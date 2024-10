ETV Bharat / health-and-lifestyle

रुसलेल्या बायकोला मनवायचं कसं? फॉलो करा 'या' ट्रिक

How To Deal With An Angry Wife: नवरा बायको म्हटलं की लहान-सहान गोष्टींवरून भांडणं होत राहतात. त्यानंतर रूसवा-फुगवा सामान्य आहे. ही नाराजी वेळीच दूर केली नाही तर नात्यात दूरावा निर्माण होतो. नात्याची रेशम गाठ नेहमी घट्ट असावी म्हणून वेळोवेळी जोडीदाराची समजूत काढावी लागते. परंतु बऱ्याच वेळा नवऱ्याला बायकोचा रुसवा दूर करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. कधी-कधी बायको रुसली कशाला याचं कारण देखील नवऱ्याला माहिती नसतं, अशा वेळी नवऱ्यांची फजिती होते. काय करावं काय नाही त्यांना कळत नाही. परंतु आम्ही दिलेल्या टिप्स फॉलो केल्यास तुम्ही आरामात बोयकोची नाराजी दूर करू शकता.