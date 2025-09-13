ETV Bharat / health-and-lifestyle

भारतानं तयार केली मलेरियावर पहिली लस; ICMR ने या 5 कंपन्यांना दिला परवाना

भारताने मलेरियाविरुद्धची पहिली स्वदेशी लस विकसित केली आहे. जी केवळ संसर्गापासून बचाव करत नाही तर रक्तप्रवाहातील परपोषी देखील मारते.

MALARIA VACCINE INDIGENOUS MALARIA VACCINE ICMR GIVEN LICENSE TO 5 COMPANIES INDIAS FIRST MALARIA VACCINE
भारतानं तयार केली मलेरियावर पहिली लस; ICMR ने या 5 कंपन्यांना दिला परवाना (ETV Bharat)
ETV Bharat Health Team

September 13, 2025

first malaria vaccine adfalcivax: मलेरियाविरुद्धच्या लढाईत भारताने एक ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने पहिल्या मलेरिया लसीला मान्यता दिली आहे. अ‍ॅडफाल्सिव्हॅक्स नावाची ही स्वदेशी लस एकाच वेळी मलेरियाच्या अनेक टप्प्यांना लक्ष्य करते आणि रुग्णाचे संरक्षण करण्याची क्षमता राखते. तज्ञांच्या मते, 2030 पर्यंत मलेरिया निर्मूलन करण्याच्या भारताच्या ध्येयात ही लस मोठी मदत ठरेल.

अ‍ॅडफाल्सीव्हॅक्स नावाची ही लस भारतातील सर्वात घातक मलेरिया परजीवी, प्लास्मोडियम फाल्सीपेरमपासून संरक्षण करण्यासाठी डिझाइन केलेली पहिली लस आहे. ही लस भुवनेश्वरमधील आयसीएमआरच्या प्रादेशिक वैद्यकीय संशोधन केंद्रात (आरएमआरसी) विकसित करण्यात आली आहे. ही लस एका विशेष पद्धतीने काम करते. ती मलेरिया परजीवी रक्तात पोहोचण्यापूर्वीच थांबवते. यामुळे व्यक्तीचे मलेरियापासून संरक्षण होतेच, शिवाय ही लस इतरांमध्ये आजार पसरण्यापासूनही रोखते.

अ‍ॅडाफाल्सीव्हॅक्सचे आणखी एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची किंमत खूपच कमी आहे. ते मोठ्या प्रमाणात सहजपणे तयार केले जाऊ शकते आणि रुम टेम्प्रेचरवर 9 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवता येऊ शकते. त्यामुळे ही लस ग्रामीण आणि दुर्गम भागात सहज उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते. तसंच यामुळे दुर्गम भागातील लोकांना मोठा दिलास मिळू शकतो.

ही लस कोण तयार करेल?

आयसीएमआरने पाच भारतीय कंपन्यांना अ‍ॅडाफाल्सीव्हॅक्स तयार करण्यासाठी परवाना दिला आहे. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन आणि अंतिम चाचणी पूर्ण केल्यानंतर या कंपन्या ही लस वापरासाठी उपलब्ध करून देतील.

  • इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड
  • टेकइन्व्हेन्शन लाईफकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
  • पॅनाक्सिया बायोटेक लिमिटेड
  • बायोलॉजिकल ई लिमिटेड
  • झायडस लाईफसायन्सेस

भारताचा मलेरिया निर्मूलन रोडमॅप

भारताने 2027 पर्यंत देशातील नवीन मलेरिया रुग्णांची संख्या शून्यावर आणण्याचे आणि २०३० पर्यंत हा आजार पूर्णपणे नष्ट करण्याचे लक्ष्य ठेवलं आहे. गेल्या दहा वर्षांत या दिशेने लक्षणीय प्रगती झाली आहे.

2017 मध्ये मलेरियाचे सुमारे 64 लाख रुग्ण आढळले.

2023 मध्ये ही संख्या 20 लाखांपर्यंत कमी झाली.

2017 मध्ये, मलेरियामुळे अंदाजे 11,100 मृत्यू झाले.

2023 मध्ये ही संख्या कमी होऊन 3,500 होईल.

2024 मध्ये, भारताला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) उच्च भार उच्च प्रभाव यादीतून काढून टाकले जाईल.

यावरून असे दिसून येते की भारत मलेरियाविरुद्धच्या लढाईत यशस्वी होत आहे आणि आपल्या ध्येयाच्या जवळ येत आहे.

आव्हाने

  • लक्षणीय सुधारणा होऊनही, मलेरियाचे संपूर्ण नष्ट करणं आव्हानात्मक आहे
  • ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड आणि ईशान्य भारतातील काही भागात मलेरियाचे प्रमाण अजूनही खूप जास्त आहे.
  • या भागात आरोग्य सुविधा मर्यादित असल्याने आव्हाने आणखी मोठी आहेत.
  • पावसाळ्यानंतर दिल्ली आणि त्याच्या आसपासच्या भागात मलेरियाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे, सप्टेंबरमध्ये एकट्या दिल्लीत २६४ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. गेल्या चार वर्षातील ही सर्वाधिक संख्या आहे.

अ‍ॅडाफाल्सिव्हॅक्स का महत्वाचे आहे? आरोग्य तज्ञांच्या मते, अ‍ॅडाफाल्सीव्हॅक्स हे मलेरियाविरुद्ध एक क्रांतिकारी पाऊल ठरू शकते. ही लस प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम या प्राणघातक परजीवीला प्रतिबंधित करते आणि रोगाचा प्रसार थांबवते. भारताची सध्याचीस्थिती बघता डॉक्टरांना आशा आहे की ही लस भारताला वेळेपूर्वी मलेरियामुक्त करण्यास मदत करेल.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

