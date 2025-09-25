ETV Bharat / health-and-lifestyle
जर तुम्हाला सकाळी उठल्यावर ही लक्षणे जाणवतात तर आत्ताच व्हा सावध!
तज्ञांचा सल्ला आहे की जर तुम्हाला सकाळी उठल्यावर चक्कर येणे, डोकेदुखी, छातीत दुखणे, थकवा आणि अंधुक दृष्टी यासारखी लक्षणे जाणवत असतील तर...
MORNING SYMPTOMS NEVER IGNORE: सकाळी उठल्यावर बरेच लोकांना अस्वस्थ वाटते. अंथरुणातून उठताच त्यांना काही लक्षणे जाणवतात. तुम्हाला देखील ही लक्षणं जाणवत तर नाही ना? ही लक्षणं सामान्य समजून अनेक लोक याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, ही आपली सर्वात मोठी चूक आहे. आपण आपल्या शरीरातील कोणत्याही नकारात्मक लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये, कारण तज्ञ म्हणतात की, यापैकी काही लक्षणांमुळे हृदयविकाराचा झटका, मधुमेह, उच्च ताण आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. या लेखात आपण पाहूया की सकाळी उठल्यावर कोणत्या लक्षणांमुळे या समस्या उद्भवू शकतात...
या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका
- तीव्र डोकेदुखी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जर सकाळी तीव्र डोकेदुखीमुळे जाग आली तर ती गोष्ट हलक्यात घेऊ नका. जर डोकेदुखी तीव्र असेल तर ती उच्च रक्तदाबाचे लक्षण असू शकते. अधूनमधून डोकेदुखी होणे सामान्य असलं तरी, ही समस्या वारंवार होत असल्यास ती अजिबात हलक्यात घेऊ नये असा इशारा तज्ञांनी दिला आहे.
- चक्कर येणे: काही लोकांना वारंवार चक्कर येते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हे केवळ तणावामुळे होत नाही. तर ते उच्च रक्तदाबामुळे देखील होऊ शकते. कारण जेव्हा रक्तदाब वाढतो तेव्हा मेंदूचा रक्तपुरवठा विस्कळीत होतो, ज्यामुळे चक्कर येते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, या लक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्यापेक्षा डॉक्टरांचा सल्ला घेणे चांगले.
- छातीत दुखणे: ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशनच्या मते, सकाळी उठल्यावर जर तुम्हाला छातीत दुखणे किंवा जडपणा जाणवत असेल तर ते धोक्याचे लक्षण असू शकते. उच्च रक्तदाब असलेल्या लोकांना छातीत दुखणे, जडपणा किंवा श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. यामुळे हृदयरोग होऊ शकतो. म्हणून, ताबडतोब वैद्यकीय मदत घेणे महत्वाचे आहे.
- धूसर दृष्टी: जर उठल्यावर तुम्हीला धूसर दिसत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. हे लक्षण उच्च रक्तदाबाचे असू शकते. उच्च रक्तदाब डोळ्यांमधील रक्तवाहिन्यांना नुकसान पोहोचवतो, ज्यामुळे दृष्टी विषयक समस्या उद्भवतात. ही स्थिती दीर्घकाळ राहिल्यास दृष्टी कमी होण्याचा धोका असतो.
- थकवा आणि अशक्तपणा: जर तुम्हाला सकाळी उठताना थकवा आणि अशक्तपणा जाणवत असेल तर तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे. उच्च रक्तातील साखर आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या लोकांमध्ये थकवा आणि अशक्तपणा सामान्य आहे, म्हणून या लक्षणांना कमी लेखू नका. उच्च रक्तदाब हृदयाला जास्त काम करण्यास भाग पाडतो. यामुळे शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही, ज्यामुळे थकवा आणि अशक्तपणा येतो.
- ते कसे कमी करावे? जर तुम्हाला ही लक्षणे जाणवत असल्यास त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि रक्तदाब तपासा. तुम्ही जीवनशैलीतही बदल केले पाहिजेत: मीठाचे सेवन कमी करा, ताजी फळे आणि भाज्या जास्त खा आणि दररोज व्यायाम करा. तणाव कमी करण्यासाठी तज्ञ योगा आणि ध्यान करण्याची शिफारस करतात.
