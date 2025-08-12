ETV Bharat / health-and-lifestyle

अनेक संशोधनातून असं दिसून आलं आही की, रात्रीच्या वेळी कोणत्याही कारणाशिवाय जास्त घाम येणे काही आरोग्य समस्यांना कारणीभूत ठरू शकते.

जास्त घाम येणे वाईट की चांगलं? जाणून घ्या धक्कादायक कारणं (Getty Images)
Published : August 12, 2025 at 2:07 PM IST

Sweating while sleeping is good: घाम येणे आरोग्याच्या दृष्टीनं चांगलं असल्याचं म्हटलं जातं. चालल्यानंतर किंवा वर्कआउट केल्यानंतर घाम येतो. उन्हाळ्यात घाम येणे स्वाभाविक आहे. उष्णता आणि शारीरिक श्रमामुळे घाम येतो. घाम येणे शरीराला थंड करण्याचा आणि काही रसायनांपासून मुक्त होण्याचा मार्ग आहे. कधी-कधी जास्त घाम येणे सामान्य असते. किशोरवयीन मुलांना लहानपणामध्ये जास्त घाम येणे सामान्य आहे. कारण किशोरवयीन मुलांच्या शरीराच्या इतर भागांसह घामाच्या ग्रंथी वाढत असतात. रजोनिवृत्तीमुळे महिलांना अधूनमधून खूप घाम येतो. परंतु काही लोकांना कोणतेही कार्य न करता घाम येतो. तसंच अनेकांना एसी रुममध्ये देखील घाम येऊ लागतो. झोपताना अनेकाना जास्त घाम येण्याची समस्या असते. संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, याकडे दुर्लक्ष केल्याने अनेक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. जास्त घाम येण्यामागे अनेक कारणं देखील असू शकतात जसं की, जीवाणूंच्या संसर्गामुळे जास्त प्रमाणात घाम येऊ शकते. या सारखेच जास्त घाम येण्यामागे कारण काय ते पाहूया.

मधुमेह, हृदरोग, चिंता आणि थायरॉईड यासारख्या काही समस्यांमुळे जास्त घाम येऊ शकतो. तसंच काही औषधाच्या दुष्परिणामामुळेही जास्त घाम येऊ शकतो. जास्त घाम येणाचं कोणतंही वैद्यकीय कारण नसल्यास त्याल प्राथमिक हायपरहाइड्रोसिस म्हणतात. तापमान वाढ किंवा शारीरिक हालचालींमुळे जास्त घाम येतो. परंतु रात्री झोपताना वारंवार घाम येत असेल तर याकडे दुर्लक्ष करू नका. अशा परिस्थिती सर्वात आधी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचं आहे तसंच जास्त घाम येण्यामागील कारणं शोधून त्यावर उपचार घेणे आवश्यक आहे.

  • डिटॉक्स: सध्या, मायक्रोप्लास्टिक्स आणि प्रदूषणामुळे शरीरात विषारी पदार्थ जमा होत आहेत. नियमित आंघोळ केल्याने त्यापैकी काही विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत होऊ शकते. आंघोळ केल्याने बाहेर साचलेले विषारी पदार्थ बाहेर काढून टाकण्यास मदत होते. परंतु अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, घाम त्वचेत शिरलेले पदार्थ काढून टाकतो. घाम त्वचेच्या आत खोलवर असलेला पारा, कॅडमियम, आर्सेनिक आणि प्लास्टिक रसायनांसारखे विषारी पदार्थ शरीराबाहेर टाकण्यास मदत करतो. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार, नियमित घाम येणे हे इतर महत्त्वाच्या होमिओस्टॅटिक कार्यांसाठी जबाबदार असते, ज्यामध्ये अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक घटक, चयापचय प्रक्रियांमधील टाकाऊ पदार्थ आणि शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकणे समाविष्ट आहे.
  • योग्य मॉइश्चरायझेशन: घाम येणे त्वचेतील छिद्रे उघडण्यास उपयुक्त आहे. याव्यतिरिक्त, ते त्वचेची श्वसन प्रक्रिया सुधारते. कोरड्या त्वचेने ग्रस्त असलेल्यांना घाम येणे चांगलं आहे. घाम आल्यामुळे त्वचा मॉइश्चरायझ्ड आणि हायड्रेटेड राहते. तसंच त्वचा गुळगुळीत दिसण्यास देखील मदत होते. चालणे, योगा आणि व्यायाम करताना घाम येणे रक्ताभिसरण गतिमान करते आणि ऑक्सिजन पुरवठा वाढवते. परिणामी घाम त्वचेला मॉइश्चरायझ करतो. घाम येणे आरोग्यासाठी चांगलं असलं तरी, रात्री घाम येणे काही आरोग्य समस्यांना कारणीभूत ठरू शकते असं संशोधनातून दिसून आलं आहे. ही समस्या गंभीर होण्यापूर्वी खबरदारीचे उपाय करणे आणि संबंधित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे.
  • थायरॉईड रोग: थायरॉईड ग्रंथी चयापचय यासह अनेक शारीरिक कार्यांसाठी जबाबदार असते. जास्त घाम येणे हे देखील हायपरथायरॉईडीझमचे लक्षण असू शकते. हायपरथायरॉईडीझमची लक्षणे म्हणजे भूक वाढणे, वजन कमी होणे, जलद हृदयाचे ठोके, थकवा, अतिसार, थरथरणारे हात आणि शरीरात उष्णता जाणवणे. हायपरथायरॉई़डीझममध्ये थायरॉईड ग्रंथी जास्त प्रमाणात हार्मोन्स तयार करतात. यामुळे मेटाबॉलिज्म जलद होऊ लागते. परिणामी शरीराचं तापमान वाढते आणि झोपताना जास्त घाम येऊ लागतो.
  • ताण: काही लोक झोपेच्या वेळी चिंता करू लागतात. यामुळे ताण वाढते असं म्हटलं जातं की यामुळे मेंदू आणि शरीरावर वाईट परिणाम होतो. परिणामी झोपेच्या वेळी जास्त घाम येतोय.
  • मानसिक आजार: काही प्रकारच्या मानसिक आजारांमुळे मनात एक प्रकारची चिंता आणि काळजी निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे झोपेत घाम येतो असं म्हटलं जाते.
  • रजोनिवृत्ती: क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या अभ्यासानुसार, 40 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांमध्ये रात्री घाम येणे हे रजोनिवृत्ती जवळ येत असल्याचे लक्षण असू शकते. कारण रजोनिवृत्तीच्या काळात शरीरात जास्त उष्णता जाणवते. याव्यतिरिक्त, मेयोक्लिनिकच्या अभ्यासानुसार , विशिष्ट प्रकारच्या औषधांच्या वापरामुळे झोपेच्या वेळी घाम येऊ शकतो. जास्त कॉफी किंवा चहाचे सेवन केल्याने रात्री घाम येण्याचा धोका देखील वाढतो.
  • कॅन्सर: काही प्रकरणांमध्ये रात्री जास्त घाम येणे हे कॅन्सरचे लक्षण असू शकते. ब्रेस्ट कॅन्सर, ब्लड कॅन्सर तसंच प्रोटेस्ट कॅन्सर यासारख्या कॅन्सरमुळे रात्री झोपताना जास्त घाम येऊ शकतो.
  • खबरदारी घेणे आवश्यक: जर तुम्हाला रात्री वारंवार घाम येत असेल किंवा चिंता वाटत असेल तर विलंब न करता डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. काही खबरदारी घेतल्यास या समस्येपासून आराम मिळू शकते, असा सल्ला डॉक्टर देतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

