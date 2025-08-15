Independence Day 2025: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 15 ऑगष्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून 12 व्यांदा तिंरगा फडकवला. 79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशरभात जल्लोषाचे वातावरण आहे. यावेळी त्यांनी देशाला संबोधित करताना वाढत्या लठ्ठपणाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, देशातील आणि जगातील लोकांमध्ये लठ्ठपणाची समस्या वेगाने वाढत आहे. लठ्ठपणा देशासाठी एक संकट असल्याचे अधोरेखीत केले. यामुळे लठ्ठपणा नियंत्रित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी लोकांना आहारात सुधारणा करण्याचा आणि अन्नात तेलाचा वापर कमी करण्याचा सल्ला दिला.
- लठ्ठपणा ही एक गंभीर समस्या: WHO नुसार 2022 मध्ये जगातील प्रत्येक 8 व्यक्ती पैकी एक व्यक्ती लठ्ठ असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अभ्यासानुसार 1990 पासून प्रौढांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. लाल किल्यावरून भाषण देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशातील लठ्ठपणाची संख्या वाढत आहे आणि ही एक मोठी समस्या आहे. आपल्या देशातच प्रत्येक तिसरा व्यक्ती लठ्ठपणाच्या विळख्यात सापडला आहे. वाढत्या लठ्ठपणामुळे अनेक आरोग्य विषयक समस्या उद्भवतात. हृदरोग, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हाडांच्या समस्या आणि थायरॉईड यासारखे भयावह आजार लठ्ठपणामुळे उद्भवतात. निरोगी जीवन जगण्यासाठी लोकांनी वाढते वजन कमी करण्याच उपाय अवलंबवावेत.
- जेवणात तेल कमी वापरा: स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी लठ्ठपणासोबत लोकांना जेवणात 10 टक्के तेल कमी वापरण्याच देखील सल्ला दिलाय. तेलाच्या अतिरिक्त वापरामुळे शरीरातील फॅट वाढतो जे वजन वाढण्यास कारणीभूत असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं. बहुतेक पॅकेज्ड पदार्थांमध्ये अस्वास्थ्यकर चरबी आणि तेलांचे प्रमाण जास्त असते. यामुळे वजन जलद गतीने वाढू लागते. तसंच तेलाचा जास्त वापर केल्यास हृदरोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल आणि टाइप 2 मधुमेहाचा धोका वाढतो.
लठ्ठपणा कमी करण्याचे उपाय
- नियमित चालणे: लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी चालणे फायदेशीर आहे. नियमित वेगाने चालल्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. यामुळे कोलेस्ट्रॉल आणि रक्तदाबाची समस्या दूर होऊ शकते. ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिननुसार दररोज वेगाने चालणे निरोगी आरोग्यासाठी वरदानापेक्षा कमी नाही. हार्वर्ड पब्लिक स्कूल ऑफ हेल्थच्या एका अभ्यासानुसार नियमित वेगाने चालल्यास वजन नियंत्रित राहू शकतो. कारण चालल्यानं शरीरातील कॅलरीज झपाट्यानं बर्न होतात. तसंच स्नायूंच्या आरोग्यासाठी देखील चालणे फायदेशीर आहे. यामुळे स्नायूंची क्षमता वाढते.
- संतुलित आहार: वजन कमी करण्यासाठी संतुलित आणि पौष्टिक आहार घेणे उत्तम आहे. आहारात हिरव्या भाज्या, अंकुरित कडधान्य, फळं आणि इतर पदार्थांचा समावेश करा. तसंच रात्री उशिरा जेवण्याची सवय टाळा. कारण उशीरा जेवण केल्यामुळे अन्न व्यवस्थित पचत नाही. परिणामी शरीरात इन्सुलिन तयार होत नाही. तसंच उशीरा जेवण केल्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण देखील वाढते. परिणामी वजन वाढते तसंच मधुमेहासह अनेक आजारांचा धोका वाढतो.
- झोप आणि ताण व्यवस्थापण: झोपेचा अभाव आणि ताणतणाव हे देखील लठ्ठपणाचे प्रमुख कारण ठरू शकतात. यामुळे शरीरात कॉर्टिसोल हार्मोन वाढतो. ज्यामुळे जास्त भूक लागते. नियमित ध्यान करून ताणतणावाचे व्यवस्थापण केले जाऊ शकते. तसंच निरोगी राहण्यासाठी किमान 7 ते 8 तास झोप घेणे देखील गरजेचं आहे.
- व्यायाम: शारीरिक हालचाली करणे हा वजन कमी करण्याचा दुसरा सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे म्हणून नियमित किमान 30 मिनिटं व्यायाला देणे गरजेचं आहे.
- बाहेरच खाणं टाळा: लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी बाहेचं खाणं टाळलं पाहिजे. कारण बाहेरच्या पदार्थांमध्ये कॅलरीजचे प्रमाणा जास्त असते. तसंच पिज्जा बर्गर आणि डीप फ्राय केलेले पदार्थ खाणं टाळा.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)