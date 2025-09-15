ETV Bharat / health-and-lifestyle

वजन कमी करण्यापासून त्वचेच्या काळजीपर्यंत, ‘अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर’ आहे बहुउपयुक्त

आपल्या व्यस्त वेळापत्रकात, अन्न असो वा पेय, ते बहुउपयोगी असले पाहिजे. म्हणजे एका पदार्थापासून एकच फायदा नको तर अनेक फायदे व्हावेत असं सर्वांना वाटते.

अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर (Getty Images)
benefits of drinking apple cider vinegar: शरीरातील अनेक समस्यांवर उपचार करण्यासाठी शतकानुशतके अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगरचा वापर अनेक प्रकारे केला जात आहे. स्वयंपाकापासून ते नैसर्गिक औषधांपर्यंत अनेक प्रकारे याचा वापर केला जातो. कोमट पाण्यात थोडेसे अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर मिसळून पिण्याचे एक नाही, दोन नाही तर अनेक फायदे आहेत. अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर नैसर्गिकरित्या आंबवून बनवले जाते. त्यात नैसर्गिक प्रोबायोटिक्स असतात. हे गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रॅक्टमध्ये निरोगी बॅक्टेरिया वाढवतात. याव्यतिरिक्त, ते रोगप्रतिकारक शक्ती आणि मेंदूच्या आरोग्याचे संरक्षण करतात. इतकेच नाही तर अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, हे पेय नियमितपणे पिल्याने अनेक समस्या टाळता येतात.

बॅक्टेरिया मारण्यासाठी अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर मदत करते. नखे बुरशी, उवा, मुरुमे आणि कानाच्या संसर्गावर उपचार करण्यासाठी व्हिनेगरचा वापर अँटीसेप्टिक म्हणून केला जातो. शिवाय, प्राचीन काळी काही लोक जखमा स्वच्छ करण्यासाठी अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर वापर करत असत. अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर अन्नाचे जतन देखील करते. विशेषतः ई. कोलाय सारख्या जीवाणूंचे अन्नातून वाढण्यापासून आणि ते खराब करण्यापासून रोखते. अ‍ॅपल सायडरचा वापर अन्नाचे संरक्षण करण्यासाठी करता येऊ शकते.

अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर मधुमेहावर उत्तम (Getty Images)
  • टाइप २ मधुमेह: मधुमेह असलेल्या आणि नसलेल्या दोघांसाठीही रक्तातील साखरेची पातळी कमी करणे महत्वाचे आहे. कारण रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्याने केवळ वृद्धत्व वाढते असे नाही तर अनेक आरोग्य समस्या देखील उद्भवतात. काही अभ्यासांनुसार, अपल सायडर व्हिनेगरचे सेवन केल्याने मधुमेह आणि डिस्लिपिडेमिया असलेल्या लोकांमध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी होतो असं दिसून आलं आहे. मात्र, यावर अधिक संशोधन आवश्यक आहे. हे पेय पिणे खूप चांगले आहे. परंतु, जर तुम्ही रक्तातील साखरेची पातळी कमी करण्यासाठी औषधे घेत असाल, तर व्हिनेगर घेण्यापूर्वी प्रथम डॉक्टरांचा सल्ला घेतला पाहिजे.
अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर वजन कमी करण्यासाठी फायदेशीर (Getty Images)
  • वजन कमी: अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर घेण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे, अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, ते तुमचे वजन कमी करण्यास मदत करू शकते. कारण व्हिनेगर पिल्यानंतर अधीक काळ पोट भरल्यासारखे वाटते. यामुळे जास्त कॅलरीज घेतल्या जात नाहीत. परिणामी वजन कमी होण्यास मदत होते. अभ्यासानुसार, ज्या लोकांनी अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर घेतले त्यांचे वजन, शरीरातील चरबी, कंबरेचा घेर, बॉडी मास इंडेक्स, रक्तातील साखर आणि कोलेस्ट्रॉल हे न पिणाऱ्या लोकांपेक्षा वेगाने कमी झाले. म्हणून, ज्यांना वजन कमी करायचे आहे त्यांना ते घेण्याचा फायदा होऊ शकतो.
अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर हार्टसाठी उत्तम (Getty Images)
  • हृदयाच्या समस्या दूर: अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगरमध्ये उच्च-घनतेचे लिपोप्रोटीन, कमी-घनतेचे लिपोप्रोटीन आणि ट्रायग्लिसराइड्स असतात. ते एकूण कोलेस्टेरॉल पातळीसाठी चांगले असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्याचे सेवन केल्याने शरीरातील कोलेस्टेरॉल लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. तसंच कोलेस्टेरॉलमुळे होणाऱ्या हृदयरोगांमध्येही लक्षणीय घट होऊ शकते.
  • त्वचेच्या समस्या दूर: कोरडी त्वचा आणि एक्झिमा सारख्या समस्यांवर उपाय म्हणून अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगरचा वापर केला जातो. त्वचा नैसर्गिकरित्या आम्लयुक्त असते. मात्र, एक्झिमा असलेल्या लोकांसाठी ते कमी आम्लयुक्त असते. ही समस्या कमी करण्यासाठी अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर पाण्यात मिसळून टॉपिकल मलम म्हणून लावले जाते. हे त्वचेचं नैसर्गिक पीएच संतुलित करते. त्वचेचा पोते सुधारते. परंतु, काही लोकांना यामुळे काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. पॅच टेस्टनंतर ते वापरणे चांगले. त्याचप्रमाणे, अ‍ॅनपल सायडर व्हिनेगर जळलेल्या ठिकाणी लावू नये. हे लावताना, मूळ अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगरऐवजी पाण्यात मिसळलेले व्हिनेगर लावणे चांगले.
  • कसं वापरायचं? अनेकांना असं वाटते की अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर सकाळी पिणं चांगलं. मात्र, ते संध्याकाळी देखील घेतले जाऊ शकते, झोपेच्या किमान 2-3 तास आधी. झोपेच्या वेळी घेतल्यास ते आम्लपित्त आणि पोटफुगीचे कारण बनू शकते. म्हणून, झोपेच्या किमान 2-3 तास आधी ते घेणे चांगले. परंतु हे घेण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

https://www.uchicagomedicine.org/forefront/health-and-wellness-articles/debunking-the-health-benefits-of-apple-cider-vinegar

