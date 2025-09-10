ETV Bharat / health-and-lifestyle
मेकअपमुळे सौंदर्य वाढते की त्वचा खराब होते? त्वचारोग तज्ज्ञांचा धक्कादायक खुलासा
आंतरराष्ट्रीय मेकअप दिनानिमित्त, जाणून घ्या मेकअप तुमच्यासाठी किती सुरक्षित आहे? महागड्या उत्पादनांमुळे सुद्धा त्वचेला नुकसान होते का, जाणून घ्या स्किन स्पेशालिस्टकडून.
Published : September 10, 2025 at 2:06 PM IST
International Makeup Day 2025: बेडेस कॉलेज शिमला येथील २१ वर्षीय विद्यार्थिनीला अलीकडेच एका नवीन मेकअप उत्पादनामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागला. तिने कॉलेजच्या कार्यक्रमासाठी नवीन ट्रेंडिंग ब्रँडचा मेकअप केला होता, मात्र, दुसऱ्या दिवशी ती उठल्यानंतर तिच्या डोळ्यांना सूज येऊ लागली आणि तिचा चेहरा देखील सुजू लागला. घाबरून, विद्यार्थिनीने इंटरनेटवरून वाचलेले काही घरगुती उपायही वापरून पाहिले, पण प्रकृती आणखी बिकट झाली. जेव्हा ती डॉक्टरकडे गेली तेव्हा तिला कळले की नवीन मेकअप उत्पादनात असलेल्या रसायनांनी तिच्या संवेदनशील त्वचेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. इतरांपेक्षा सुंदर आणि सौंदर्य वाढवण्यासाठी मेकअप फायेदशीर आहे, परंतु चुकीच्या निवडीमुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे ते त्वचेलाही हानी पोहोचवू शकते.
मेकअप किती सुरक्षित आहे? आज, आंतरराष्ट्रीय मेकअप दिनानिमित्त (१० सप्टेंबर) हा प्रश्न उपस्थित होतो की आजच्या काळात लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वजण मेकअप करतात. अनेकांना मेकअपशिवाय घराबाहेर पडणे देखील कठीण वाटते. पण, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की मेकअप आपल्या त्वचेसाठी किती सुरक्षित आहे? या विषयावर ईटीव्ही भारतशी झालेल्या खास संभाषणात, शिमलाच्या त्वचा विशेषज्ञ डॉ. नेहा सूद यांनी मेकअपशी संबंधित फायदे, तोटे आणि आवश्यक खबरदारी सविस्तरपणे सांगितली.
प्रश्न: मेकअप हा आजकाल सर्व वयोगटातील महिलांच्या दैनंदिन दिनचर्येचा एक भाग बनला आहे. त्याच्या लोकप्रियतेबद्दल तुमचे काय मत आहे?
डॉ. नेहा सूद: अगदी बरोबर, आजकाल मेकअप हा फक्त फॅशनपुरता मर्यादित नाही तर आत्मविश्वास वाढवण्याचे साधन देखील बनला आहे. किशोरवयीन ते मध्यमवयीन आणि वृद्ध वयोगटातील महिला त्याचा वापर करतात. पण समस्या तेव्हा उद्भवते जेव्हा लोक फक्त ग्लॅमर पाहून कोणतेही उत्पादन खरेदी करतात. त्वचेचा प्रकार न जाणून घेतल्यास, ब्रँड किंवा घटक न वाचता मेकअप लावणे धोकादायक ठरू शकते. "रोज मेकअप लावणे स्वतःमध्ये हानिकारक नाही, जर उत्पादने योग्य असतील आणि दिवसाच्या शेवटी मेकअप पूर्णपणे काढून टाकला गेला तर समस्या उद्भवू शकत नाही. खरी समस्या तेव्हा उद्भवते जेव्हा लोक खराब दर्जाची उत्पादने वापरतात किंवा मेकअप न काढता झोपायला जातात."
प्रश्न: अनेकदा लोक स्वस्त किंवा नवीन उत्पादने वापरतात, याचे धोके काय असू शकतात?
डॉ. नेहा सूद: ही सर्वात सामान्य चूक आहे. चाचणी न करता नवीन उत्पादन वापरल्याने त्वचेची ऍलर्जी, सूज, लालसरपणा, मुरुम आणि अगदी गंभीर संसर्ग देखील होऊ शकतो. डोळ्यांत सूज, चेहऱ्यावर प्रतिक्रिया, हे सर्व उत्पादनात अचानक बदल किंवा रासायनिक आधारित उत्पादनांमुळे होते. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रथम पॅच टेस्ट करणे आणि त्वचा ते उत्पादन सहन करण्यास सक्षम आहे की नाही ते पाहणे.
प्रश्न: सुरक्षित मेकअप उत्पादन निवडण्यासाठी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत?
डॉ. नेहा सूद: नॉन-कॉमेडोजेनिक उत्पादने खरेदी करा - जेणेकरून ते त्वचेचे छिद्र बंद करणार नाहीत.
त्वचारोगतज्ज्ञांनी चाचणी केलेल्या आणि वैद्यकीयदृष्ट्या मान्यताप्राप्त उत्पादनांना प्राधान्य द्या.
कालबाह्यता तारीख तपासा. जुनी आणि कालबाह्य उत्पादने सर्वात जास्त नुकसान करतात.
तुमच्या त्वचेच्या प्रकारानुसार (तेलकट, कोरडी, संवेदनशील) उत्पादने खरेदी करा.
नेहमी विश्वासार्ह ब्रँड घ्या.
प्रश्न: बरेच लोक मेकअप काढण्यात निष्काळजी असतात. ते धोकादायक आहे का?
डॉ. नेहा सूद: नक्कीच, रात्री मेकअप लावून झोपणे त्वचेसाठी चांगलं नाही यामुळे मोठा धोका उद्भवू शकतो. तसंच यामुळे त्वचेचे छिद्र बंद होतात, ज्यामुळे रुमांची समस्या वाढू शकते. म्हणून झोपण्यापूर्वी मेकअप नेहमीच चांगल्या मेकअप रिमूव्हर किंवा सौम्य क्लींजरने काढावा.
प्रश्न: मेकअप रिअॅक्शन्सवर घरगुती उपायांनी उपचार करता येतील का?
डॉ. नेहा सूद: नाही, ही लोकांची सर्वात मोठी चूक आहे. कोणत्याही ऍलर्जी किंवा रिअॅक्शनवर घरगुती उपाय करून परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. लिंबू, टूथपेस्ट, हळद किंवा बर्फ थेट लावल्याने त्वचा आणखी जळू शकते. अशा परिस्थितीत, ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घेणे हा एकमेव सुरक्षित उपाय आहे.
प्रश्न: दररोज मेकअप करणाऱ्या लोकांसाठी तुमचा सर्वात महत्वाचा सल्ला काय असेल?
डॉ. नेहा सूद: दररोज मेकअप करणाऱ्यांनी नेहमीच उच्च दर्जाचे आणि त्वचेला अनुकूल उत्पादने वापरावीत. मेकअप करण्यापूर्वी मॉइश्चरायझर आणि सनस्क्रीन लावा. तुमच्या त्वचेला श्वास घेण्याची संधी मिळावी म्हणून दर आठवड्याला 'मेकअप फ्री डे' द्या. कधीही उत्पादने शेअर करू नका, कारण संसर्गाचा धोका असतो.
प्रश्न: आपल्याला अॅलर्जी, पिंपल्स आणि पिग्मेंटेशन सारख्या समस्या का येतात?
डॉ. नेहा सूद: तेलकट त्वचा असलेल्या लोकांनी पाण्यावर आधारित उत्पादने निवडावीत, तर संवेदनशील त्वचा असलेल्या लोकांनी सुगंध नसलेली उत्पादने वापरावीत. ही समस्या दोन कारणांमुळे उद्भवू शकते.
१. त्वचेच्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करून चुकीचे उत्पादन निवडणे
२. उत्पादनात असलेले Harsh Chemicals
प्रश्न: फक्त महागडी उत्पादनेच सुरक्षित असतात का?
डॉ. सूद म्हणतात, "हे सर्वात मोठे मिथक आहे. महागडे असणे सुरक्षिततेची हमी देत नाही. अनेक परवडणारे आणि प्रमाणित ब्रँड देखील तितकेच असुरक्षित असतात. उत्पादन Dermatologically Tested आणि Hypoallergenic असणे आवश्यक आहे."
प्रश्न: स्वच्छता आणि एक्सपायरी डेट किती महत्त्वाचे आहे?
डॉ. सूद म्हणतात - "लोक ब्रश आणि मेकअप ब्लेंडरच्या साफसफाईकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे बॅक्टेरिया वाढतात आणि त्वचेच्या संसर्गाचा धोका वाढतो. त्याचप्रमाणे, एक्सपायरी डेटकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका, अन्यथा पुरळ आणि ऍलर्जी होऊ शकते. दर 6 महिन्यांनी मेकअप ब्रश बदलणे आणि एक्सपायरी डेटवर लक्ष ठेवणे खूप महत्वाचे आहे."
प्रश्न: किशोरांसाठी विशेष सल्ला?
डॉ. सूद म्हणतात - "किशोरवयीन त्वचा खूप नाजूक असते. त्यांनी जड मेकअप टाळावा. बीबी/सीसी क्रीम, हलका कॉम्पॅक्ट किंवा टिंटेड मॉइश्चरायझर पुरेसा आहे. खरा ग्लो त्वचेच्या आतून येतो."
आंतरराष्ट्रीय मेकअप दिनानिमित्त, डॉ. नेहा सूद यांनी स्पष्ट केलं आहे की, "मेकअप तुमचे सौंदर्य वाढवतो, परंतु खरी चमक तेव्हाच येते जेव्हा त्वचा निरोगी असते. म्हणून योग्य उत्पादन निवडा, स्किनकेअर दिनचर्या पाळा. लक्षात ठेवा, जेव्हा त्वचा निरोगी असते तेव्हाच मेकअप सुंदर दिसतो."