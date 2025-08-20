ETV Bharat / health-and-lifestyle

लिव्हर खाल्ल्याने आपल्या यकृताचे नुकसान होते का? जाणून घ्या वैद्यकीय संशोधन - IS EATING LIVER GOOD OR BAD

तुम्हाला चिकन आणि मटणातील लिव्हर खाणं आवडते खा? परंतु आठवड्यातून तुम्ही ते किती खावं, तुम्हाला माहिती आहे काय? चला जाणून घेऊ यावर तज्ञांचं मत काय.

MUTTON LIVER IS GOOD FOR HEALTH IS EATING LIVER GOOD OR BAD MOTTON LIVER VS CHICKEN LIVER CHICKEN AND MUTTON LIVER
कोंबडीचं यकृत खाल्ल्याने आपल्या यकृताचे नुकसान होते का? जाणून घ्या वैद्यकीय संशोधन (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 20, 2025 at 3:35 PM IST

3 Min Read

Chicken and mutton liver good for health: चिकन आणि मटणाचं नाव ऐकताच बहुतेक लोकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. अनेकांना चिकन आणि मटण खायला आवडते. नॉन व्हेज वेगवेगळ्या प्रकारे तयार केलं जातं. बहुतेक मांसाहारी लोकांना चिकन आणि मटणाचं लिव्हर खायला आवडते. खास चवीमुळे, चिकन आणि मटण लिव्हर लोकांमध्ये खूप प्रसिद्ध आहे. बहुतांश लोक लिव्हर फ्राय, लिव्हर करी आणि लिव्हर ग्रेव्ही खाणं पसंत करतात. मात्र, तुम्हाला त्याचे आरोग्यदायी फायदे आणि धोके माहित आहेत का? जर नसेल तर ते जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. या बातमीद्वारे, चिकन आणि मटण लिव्हर खाण्याचे फायदे आणि तोटे जाणून घेऊया...

MUTTON LIVER IS GOOD FOR HEALTH IS EATING LIVER GOOD OR BAD MOTTON LIVER VS CHICKEN LIVER CHICKEN AND MUTTON LIVER
कोंबडीचं यकृत खाल्ल्याने आपल्या यकृताचे नुकसान होते का? जाणून घ्या वैद्यकीय संशोधन (Getty Images)
  • चिकन लिव्हरचे फायदे: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, चिकन लिव्हर हा पोषक तत्वांनी समृद्ध स्त्रोत आहे. त्यात प्रथिने, लोह, सेलेनियम, व्हिटॅमिन बी१२, फोलेट आणि व्हिटॅमिन ए भरपूर प्रमाणात आढळतात. लिव्हरमधील व्हिटॅमिन बी१२ मुळे मध्ये मेंदूचे आरोग्य सुधारू शकते तसंच त्यातील सेलेनियम कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करते. चिकन लिव्हर रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते. मधुमेह ग्रस्त असलेल्या लोकांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, त्यात फोलेट असते जे लैंगिक आरोग्य सुधारण्यास मदत करते. उकडलेल्या चिकन लिव्हरमध्ये चरबीचे प्रमाण कमी असते. जे वजन कमी करण्यासाठी देखील फायदेशीर.
MUTTON LIVER IS GOOD FOR HEALTH IS EATING LIVER GOOD OR BAD MOTTON LIVER VS CHICKEN LIVER CHICKEN AND MUTTON LIVER
कोंबडीचं यकृत खाल्ल्याने आपल्या यकृताचे नुकसान होते का? जाणून घ्या वैद्यकीय संशोधन (Getty Images)
  • मटण लिव्हरचे फायदे: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, अनेक लोकांना मटण लिव्हर खायला आवडते. त्यात जीवनसत्त्वे अ, ड, बी12, लोह, जस्त, पोटॅशियम आणि तांबे यांसारख्या पोषक तत्वांचा समावेश असतो. मटण लिव्हर शरीरात ऑक्सिजनचा पुरवठा सुधारून अशक्तपणा रोखण्याचे काम करते. व्हिटॅमिन बी१२ रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास मदत करते आणि मटण लिव्हरमध्ये असलेल्या खनिजांमध्ये शरीराचे एंजाइम कार्य सुधारण्याची शक्ती असते.
  • अशक्तपणा: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चिकन आणि मटणाच्या लिव्हरमध्ये लोहाचे प्रमाण जास्त असते, जे तीव्र अशक्तपणा असलेल्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर आहे. तसंच ते शरीराच्या पेशींमध्ये ऑक्सिजन पोहोचवण्यास देखील उत्तम आहे. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार, यकृत कोलीन आणि लोहाचा एक उत्तम स्रोत आहे.
MUTTON LIVER IS GOOD FOR HEALTH IS EATING LIVER GOOD OR BAD MOTTON LIVER VS CHICKEN LIVER CHICKEN AND MUTTON LIVER
कोंबडीचं यकृत खाल्ल्याने आपल्या यकृताचे नुकसान होते का? जाणून घ्या वैद्यकीय संशोधन (Getty Images)
  • डोळ्यांसाठी चांगले: तज्ञांचे म्हणणे आहे की चिकन आणि मटणाचे लिव्हर खाणं डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी चांगलं आहे. त्यात असलेले व्हिटॅमिन ए डोळे निरोगी ठेवते आणि डोळ्यांच्या समस्या असलेल्यांनी नियमितपणे चिकन किंवा मटण लिव्हर खाणे चांगले आहे. त्वचेचे आरोग्य राखण्यासाठी हे महत्वाचे आहे हे स्पष्ट केले आहे.
  • रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चिकन आणि मटणाचे लिव्हर खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती देखील वाढते . यामुळे एखाद्या आजाराची सहज लागण होत नाही.
  • व्हिटॅमिन बी 12: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चिकन किंवा मटण लिव्हर ऊर्जा वाढवते. कारण त्यात व्हिटॅमिन बी 12 आणि कोलीन भरपूर प्रमाणात असतात, जे मेंदूचे आरोग्य आणि मज्जातंतूंचे कार्य सुधारते. स्मरणशक्ती वाढविण्यासाठी, एकाग्रता वाढविण्यासाठी आणि लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीसाठी व्हिटॅमिन बी 12 आवश्यक आहे.
MUTTON LIVER IS GOOD FOR HEALTH IS EATING LIVER GOOD OR BAD MOTTON LIVER VS CHICKEN LIVER CHICKEN AND MUTTON LIVER
कोंबडीचं यकृत खाल्ल्याने आपल्या यकृताचे नुकसान होते का? जाणून घ्या वैद्यकीय संशोधन (Getty Images)
  • यकृत खाण्याची योग्य पद्धत: यकृत जास्त तळण्याऐवजी ते भाज्यांसह शिजवून किंवा उकळून खाणे चांगले. आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदाच ते खाणे चांगले. जरी मटणाचे यकृत चिकन यकृतापेक्षा जास्त पौष्टिक असले तरी, त्याचे मर्यादित प्रमाणात सेवन आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे.
  • लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा:गर्भवती महिलांनी जास्त प्रमाणात चिकन लिव्हर खाणं टाळावं. कारण व्हिटॅमिन ए चे प्रमाण बाळाला हानी पोहोचवू शकते. चिकन लिव्हर खाण्यापूर्वी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती, म्हणजे त्यात आधीच संतृप्त चरबी असते. म्हणून, लिव्हर बटर किंवा इतर प्रकारच्या चरबीमध्ये तळणे हा त्यांना शिजवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग असू शकत नाही. लिव्हर शिजवण्यापूर्वी त्यावरील कनेक्टिंग टिश्यू किंवा फॅट काढून टाका. कारण ते चरबीचे प्रमाण वाढवू शकतात. कोणतेही हानिकारक बॅक्टेरिया खाण्यापासून रोखण्यासाठी चिकन लिव्हर काळजीपूर्वक धुणे आणि वाढण्यापूर्वी ते पूर्णपणे शिजवणे देखील महत्त्वाचे आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

Chicken and mutton liver good for health: चिकन आणि मटणाचं नाव ऐकताच बहुतेक लोकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. अनेकांना चिकन आणि मटण खायला आवडते. नॉन व्हेज वेगवेगळ्या प्रकारे तयार केलं जातं. बहुतेक मांसाहारी लोकांना चिकन आणि मटणाचं लिव्हर खायला आवडते. खास चवीमुळे, चिकन आणि मटण लिव्हर लोकांमध्ये खूप प्रसिद्ध आहे. बहुतांश लोक लिव्हर फ्राय, लिव्हर करी आणि लिव्हर ग्रेव्ही खाणं पसंत करतात. मात्र, तुम्हाला त्याचे आरोग्यदायी फायदे आणि धोके माहित आहेत का? जर नसेल तर ते जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. या बातमीद्वारे, चिकन आणि मटण लिव्हर खाण्याचे फायदे आणि तोटे जाणून घेऊया...

MUTTON LIVER IS GOOD FOR HEALTH IS EATING LIVER GOOD OR BAD MOTTON LIVER VS CHICKEN LIVER CHICKEN AND MUTTON LIVER
कोंबडीचं यकृत खाल्ल्याने आपल्या यकृताचे नुकसान होते का? जाणून घ्या वैद्यकीय संशोधन (Getty Images)
  • चिकन लिव्हरचे फायदे: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, चिकन लिव्हर हा पोषक तत्वांनी समृद्ध स्त्रोत आहे. त्यात प्रथिने, लोह, सेलेनियम, व्हिटॅमिन बी१२, फोलेट आणि व्हिटॅमिन ए भरपूर प्रमाणात आढळतात. लिव्हरमधील व्हिटॅमिन बी१२ मुळे मध्ये मेंदूचे आरोग्य सुधारू शकते तसंच त्यातील सेलेनियम कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करते. चिकन लिव्हर रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते. मधुमेह ग्रस्त असलेल्या लोकांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, त्यात फोलेट असते जे लैंगिक आरोग्य सुधारण्यास मदत करते. उकडलेल्या चिकन लिव्हरमध्ये चरबीचे प्रमाण कमी असते. जे वजन कमी करण्यासाठी देखील फायदेशीर.
MUTTON LIVER IS GOOD FOR HEALTH IS EATING LIVER GOOD OR BAD MOTTON LIVER VS CHICKEN LIVER CHICKEN AND MUTTON LIVER
कोंबडीचं यकृत खाल्ल्याने आपल्या यकृताचे नुकसान होते का? जाणून घ्या वैद्यकीय संशोधन (Getty Images)
  • मटण लिव्हरचे फायदे: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिननुसार, अनेक लोकांना मटण लिव्हर खायला आवडते. त्यात जीवनसत्त्वे अ, ड, बी12, लोह, जस्त, पोटॅशियम आणि तांबे यांसारख्या पोषक तत्वांचा समावेश असतो. मटण लिव्हर शरीरात ऑक्सिजनचा पुरवठा सुधारून अशक्तपणा रोखण्याचे काम करते. व्हिटॅमिन बी१२ रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास मदत करते आणि मटण लिव्हरमध्ये असलेल्या खनिजांमध्ये शरीराचे एंजाइम कार्य सुधारण्याची शक्ती असते.
  • अशक्तपणा: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चिकन आणि मटणाच्या लिव्हरमध्ये लोहाचे प्रमाण जास्त असते, जे तीव्र अशक्तपणा असलेल्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर आहे. तसंच ते शरीराच्या पेशींमध्ये ऑक्सिजन पोहोचवण्यास देखील उत्तम आहे. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार, यकृत कोलीन आणि लोहाचा एक उत्तम स्रोत आहे.
MUTTON LIVER IS GOOD FOR HEALTH IS EATING LIVER GOOD OR BAD MOTTON LIVER VS CHICKEN LIVER CHICKEN AND MUTTON LIVER
कोंबडीचं यकृत खाल्ल्याने आपल्या यकृताचे नुकसान होते का? जाणून घ्या वैद्यकीय संशोधन (Getty Images)
  • डोळ्यांसाठी चांगले: तज्ञांचे म्हणणे आहे की चिकन आणि मटणाचे लिव्हर खाणं डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी चांगलं आहे. त्यात असलेले व्हिटॅमिन ए डोळे निरोगी ठेवते आणि डोळ्यांच्या समस्या असलेल्यांनी नियमितपणे चिकन किंवा मटण लिव्हर खाणे चांगले आहे. त्वचेचे आरोग्य राखण्यासाठी हे महत्वाचे आहे हे स्पष्ट केले आहे.
  • रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चिकन आणि मटणाचे लिव्हर खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती देखील वाढते . यामुळे एखाद्या आजाराची सहज लागण होत नाही.
  • व्हिटॅमिन बी 12: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चिकन किंवा मटण लिव्हर ऊर्जा वाढवते. कारण त्यात व्हिटॅमिन बी 12 आणि कोलीन भरपूर प्रमाणात असतात, जे मेंदूचे आरोग्य आणि मज्जातंतूंचे कार्य सुधारते. स्मरणशक्ती वाढविण्यासाठी, एकाग्रता वाढविण्यासाठी आणि लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीसाठी व्हिटॅमिन बी 12 आवश्यक आहे.
MUTTON LIVER IS GOOD FOR HEALTH IS EATING LIVER GOOD OR BAD MOTTON LIVER VS CHICKEN LIVER CHICKEN AND MUTTON LIVER
कोंबडीचं यकृत खाल्ल्याने आपल्या यकृताचे नुकसान होते का? जाणून घ्या वैद्यकीय संशोधन (Getty Images)
  • यकृत खाण्याची योग्य पद्धत: यकृत जास्त तळण्याऐवजी ते भाज्यांसह शिजवून किंवा उकळून खाणे चांगले. आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदाच ते खाणे चांगले. जरी मटणाचे यकृत चिकन यकृतापेक्षा जास्त पौष्टिक असले तरी, त्याचे मर्यादित प्रमाणात सेवन आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे.
  • लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा:गर्भवती महिलांनी जास्त प्रमाणात चिकन लिव्हर खाणं टाळावं. कारण व्हिटॅमिन ए चे प्रमाण बाळाला हानी पोहोचवू शकते. चिकन लिव्हर खाण्यापूर्वी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती, म्हणजे त्यात आधीच संतृप्त चरबी असते. म्हणून, लिव्हर बटर किंवा इतर प्रकारच्या चरबीमध्ये तळणे हा त्यांना शिजवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग असू शकत नाही. लिव्हर शिजवण्यापूर्वी त्यावरील कनेक्टिंग टिश्यू किंवा फॅट काढून टाका. कारण ते चरबीचे प्रमाण वाढवू शकतात. कोणतेही हानिकारक बॅक्टेरिया खाण्यापासून रोखण्यासाठी चिकन लिव्हर काळजीपूर्वक धुणे आणि वाढण्यापूर्वी ते पूर्णपणे शिजवणे देखील महत्त्वाचे आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

MUTTON LIVER IS GOOD FOR HEALTHIS EATING LIVER GOOD OR BADMOTTON LIVER VS CHICKEN LIVERCHICKEN AND MUTTON LIVERIS EATING LIVER GOOD OR BAD

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.