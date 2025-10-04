ETV Bharat / health-and-lifestyle
या करवा चौथमध्ये घरीच तयार करा ‘रेस्टॉरंट-स्टाईल’ पनीर कबाब
जर तुम्हाला वाटत असेल की कबाब फक्त रेस्टॉरेंटमध्ये चविष्ट मिळतात, तर तुम्ही चुकीचे आहात. तुम्ही घरी देखील पनीर कबाब अगदी काही मिनिटांत तयार करू शकता.
Published : October 4, 2025 at 7:09 PM IST
restaurant style paneer kabab: रेस्टॉरंटच्या मेनूमध्ये पनीर कबाब दिसले की तोंडाला पाणी सुटते. स्मोकी टेस्ट, मसाल्यांचे अनोखे मिश्रण आणि पनीरचा कुरकुरीत बाह्य आणि आतील मऊ भाग खरोखरच जेवणाची चव वाढवतो. परंतु अनेकांना वाटते की रेस्टारेंटसारखा टेस्टी कबाब घरी तयार करणं फार अवघड आहे आणि तो रुचकर देखील होत नाही. जर तुम्हाला वाटत असेल की हा स्वादिष्ट कबाब फक्त रेस्टॉरंटमध्येच मिळतो, तर तुम्ही चुकीचे आहात. काही सोप्या रेसिपीद्वारे, तुम्ही घरी पनीर टिक्का किंवा पनीर कबाब बनवू शकता, जे रेस्टॉरंट आणि ढाब्यात मिळणाऱ्या कबाबइतकेच स्वादिष्ट आहे. रेस्टॉरंट-शैलीतील पनीर कबाब कसं तयार करावं ते जाणून घेऊया.
रेस्टॉरंट-स्टाईलमध्ये पनीर कबाब तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य
250 ग्रॅम पनीर (मोठे तुकडे केलेले)
1/2 कप दही (गाळलेले आंबट दही, म्हणजेच घट्ट दही)
2 टेबलस्पून बेसन
1टीस्पून आले-लसूण पेस्ट
1टीस्पून काश्मिरी मिरची पावडर (रंगासाठी)
1/2 टीस्पून जिरे पावडर
1/2 टीस्पून धणे पावडर
1/2 टीस्पून गरम मसाला पावडर
1/4 टीस्पून हळद पावडर
1 टीस्पून लिंबाचा रस
1 टीस्पून कसुरी मेथी (हाताने कुस्करलेली)
2 टेबलस्पून मोहरीचे तेल (गरम करून थंड केलेले)
चवीनुसार मीठ
कांदा, भोपळी मिरची, टोमॅटो (मोठे तुकडे केलेले)
कबाबच्या काड्या - आवश्यकतेनुसार
तयार करण्याची पद्धत
- मॅरीनेड बॅटर तयार करा: एका मोठ्या भांड्यात दही घ्या. त्यात बेसन, आलं-लसूण पेस्ट, काश्मिरी मिरची पावडर, हळद, जिरे पावडर, धणे पावडर, गरम मसाला, लिंबाचा रस, कोथिंबीर आणि मीठ घाला आणि गाढ पेस्ट तयार करा.
- तेल घाला: तयार मिश्रणात गरम केलेले आणि थंड मोहरीचे तेल घाला. तेल घातल्याने मसाल्यांचा रंग वाढतो आणि पनीरला मिश्रण चांगले चिकटण्यास मदत होते.
- पनीर आणि भाज्या मॅरीनेट करा: आता मसाल्याच्या मिश्रणात चिरलेले पनीरचे तुकडे आणि चिरलेल्या भाज्या घाला. हलक्या हाताने मिसळा जेणेकरून पनीर आणि भाज्यांचा प्रत्येक तुकडा मसाल्यांच्या जाड थराने लेपले जातील. आता मिश्रण ३० मिनिटे ते १ तास रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा मॅरीनेटसाठी ठेवा.
- कबाब स्टिक्स तयार करा: मॅरीनेट केलेले पनीर आणि भाज्या कबाब स्टिक्सवर एक एक करून लावा. प्रथम, शिमला मिरची, नंतर पनीर, नंतर कांदे आणि टोमॅटो अशा क्रमाणे सर्व रितसर लावा.
- कबाब तयार करा (पॅन-फ्राय पद्धत): थोडे तेल किंवा बटर घालून नॉन-स्टिक पॅन गरम करा. कबाब स्टिक्स पॅनवर ठेवा आणि मध्यम आचेवर सर्व बाजूंनी सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत फ्रॉय करा, अधूनमधून उलटा. बस्स तयार आहे. पनीर कबाब. तुम्ही तुमच्या आवडीच्या चटणीसह किंवा सॉस सोबत ते खाऊ शकता.