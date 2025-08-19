Natural ways to increase platelets: पावसाळ्यात डेंगी, मलेरिया, चिकुनगुनिया आणि विषाणूजन्य आजारांचा धोका जास्त वाढतो. परिणामी आजारांदरम्यान प्लेटलेट्स वेगाने कमी होतात. ज्यामुळे रोगप्रतिकार शक्ती कमकुवत होते. जेव्हा शरीरात प्लेटलेट्सची पातळी कमी होते तेव्हा थकवा, रक्तस्त्राव आणि इतर आजारांना समोरे जावे लागते. काही परिस्थितींमध्ये ते प्राणघातक देखील ठरू शकते. अशा वेळी प्लेटलेट्स वाढवण्यासाठी आपण अनेक प्रयत्न करतो. प्लेटलेट्स कमी झाल्यास अनेक लोक पपईच्या पानांचा रस रुग्णांना देतात. यामुळे प्लेटलेट्स झपाट्यांन वाढतात असं म्हटलं जातं. परंतु अनेकांच्या मते, प्लेटलेट्स वाढवण्यासाठी पपई किंवा कवी खाणं फायदेशीर ठरू शकते परंतु दोघांपैकी कोणते जास्त प्रभावी आहे हे बहुतांश लोकांना माहिती नाही. चला तर प्लेटलेट्स वाढवण्याकरिता दोघांपैकी कोणता पर्याय सर्वोत्तम ते पाहूया.
किवी
- किवीमधील पोषक घटक: किवी फळ व्हिटॅमिन सी, अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायबरचा चांगला स्रोत आहे. व्हिटॅमिन सी, कोलीन, ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिनसह अँटिऑक्सिडंट्स मराठी शरीरातून मुक्त रॅडिकल्स काढून टाकण्यास मदत करतात. मुक्त रॅडिकल्स हे अस्थिर रेणू आहेत जे शरीर चयापचय आणि इतर प्रक्रियांदरम्यान तयार करते.
- व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्स: किवीमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमणात आढळते. रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करण्यासाठी आणि प्लेटलेट्सची संख्या वाढवण्यासाठी व्हिटॅमिन सी उत्तम आहे. अँटिऑक्सिडंट्स शरीराचे संक्रमाणापासून सरंक्षण करतात आणि रक्तपेशी दुरुस्त करण्यास मदत करतात. तसंच किवीमध्ये व्हिटॅमिन के असते जे रक्त गोठण्यास मदत करते आणि प्लेटलेट्सची संख्या स्थिर ठेवते.
- फायबर आणि फोलेट समृद्ध: किवीमधील फोलेट आणि फायबर प्लेटलेट्स तयार करण्यास आणि रक्ताभिसण सुधारण्यास मदत करतात. किवीमध्ये दाहक -विरोधी गुणधर्म आढळतात जे शरीरावरील सूज कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम आहे.
पपई
- व्हिटॅमिन अ, क आणि फोटेलन समृद्ध: पपई हे पोषक तत्वांनी समृद्ध फळ आहे. ज्यामध्ये कॅलरीज कमी असतात आणि व्हिटॅमिन अ आणि क, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स जास्त असतात. तसंच त्यात फोलेट, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि इतर फायदेशीर संयुगे देखील असतात. ज्यामुळे प्लेटलेट्स आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होते.
- पपईच्या पानांचा रस: प्लेटलेट्स झपाट्यानं वाढाव्यात याकरिता अनेक लोक प्राधान्याने रुग्णांना पपईचा रस देतात. हा सर्वात प्रभावी आणि नैसर्गिक उपाय मानला जातो. पपईच्या रसामध्ये पपेन एंजाइम असते. जे प्लेटलेट्सचे उत्पादन वाढवण्यात मदत करते. तसंच पपईमध्ये अॅटी-व्हायरल आणि अँटी -बॅक्टेरीयल गुणधर्म असतात. जे शरीराचे संसर्गापासून बचाव करतात.तसंच प्लेटलेट्स कमी होण्यास प्रतिबंध करतात. अनेक संशोधनातून डेंगी आणि मलेरिया दरम्यान प्टेटलेट्स काउंमध्ये होणारी घट लवकर भरून काढण्यास पपईचा रस मदत करतो असं स्पष्ट झालं आहे. तसंच यामुळे रुग्णाची बरे होण्याच्या प्रक्रियेला गती देतो.
- कोणतं चांगलं: जर आपण प्लेटलेट्स वेगाने वाढवण्याबद्दल बोललो तर पपईच्या पानांचा रस किवीपेक्षा जास्त प्रभावी मानलं जातं. तो प्लेटलेट्सच्या निर्मितीला गती देतो आणि डेंगी, मलेरिया यासारख्या आजारांमध्ये त्वरीत परिणाम दर्शवतो. परंतु प्लेटलेट्स हळूहळू वाढवण्यात आणि रोगप्रतिकार शक्ती राखण्यात किवी देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
- एनआयएचच्या मते, किवी फळ हे पौष्टिकतेने समृद्ध फळ आहे आणि गेल्या दशकात किवी फळाच्या आरोग्यविषयक फायद्यांवर व्यापक संशोधन केले गेले आहे. ते केवळ पोषण सुधारण्यासाठीच नाही तर पचन, रोगप्रतिकारक शक्ती आणि चयापचय आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर आहे. विशेषतः ते फायबर, पोटॅशियम, व्हिटॅमिन ई आणि फोलेट तसेच विविध जैव सक्रिय संयुगांनी समृद्ध आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
संदर्भ
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8066973/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6267416/