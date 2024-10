ETV Bharat / health-and-lifestyle

आता घरीच तयार करा टपरी सारखा 'मसाला चहा'

By ETV Bharat Lifestyle Team

How To Make Masala Tea At Home : चहा प्रेमींसाठी चहा एक एनर्जी बुस्टर सारखं आहे. त्यातही मसाला चहाचे अनेक चाहते आहेत. मित्रांसोबत गप्पा मारताना टपरीवर आपल्यापैकी अनेक लोकं मसाला चहाचा आस्वाद घेतात. हा चहा पिल्यानंतर अंगात जी तरतरी येते त्यास कोणतीही तोड नाही. कडक मसाला चहाचा सुगंधचं चहा पिणाऱ्याला तृप्त करते. परंतु, टपरीवर तयार होणारा हा चहा आपल्याला घरी तयार करताना फजिती होते. टपरीसारखा टेस्टही चहाला येत नाही. यामुळे घरी निवांत बसून मसाला चहा पिण्याची इच्छा शेवटी इच्छाच रहाते. मात्र, आता तुम्ही टेंशन घेऊ नका. आपण आज टपरीसारखा मसाला चहा घरीच तयार करणार आहोत. जाणून घ्या मसाला चहा तयार करण्याची विधी.