Independence Day 2025: 15 ऑगष्ट रोजी देशभरात स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जाईल. या दिवशी प्रत्येक नागरिक देशभक्तीच्या रंगात बुडालेला दिसतो. कपड्यांपासून ते जेवणापर्यंत तसंच घरातील सजावटीपर्यंत सर्व काही तिरंग्याच्या रंगांनी रंगलेले असते. आज आम्ही तुमच्याकरिता तिरंगाच्या रंगाचे विविध पदार्थ घेऊन आलोय. ते घरीच तयार करून तुम्ही देखील आपल्या प्रियजांसोबत स्वातंत्र्य दिवस साजरा करू शकता. चला तर जाणून घेऊया. तिरंगा थीमवर तुम्ही तिरंगा इडली, तिरंगा पुलाव, तिरंगाच्या रंगाचे पेय घरीच कसे तयार करायचे.
तिरंगा पुलाव तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य
केशरी रंगाचा भात बनवण्यासाठी
- 1 कप उकडलेले बासमती तांदूळ
- 2 टेबलस्पून तूप
- 1/4 टीस्पून जिरे
- 1 आल्याची पेस्ट
- 1/4 कप टोमॅटो प्युरी
- 1/2 टीस्पून हळद पावडर
- 1/2 टीस्पून तिखट
- चवीनुसार मीठ
पांढरा भात तयार करण्यासाठी
- 1 कप शिजवलेला बासमती तांदूळ
हिरवा भात तयार करण्यासाठी
- 2 टेबलस्पून तूप
- 1/4 टीस्पून जिरे
- 1 टीस्पून आल्याची पेस्ट
- 1 टीस्पून हिरवी मिरची पेस्ट
- 1/2 कप पालक प्युरी
- चवीनुसार मीठ.
तिरंगा पुलाव तयार करण्याची कृती: तिरंगा पुलाव तयार करण्यासाठी प्रथम दोन वेगवेगळ्या पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून तूप गरम करा. एका पॅनमध्ये जिरे आणि तांदूळ घाला. त्यांनतर पॅनमध्ये आल्याची पेस्ट, तिखट, लाल मिरची पेस्ट तसंच टोमॅटो प्युरी घालून चांगलं मिसळा. त्यानंतर त्यात पॅनमध्ये एक कप पाणी घाला आणि झाकण ठेवा. आत दुसऱ्या पॅनमध्ये जिरे तळून घ्या. त्यानतंर पॅनमध्ये हळद, हिरवी मिरची पेस्ट आले पेस्ट आणि अर्धा कप पाणी घ्याला. मिश्रण चांगलं मिसळा आणि झाकण ठेवून शिजवा. आता एक प्लेटमध्ये रिंग मोल्ड ठेवा. त्यात हिरवा भात घाला आणि हलका दाबा. त्यानंतर त्यात शिजलेला पांढरा भात घाला आणि तेही हलका दाबा. आता डॉलर मोल्डमध्ये नारंगी तांदूळ पूर्णपणे घाला आणि हलके दाबून घ्या. आता प्लेटमधील रिंग मोल्ड हळूहळू काढा. त्यार आहे तुमचा तिरंगी रंगाचा पुलाव.
तिरंगा इडली: इ़डली दी दक्षिण भारतातील एक पारंपारिक डिश आहे. ती तीन रंगांमध्ये तयार करता येऊ शकते.
तिरंगा इडली तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य
- इडली पीठ 2 कप
- हळद पावडर 1/4 टेबलस्पून
- पालक पेस्ट 2 टेबलस्पून
- गाजर पेस्ट 2 टेबलस्पून
- मीठ चवीनुसार
कृती: तिरंगा इडली तयार करण्यासाठी इडलीच्या पीठाचे तीन भाग करा. एका भागात गारजराची पेस्ट घाला यामुळे इडलीला केशरी रंग प्रदान होईल. दुसऱ्या भागात पालकाची पेस्ट घाला यामुळे इडलीला हिरवा रंग येईल. काही इडल्यांमध्ये काहीच नका घालू. आता तिनही रंगाचे बॅटर इडली पात्रात घाला आणि 20 ते 25 मिनिटं वाफवू घ्या. तयार आहे तुमची तिरंगा इडली.
तिरंगा पास्ता: जर तुम्हाला भारतीय पदार्थांसोबत इटालियन ट्राय करायचा विचार करत असाल तर तिरंगा पास्ता नक्की तयार करा. तिरंगा पास्ता तुमची चव पूर्ण करेल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी केशरी रंगासाठी तुम्ही गाजर वापरा, हिरव्या रंगासाठी ब्रोकली आणि पांढरा पास्ता आदी वापरून तुम्ही तिरंगा पास्ता तयार करू शकता.
तिरंगा पेय: स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी तुम्ही अप्रतिम तिरंगा पेय तयार करू शकता. ही हेल्थी असून चविष्ट देखील आहेत. किवी, आईस्क्रीम आणि आंब्यापासून तुम्ही केशरी, पाढरा आणि हिरव्या रंगाचे पेय तयार करू शकता.