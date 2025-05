ETV Bharat / health-and-lifestyle

पालक प्रेमविवाहासाठी तयार नाहीत? या टिप्स फॉलो करा होतील आनंदाने सहमत - INTERNATIONAL DAY OF FAMILIES 2025

Published : May 16, 2025 at 3:16 PM IST

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to Handle Parents For marriage: आपल्यापैकी अनेकांना कुणी नाही कुणी आवडत असतो. ती व्यक्ती आपल्यासाठी खूप खास असते. त्यांच्या शिवाय आपण उर्वरित आयुष्य जगण्याचाही विचार करू शकत नाही. परंतु जेव्हा लग्नाचा विषय येतो. तेव्हा आईवडिल प्रेमविवाहाला सहमती देत नाही. आज काळ झपाट्याने बदलला असला तरी असे कित्येक पालक आहेत, जे आपल्या मुलांच्या निर्णयावर विश्वास ठेवत नाही. भारतात आजही आई-वडील आणि नातेवाईकांच्या मार्गदर्शनाखाली विवाह ठरवण्याची पद्धत आहे. तसंच भारतीय संस्कृतित आजही प्रेम विविहाला विरोध केला जातो. काही पालक प्रेमविवाहाला सहमती देतात आणि मुलांच्या सुखाचा भाग देखील बनतात. परंतु काही पालकांना हे आवडत नसल्याने अनेक जोडप्यांना प्रेमाचा त्याग करावा लागतो तर काहींना चुकीच्या मार्गांनी लग्न करावं लागतं.