

  • त्वचा चमकदार: अंकुरलेले गहू दररोज १ ते २ चमचे खाऊ शकता. अंकुलेले गहू चांगले चावून खाल्ल्यास दातांचा व्यायाम होतो. तसंच अंकुरलेले गहू पचायला सोपे असतात. यामुळे शरीराला आवश्यक पोषत तत्वे मिळतात. त्वचा चमकदार बनविण्यासाठी अंकुरलेले गहू उत्तम आहेत.
अंकुरित गहू गॅसेसच्या समस्येसाठी फायदेशीर (Getty Images)
  • आतड्याचे आरोग्य सुधारते: वेबएमडी नुसार, गव्हामध्ये प्रथिने, फायबर, कार्बोहायड्रेट्स, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, फोलेट, नियासिन आणि थायामिन असे अनेक पोषक घटक असतात. त्यात फायबरचे प्रमाण चांगले असते. म्हणून ते खाणे आतड्यांसंबंधी आरोग्यासाठी खूप चांगले असते. शरीर त्यात असलेले स्टार्च आणि साखर ग्लुकोजमध्ये मोडते. ते शरीराला ऊर्जा देते. अंकुरित गहू खाल्ल्यानंतर जास्त काळ पोट भरलेले राहते. गव्हात अनेक खनिजे असतात. म्हणून, आहारात अंकुरलेल्या गव्हाचा समावेश केल्याने अनेक आरोग्य फायदे होतात.
अंकुरित गहू वजन कमी करण्यासाठी फायदेशीर (Getty Images)
  • वजन कमी करण्यासाठी फायदेशीर: वजन कमी करणाऱ्यांनी त्यांच्या आहारात अंकुरलेल्या गव्हाचा समावेश करावा. वजन कमी करण्यासाठी अंकुरलेले गहू फायदेशीर आहेत. कारण अंकुरलेले गहू खाल्ल्यास जास्त काळ पोट भरलेले असतं. यामुळे जास्त खाण्याची लालसा कमी होते. तसंच याच्या सेवनाने दिवसभर ऊर्जा टिकून राहण्यास मदत होते. परिणामी वजन कमी होतो.
  • हाडे मजबूत होतात: अंकुरलेल्या गव्हामध्ये कॅल्शियम पुरेशा प्रमाणात आढळते यामुळे हाडांचं आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. वयोमानानुसार हाडे कमकुवत होतात अशा परिस्थिती सकाळी उठून अंकुरलेले गंहू खाल्ल्यास आराम मिळू शकते.
  • बद्धकोष्टतेची समस्या दूर: आपल्यापैकी अनेक लोक पोटफूगी, अ‍ॅसिडीटी, गॅस तसंच बद्धकोष्टतेच्या समस्येनं त्रस्त आहेत. परंतु या समस्या टाळण्यासाठी अंकुरलेले गहू फायदेशी आहेत असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. रोज आहारात अंकुरलेल्या गव्हाचा समावेश केल्यास या समस्या दूर होण्यास मदत होवू शकते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

