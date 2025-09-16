ETV Bharat / health-and-lifestyle

नवजात बाळांचा जीव वाचवण्यासाठी ज्वाला गुट्टानं केलं ब्रेस्ट मिल्क दान; जाणून घ्या आईचं दूध दान करण्याचे फायदे

जन्मानंतर पहिले 6 महिने नवजात बाळांसाठी आईचे दूध अत्यंत फायदेशीर असते. यातच ज्वाला गुट्टाने तिचे दूध दान करून एक अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे.

नवजात बाळांचा जीव वाचवण्यासाठी ज्वाला गुट्टानं केलं ब्रेस्ट मिल्क दान (jwala gutta X page)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 16, 2025 at 3:47 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 3:57 PM IST

Why breast milk donation is Important: जन्मानंतर पहिले 6 महिने नवजात बाळाला स्तनपान देणे आवश्यक आहे. आईच्या दुधात बाळाच्या मानसिक आणि शारीरिक विकासात मदत करणारे सर्व आवश्यक पोषक घटक असतात. परंतु, अनेक वेळा जन्माच्या वेळी आईचा मृत्यू, अकाली बाळ किंवा इतर अनेक कारणांमुळे नवजात बाळाला आईचे दूध मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावरही वाईट परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत, भारताची बॅडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टाने आई झाल्यानंतर एक अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे. ज्याबद्दल जाणून घेतल्यानंतर सर्वजण तिचे कौतुक करत आहेत. आई झाल्यानंतर ज्वाला गुट्टा तिचे 600 मिली दूध एका सरकारी रुग्णालयात दररोज दान करत आहे. तिनं आतापर्यंत 30 लिटर दुध दान केलंय.

ज्वाला गुट्टा आणि दूध दान: ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करताना ज्वाला गुट्टा यांनी लिहिले की, "आईचे दूध बाळाचे जीव वाचवते. अकाली जन्मलेल्या आणि आजारी बाळांसाठी, दान केलेलं दूध जीवन बदलू शकते. जर तुम्ही दान करू शकत असाल तर तुम्ही गरजू कुटुंबासाठी हिरो बनू शकता. अधिक जाणून घ्या, माहिती शेअर करा आणि दूध बँकांना पाठिंबा द्या." अशी पोस्ट करत तिनं दूध दान करण्यास इतरांना प्रोत्साहीत केलं आहे. आई झाल्यानंतर ज्वाला गुट्टाच्या या अनोख्या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. ज्वाला गुट्टाच्या या अनोख्या उपक्रमाबद्दल जाणून घेतल्यानंतर, लोक खूप प्रेरित झाले आणि बाळासाठी आईच्या दुधाचे महत्त्व समजून घेऊन, ते हा उपक्रम शक्य तितका शेअर करत आहेत.

बाळांसाठी आईच्या दुधाचे फायदे

आई आणि बाळ दोघांच्याही आरोग्यासाठी आईचे दूध महत्वाचे आहे. आईच्या दुधाद्वारे बाळाला आवश्यक असलेले सर्व पोषक तत्व मिळतात, ज्यामुळे त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास होतो. बालरोगतज्ञ डॉ. विशाल गाजेमवार यांच्याकडून बाळासाठी आईच्या दुधाचे फायदे जाणून घेऊया.

  • आईचं दूध बाळाच्या गरजेनुसार योग्य पोषक तत्वे पुरवते, ज्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स, फॅट, प्रथिने आणि जीवनसत्त्वे यांचा समावेश असतो. आईच्या दुधात फॅटी अ‍ॅसिड असतात, जे बाळाच्या मेंदूच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. आईच्या दुधात असे अँटीबॉडीज असतात जे बाळाच्या कानांचे संरक्षण करू शकतात.
  • आईचे दूध बाळाचे वजन निरोगी ठेवण्यास आणि लठ्ठपणाचा धोका कमी करण्यास मदत करते.
  • आईच्या दूधात रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणारे पोषक घटक असता ज्यामुळे श्वसनासोबत पोटाच्या आजारांचा धोका कमी होतो.
  • २२ एप्रिल रोजी दिला मुलीला जन्म: अभिनेता विष्णू आणि बॅडमिंटनपटू ज्वाला गुट्टा नुकतेच एका गोंडस मुलीचे पालक झाले आहेत. त्यांनी त्यांच्या मुलीचे नाव मीरा ठेवले आहे. विशेष म्हणजे मीराचा जन्म त्यांच्या लग्नाच्या चौथ्या ॲनिवेहर्सरीला २२ एप्रिल रोजी झाला होता. विष्णूने सोशल मीडियावर चाहत्यांसोबत हा आनंद शेअर केला.
  • आमिर खानने केली मदत: काही महिन्यांपूर्वी एका मुलाखतीत विष्णूनं सांगितलं होतं की, ज्वाला गुट्टा बऱ्याच काळापासून आयव्हीएफ उपचारांद्वारे आई होण्याचा प्रयत्न करत होती. मात्र, अनेक वेळा अपयश आल्यानंतर तिने जवळजवळ आशा सोडली होती. या काळात अभिनेता आमिर खानने तिला मदत केली. आमिर खानने ज्वालाला १० महिने आपल्या घरी ठेवले आणि उपचारासाठी तिला एका चांगल्या डॉक्टरची ओळख करून दिली. या काळात, जेव्हा जेव्हा विष्णू मुंबईला यायचा तेव्हा आमिर त्याला कुटुंबासारखे प्रेम द्यायचा.
  • ज्वाला गुट्टाची कारकीर्द: ज्वाला गुट्टाने तिच्या कारकिर्दीत खूप काही मिळवलं आहे. 2010 आणि 2014 मध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत तिने भारतासाठी सुवर्णपदके जिंकली. महिला दुहेरीत भारताला ओळख मिळवून देण्यात तिने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तिने अश्विनी पोनप्पासोबत अनेक सामने जिंकले. पोनप्पासोबतची तिची जोडी टॉप 10 रँकिंगमध्ये होती. गुट्टाने श्रुती कुरियनसोबत अनेक वेळा राष्ट्रीय विजेता होण्याचा मान मिळवला आहे. इतकेच नाही तर तिने 2011 मध्ये BWF जागतिक स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकले. 2014 मध्ये ज्वालाने थॉमस आणि उबर कपमध्येही कांस्यपदक जिंकले.

