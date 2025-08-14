ETV Bharat / health-and-lifestyle

प्रियजनांना हृदयस्पर्शी शुभेच्छा संदेश पाठवून करा स्वातंत्र्य दिन साजरा - INDEPENDENCE DAY 2025 WISHES

स्वातंत्र्य दिवस भारतीयांसाठी खूप खास आहे. या दिवशी सर्व भारतीय एकमेकांना संदेश पाठवून स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देतात.तुम्ही देखील खालील शुभेच्छा संदेश आपल्या प्रियजनांना पाठवू शकता.

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रियजनांना हृदयस्पर्शी शुभेच्छा संदेश पाठवून करा स्वातंत्र्य दिन साजरा (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 14, 2025 at 2:18 PM IST

1 Min Read

Independence Day 2025 wishes: नेहमी प्रमाणे यंदा देखील 15 ऑगष्ट रोजी देशभरात 79 वा स्वातंत्र्य दिन साजारा होणार आहे. स्वातंत्र्य दिवस सर्व भारतीयांसाठी खूप खास आहे. इंग्रजांपासून 15 ऑगष्ट रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे दरवर्षी प्रत्येक भारतीय अभिमानाने हा सण साजरा करतो. या दिवशी देशभरातील शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये आणि संस्थांमध्ये सांस्कृतिक आर्यक्रम आयोजित करून प्रचंड हर्षोल्लात हा दिवस साजरा केला जातो. या दिवशी सर्व भारतीय आपल्या प्रियजनांना शुभेच्छा देतात. चला तर या खास दिनाच्या पर्वावर खास हृदयस्पर्शी शुभेच्छा संदेश पाठवून सर्वांना शुभेच्छा देऊया.

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रियजनांना हृदयस्पर्शी शुभेच्छा संदेश पाठवून करा स्वातंत्र्य दिन साजरा (CANVA)

रंग बलिदानाचा त्या तिरंग्यात पहावा,

उत्साह देशप्रेमाचा अंगी संचारावा,

जयघोष भारताचा आसमंती गुंजावा

सण हा स्वातंत्र्याचा सदैव चिरायु व्हावा.

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रियजनांना हृदयस्पर्शी शुभेच्छा संदेश पाठवून करा स्वातंत्र्य दिन साजरा (CANVA)

उत्सव तीन रंगाचा,

आज आभाळी सजला,

नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी

ज्यांनी भारत देश घडविला

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रियजनांना हृदयस्पर्शी शुभेच्छा संदेश पाठवून करा स्वातंत्र्य दिन साजरा (CANVA)

आज सलाम आहे त्या वीरांना

ज्यांच्यामुळे आज हा दिवस पाहिला...

ती आई आहे भाग्यशाली जिच्यापोटी

जन्मलेल्या वीरांमुळे हा देश अखंड राहिला...

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रियजनांना हृदयस्पर्शी शुभेच्छा संदेश पाठवून करा स्वातंत्र्य दिन साजरा (CANVA)

ना धर्मासाठी जगावे,

ना धर्मासाठी मरावे,

माणुसकीच धर्म आहे या देशाचा

फक्त देशासाठीच जगावे

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रियजनांना हृदयस्पर्शी शुभेच्छा संदेश पाठवून करा स्वातंत्र्य दिन साजरा (CANVA)

निशान फडकत राही

निशाण झळकत राही

देशभक्तीचे गीत आमुचे

दुनियेत निनादत राही

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रियजनांना हृदयस्पर्शी शुभेच्छा संदेश पाठवून करा स्वातंत्र्य दिन साजरा (CANVA)

नको कुठलाही धर्म,

नको कुठलीही जात

नको उगाच जातीपातीच्या लढाया

धरू फक्त माणुसकीची कास

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रियजनांना हृदयस्पर्शी शुभेच्छा संदेश पाठवून करा स्वातंत्र्य दिन साजरा (CANVA)

देशभक्तांच्या बलिदानामुळे

स्वतंत्र झालो आपण

कोणी विचारल्यावर गर्वाने सांगतो

भारतीय आहोत जय हिंद

स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा!

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रियजनांना हृदयस्पर्शी शुभेच्छा संदेश पाठवून करा स्वातंत्र्य दिन साजरा (CANVA)

पाऊस पडू दे देशभक्तीचा,

दिवा पेटू दे न्यायाचा,

अभिमान राहू दे शूरवीरांच्या

त्यागाचा, मनात दरवळत राहू दे

सुगंध देशप्रेमाचा...

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रियजनांना हृदयस्पर्शी शुभेच्छा संदेश पाठवून करा स्वातंत्र्य दिन साजरा (CANVA)

बलसागर भारत होवो,

विश्वात शोभूनी राहो

79 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा!

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त प्रियजनांना हृदयस्पर्शी शुभेच्छा संदेश पाठवून करा स्वातंत्र्य दिन साजरा (CANVA)

विविधतेतील एकता या देशाची शान आहे

म्हणून माझी भारतभूमी महान आहे

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

