भारतात 60 टक्के बालकांना लोहाची कमतरता? तज्ञांकडून जाणून घ्या लोहाची कमतरता भरून काढण्याचे गुपित

मुले खूप संवेदनशील असतात. त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासाकरिता पोषक तत्त्वे महत्वाची भूमिका बजावतात. वाचा सविस्तर..,

भारतात 60 टक्के बालकांना लोहाची कमतरता? तज्ञांकडून जाणून घ्या लोहाची कमतरता भरून काढण्याचे गुपित (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 12, 2025 at 4:21 PM IST

iron rich soup for your kids: वाढत्या वयातील मुलांना शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी विविध पोषक तत्वांची आवश्यकता असते. उंची वाढवण्यासाठी कॅल्शियम, वजन, प्रथिने आणि कार्बोहायड्रेट्सची आवश्यकता असते. इतर पोषक तत्वांप्रमाणे, मुलांसाठी लोह देखील खूप महत्वाचे आहे. लोह हे आपल्या शरीरासाठी एक महत्त्वाचे पोषक तत्व आहे. जे हिमोग्लोबिन तयार करण्यास मदत करते. लोह शरीरातील लाल रक्तपेशींना ऑक्सिजन पुरवण्यास मदत करते. मुलांच्या वाढीसाठी आणि संज्ञानात्मक कार्यासाठी आवश्यक असलेले लोह हे एक महत्त्वाचे पोषक तत्व आहे. बरेच लोक लोहाच्या कमतरतेमुळे ग्रस्त आहेत. डॉ. पवन मांडविया यांनी अशा लोकांसाठी पर्याय सुचविला आहे.

मुले खूप संवेदनशील असतात. मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी सर्व पोषक तत्वे, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे आवश्यक असतात. बऱ्याचदा, एक किंवा दोन पोषक तत्वांची कमतरता मुलांच्या वाढीस अडथळा आणते. लोह हे अशाच महत्त्वाच्या खनिजांपैकी एक आहे. त्याची कमतरता मुलांच्या आरोग्यावर अनेक प्रकारे परिणाम करू शकते. तसंच लोह फुफ्फुसातून शरीराच्या इतर भागांना रक्तपुरवठा करण्यास मदत करते.

टोमॅटो (Getty Images)

लोहाची पातळी कमी असल्याने शरीराच्या अवयवांपर्यंत मुबलक प्रमाणात ऑक्सिजन पोहोचत नाही. या स्थितीला अॅनिमिया म्हणतात. लहान मुलांना अॅनिमिया होणे चांगले नाही. सल्लागार बालरोगतज्ञ आणि नवजात बालकांचे तज्ञ पवन मांडविया यांनी मुलांमध्ये लोहाची कमतरता भरून काढण्यासाठी काय करावे हे सांगितले आहे. त्यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर मुलांमध्ये लोह वाढवणारा सूप शेअर केला आहे. चला जाणून घेऊया तो सूप कोणता आणि तो कसा बनवायचा.

गाजर (Getty Images)

मुलांमध्ये लोहाच्या कमतरतेची लक्षणं

मुलांमध्ये लोह पूरक आहार घेणे खूप महत्वाचे आहे. मुलांमध्ये लोहाच्या कमतरतेची लक्षणे ओळखणे खूप महत्वाचे आहे .

  • थकवा: उर्जेचा अभाव किंवा सहज थकवा जाणवणे.
  • भूक न लागणे: हे लोहाच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या अशक्तपणाचे लक्षण आहे. मुले वारंवार भूक न लागण्याची तक्रार करत असतील तर सावध रहा.
  • फिकट त्वचा: ओठ, हिरड्या, पापण्या किंवा नखे ​​पिवळे दिसतात.
  • डोकेदुखी: मेंदूला पुरेसा ऑक्सिजन न मिळाल्याने मायग्रेन होतो.
  • वारंवार संसर्ग: लोहाच्या कमतरतेमुळे मुलांना वारंवार संसर्ग होण्याचा धोका असतो.
  • वर्तणुकीशी संबंधित समस्या: मूल नेहमीपेक्षा जास्त चिडचिड आणि रागीट होऊ लागतात.
टोमॅटो सूप (Getty Images)
  • मुलांमध्ये लोहाची कमतरता भरून काढण्यासाठी सूप: डॉ. पवन मांडवीय म्हणतात, की भारतातील सुमारे 60% मुलांमध्ये लोहाची कमतरता आहे. लोहाची कमतरता टाळण्यासाठी अनेक डॉक्टर लोहयुक्त सिरप लिहून देतात मात्र, लोहाची सिरप कडू असते. त्यामुळे मुले ते घेण्यास कचरतात. म्हणूनच डॉ. पवन यांनी असा सूप सुचवला जो मुलांना प्यायला किंवा खायला आवडेल.
  • डॉक्टरांनी सांगितलेली सूप रेसिपी: लोहयुक्त सूप बनवण्यासाठी, प्रथम गाजर, बीट आणि लसूण घ्या. गाजर आणि बीट एकसामान चिरून घ्या.नंतर हे तुकडे लसूण पाकळ्यांसह कुकरमध्ये ठेवा आणि मऊ होईपर्यंत शिजवा. नंतर या मिश्रणाची गुळगुळीत प्युरी तयार करा. त्यात एक चमचा बटर घाला. शिवाय, चवदार लोहयुक्त सूप तयार आहे. मुलांना हे खायला दिल्यास त्यांना पुरेसे लोह मिळेल.
  • या सूपचे फायदे: गाजर आणि बीटमध्ये अनेक पोषक घटक असतात. मात्र, ते लोहाने समृद्ध असतात. डॉक्टरांच्या मते, यामुळे मुलांचे हिमोग्लोबिन वाढते. याशिवाय या सूपमुळे मुलांना प्रथिने आणि जीवनसत्त्वे मिळतात. यामुळे मुलांची ऊर्जा पातळी उच्च राहते. ज्यामुळे मुलांमध्ये दिवसभर ऊर्जा टिकून राहते. तसंच यामुळे वजन वाढण्यासही मदत होते.

