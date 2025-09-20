ETV Bharat / health-and-lifestyle
भारतीय महिला क्रिकेट संघ गुलाबी जर्सी घालून का खेळत आहे? जाणून घ्या यामागील मुख्य कारण
भारतीय महिला क्रिकेट संघानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध एकदिवसीय सामन्यात गुलाबी जर्सी घातली. भारतीय संघानं गुलाबी रंगाची जर्सी घालण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जाणून घ्या यामागील रंजक कारण.
September 20, 2025
IND W VS AUS W Cricket: भारतीय महिला क्रिकेट संघचा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध एकदिवसीय सामना सुरू आहे. परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारतीय संघातील महिला निळ्याजर्सी ऐवजी गुलाबी जर्सीमध्ये खेळत आहेत. यामागील कारण जाणून तुम्हीला देखील भारतीय संघाबद्दल कौतुक वाटेल. चला तर जाणून घेऊया भारतीय संघाचं गुलाबी जर्सीमध्ये खेळण्याचं कारण.
𝙏𝙝𝙖𝙣𝙠𝙨 𝙖 𝘿𝙤𝙩! #TeamIndia will be wearing special pink-coloured jerseys in the Third ODI today to promote Breast Cancer Awareness, in partnership with @SBILife 👏👏#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/qnJukLLxoh— BCCI Women (@BCCIWomen) September 20, 2025
बीसीसीआयनं सोशल मीडिया अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये गुलाबी जर्सी घाल्याबद्दल कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि इतर संदस्यांनी यामागील कारणं सांगितलं आहे. कर्णधार कौर म्हणाली की, ब्रेस्ट कॅन्सरबाबद जागरुकता निर्माण करण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचललं आहे. तसंच गुलाबी जर्सी एका मोठ्या लढाईची आठवण करून देते. तसेच हे आम्हाला लढण्यास ताकद प्रदान करतं असल्याचं तिने म्हटलं. महिन्यातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्याचा सल्ला देखील त्यांनी महिलांना दिलाय. सामाजिक कारणासाठी भारतीय संघ नळ्या रंगाव्यतिरक्त इतर रंगाची जर्सी घालण्याची ही पहिली वेळ आहे. यापूर्वी, दक्षिण ऑफ्रिका संघाने सामाजिक कारणांसाठी गुलाबी जर्सी घालत असे.
हे राज्य ब्रेस्ट कॅन्सरची राजधानी: गेल्या काही वर्षात ब्रेस्ट कॅन्सरची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. अलिकडेच जामा ओपन नेटवर्कमध्ये प्रकाशित झालेल्या राष्ट्रीय कर्करोग नोंदणी कार्यक्रमाच्या अभ्यास अहवालानुसार तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद ही देशातील ब्रेस्ट कॅन्सरची राजधानी म्हणून उद्यास आल्याचं स्पष्ट झालंय. हैदराबादमधील 100,000 महिलांपैकी 54 महिला या असाध्य आजारानं ग्रस्त आहेत. यानंतर बेंगळुरू दुसऱ्या क्रमांकावर आहे जिथं सरासरी 100,000 महिलांपैकी 46.7 महिला स्तनाच्या कर्करोगानं ग्रस्त आहेत.
ब्रेस्ट कॅन्सरची सुरुवातीची लक्षणं: मोया क्लिनिकच्या अहवालानुसार ब्रेस्ट कॅन्सर महिलानाच नव्हे तर कुणालाही होऊ शकतो. या आजाराचं निदान जेवढ्या लवकर झालं तितकीच बरं होण्याची शक्यता जास्त असते. विशेषत: ब्रेस्ट आकार आणि त्यात होणारे बदल पाहून ब्रेस्ट कॅन्सर ओळखता येऊ शकतो.
अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीच्या मते, स्तनाच्या कर्करोगाचे पहिले आणि सर्वात सामान्य लक्षण म्हणजे नवीन गाठ किंवा वस्तुमान जे गाठीसारखे वाटते. सर्व गाठी कॅन्सरच्या नसतात. वेदनारहित गाठ, कडक मांस, अनियमित कडा जाणवल्यास ते कॅन्स असू शकते. मात्र, ब्रेस्ट कॅन्सर मऊ, गोल, कोमल किंवा वेदनादायक देखील असू शकतो.
- जर ब्रेस्टभोवती सूज असेल आणि गाठ नसेल, तरीही ते स्तनाच्या कर्करोगाचे लक्षण असू शकते.
- जर ब्रेस्टची डिंपलसारखी रचना दिसत असेल तर हे सामान्य नाही.
- जर ब्रेस्टला स्पर्श करताना वेदना होत असतील तर तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
- ब्रेस्टच्या आकारात काही बदल होत असतील तर तज्ञांचा सल्ला घेण्याची गरज आहे
- जर ब्रेस्टची त्वचा लाल, खूप कोरडी, फ्लॅकी किंवा जाड झाली तर ते धोकादायक आहे.
- ब्रेस्टमधून कोणत्याही प्रकारचा स्त्राव होत असेल तर एकदा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
- जर तुम्हाला तुमच्या काखेत सूज किंवा वेदना जाणवत असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.