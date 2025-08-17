ETV Bharat / health-and-lifestyle

केस गळतीने परेशान? आजच फेकून द्या ‘हा’ कंगवा - BENEFITS OF WOODEN COMB

केस गळतीशी कंगव्याचा थेट संबंध आहे. योग्य कंगवा निवडणे आणि तो योग्यरित्या न वापरणे यामुळे केस गळती वाढू शकते.

केस गळतीने परेशान? आजच फेकून द्या ‘हा’ कंगवा (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 17, 2025 at 4:54 PM IST

Benefits Of Wooden comb: आजच्या आधुनिक जगात, केस गळणे ही मुलांपासून ते प्रौढांपर्यंत अनेकांना भेडसावणारी एक सामान्य समस्या बनली आहे. जरी आहार, धूळ, प्रदूषण, देखभालीचा अभाव अशी अनेक यामागे कारणे असली जबाबदार असली तरी, आपण दररोज वापरत असलेली उत्पादने देखील केस गळण्याचे मुख्य कारण असू शकतात.

तर, केस गळतीमागील एक मुख्य कारण म्हणजे आपण वापरत असलेला कंगवा. प्लास्टिकच्या कंगव्यांमुळे होणारा स्थिर चार्ज केसांना कमकुवत करतो. परिणामी केस गळती वाढवते, असं केस तज्ञ पीरथी शर्मा म्हणतात. यावर उपाय काय आहे? तज्ञांच्या मते, लाकडी कंगवा केसगळती कमी करण्यासाठी उत्तम आहे. विविध अभ्यास आणि तज्ञांनी लाकडी कंगवा वापरण्याच्या अनेक सकारात्मक पैलूंकडे लक्ष वेधलं आहे. लाकडी कंगवा वापरल्याने केसांच्या काळजीमध्ये कोणते बदल होऊ शकतात याबद्दल पीरथी शर्मा काय म्हणतात ते पाहूया.

  • स्थिर वीज कमी करणे: प्लास्टिकमध्ये स्थिर वीज ही पदार्थांमधील इलेक्ट्रॉनच्या हालचालीतून निर्माण होते. जेव्हा दोन भिन्न पदार्थ संपर्कात येतात. तेव्हा इलेक्ट्रॉन एकाकडून दुसऱ्यांकडे हस्तांतरित होऊ शकतात. ज्यामुळे चार्ज असंतुलन निर्माण होते. उदाहणार्थ जेव्हा तुमच्या केसांमधून प्लास्टिकचा कंगवा घासतो तेव्हा इलेक्ट्रॉन तुमच्या केसांमधून कंगव्याकडे जातात. या प्रक्रियेमुळे तुमचे केस सकारात्मक चार्ज होतात आणि कंगवा नकारात्मक चार्ज होतो. प्लास्टिकच्या कंगव्यांमुळे केसांमध्ये स्थिर वीज निर्माण होते, ज्यामुळे केस कोरडे, कुरळे होऊ शकतात तसंच केसाचे नुकसान होऊ शकते. लाकूड हे एक नैसर्गिक इन्सुलेटर आहे. त्यामुळे ते पोझिशन चार्ज तयार करत नाही. यामुळे केस गुळगुळीत आणि चमकदार होतात. तसंच लाकडी कंगवा केस तुटण्यापासून देखील थांबवतो.
  • रक्ताभिसरण सुधारते: लाकडी कंगव्याचे गुळगुळीत दातं टाळूवर हलका दाब देतात. लाकडी कंगवा मालिशसारखा काम करतो. परिणामी यामुळे टाळूमध्ये रक्त प्रवाह सुधारत. सुधारित रक्त प्रवाहामुळे केसांच्या मुळांमध्ये पोषक तत्वे आणि ऑक्सिजन येतो. ते केसांच्या वाढीस चालना देते आणि केस मजबूत करते.
  • नैसर्गिक तेलाचे सहज वितरण: आपल्या टाळूमध्ये नैसर्गिकरित्या सेबम नावाचे तेल स्रावित होते. केसांना ओलावा देण्यास ते मदत करते. लाकडी कंगव्यात हे तेल मुळांपासून केसांच्या टोकापर्यंत समान रीतीने वितरित करण्यास मदत होते. अशा प्रकारे, संपूर्ण केस ओलावायुक्त, चमकदार आणि निरोगी राहतात. प्लास्टिकच्या कंगव्या हे काम प्रभावीपणे करत नाहीत.
  • केस गळणे कमी करते आणि नुकसान टाळते: लाकडी कंगवे प्लास्टिकच्या कंगव्यासारखे तीक्ष्ण नसतात परंतु त्यांचे टोक गुळगुळीत असतात, त्यामुळे ते केस ओढत नाहीत किंवा कापत नाहीत. त्यामुळे केस तुटणे कमी होते. गुंता काढून टाकताना, बांबूच्या कंगव्या केसांवर कमी दाब देतात, त्यामुळे केस गळणे कमी होते.
  • पर्यावरणपूरक आणि हायपोअलर्जेनिक: लाकडी कंगवे हे नैसर्गिक पदार्थांपासून बनवलेले असल्याने ते पर्यावरणपूरक असतात. प्लास्टिकच्या कंगव्यांमधील काही रसायनांमुळे काही लोकांमध्ये टाळूची जळजळ किंवा ऍलर्जी होऊ शकते. लाकडी कंगवे सामान्यतः हायपोअलर्जेनिक असतात, म्हणून ते संवेदनशील टाळू असलेल्या लोकांसाठी सुरक्षित असतात, असं डॉक्टरांच मत आहे.
  • लाकडी कंगवा वापरल्याने केस गळती कमी होते का? हो, लाकडी कंगवा वापरल्याने केस गळती कमी होण्यास मदत होते. वर उल्लेख केलेल्या कारणांमुळे केस निरोगी वाढतात. लाकडी कंगवा टाळूमध्ये रक्त प्रवाह सुधारतो, केसांच्या मुळांना पोषक तत्वे प्रदान करतो आणि त्यांना मजबूत बनवतो. स्टॅटिक चार्ज नसल्याने, केसांना कुरळेपणाशिवाय हळूवारपणे कंघी केली जाते, त्यामुळे केस तुटणे आणि गळणे कमी होते. नैसर्गिक तेल मुळांपासून केसांच्या टोकापर्यंत पसरतो, ज्यामुळे केस निरोगी आणि कोरडे राहतात. यामुळे केस गळणे देखील थांबते.
  • देखभाल कशी करावी?
  • आठवड्याला स्वच्छता: कंगव्यावरील केस आणि घाण काढण्यासाठी जुना टूथब्रश वापरा.
  • कठीण स्वच्छता: सौम्य साबण किंवा शाम्पू वापरून थोडे कोमट पाणी धुवा. परंतु, कंगवा जास्त वेळ पाण्यात भिजवू नका.
  • आर्द्रतेपासून संरक्षण: कंगवा धुतल्यानंतर, तो कापडाने चांगला पुसून कोरड्या जागी ठेवा. जर ओल्या जागी ठेवला तर बुरशी निर्माण होऊ शकते आणि यामुळे कंगवा खराब होऊ शकतो.
  • नैसर्गिक तेल लावणे: कंगवा सुकू नये म्हणून, दर काही महिन्यांनी एकदा कपड्यावर नारळाचे तेल किंवा ऑलिव्ह ऑइल लावा आणि कंगव्यावर हलक्या हाताने घासा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

